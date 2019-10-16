Санкционный альянс

Минфин предложил охватить подпавших под антироссийские меры воздействия особым правовым режимом

Правительство предложило обособить граждан и компании под санкциями с точки зрения российского законодательства. Специальный механизм поможет упорядочить льготы и преференции для подсанкционных бизнесов, пояснил РБК Минфин

Фото: Александр Кондратюк / РИА Новости

Министерство финансов предложило законодательно выделить граждан и компании под западными санкциями в особую категорию — на них будут распространяться «специальные» нормы законодательства. Такая поправка в принятый в 2018 году закон о контрсанкциях появилась на портале проектов нормативно-правовых актов. Специальный механизм поможет систематизировать все меры поддержки для бизнеса под санкциями, пояснили РБК в Минфине. Предложенная поправка важна, потому что создает потенциальную базу для «особого» подхода к подсанкционным лицам и бизнесам, число которых постоянно увеличивается. В то же время в Минфине подчеркивают, что дополнительные преференции таким лицам не являются целью поправки. Особый режим

Министерство предлагает дополнить закон о противодействии недружественным мерам США и других государств следующим положением — «в отношении граждан РФ и (или) российских юрлиц, на которых распространяются меры ограничительного характера со стороны недружественных иностранных государств, применяются специальные положения законодательства».

Речь идет о создании механизма применения специальных положений законодательства в отношении граждан и юрлиц под санкциями, отмечается в пояснительной записке.

«Нашей задачей является не создание дополнительных преференций для граждан и российских юридических лиц, а систематизация норм законодательства, которые так или иначе менялись с 2014 года в целях минимизации рисков негативного влияния санкций недружественных стран на экономику России», — пояснила РБК пресс-служба Минфина.

Составление санкционного списка

Как отмечается в законопроекте, правительство по согласованию с Банком России утвердит специальный список лиц и компаний под санкциями с возможностью добавлять и исключать участников.

«Формирование такого перечня позволит создать базу для применения специальных положений российского законодательства в сфере валютного регулирования и контроля, раскрытия информации. Также новая правовая конструкция может быть задействована для иных мер, включая специальные режимы банковского регулирования Банка России», — рассказали РБК в Минфине. В продолжение законопроекта Минфин готовит проект постановления правительства, уточнили в ведомстве.

Сейчас такие санкционные списки различных стран ведутся, например, специальными поставщиками данных вроде Refinitiv и Dow Jones. Будет ли правительственный список общедоступным, пока не решено, отметили в Минфине.

Кто находится под санкциями

Впервые санкции ввели в марте 2014 года одновременно с присоединением Крыма к России. Под блокирующие санкции к настоящему времени попало большинство крупных российских бизнесменов и подконтрольные им компании. В частности, Олег Дерипаска, его группа ГАЗ и «Базовый элемент», Виктор Вексельберг и его группа «Ренова», Сулейман Керимов, Кирилл Шамалов, глава «Газпрома» Алексей Миллер, глава ВТБ Андрей Костин, глава «Роснефти» Игорь Сечин, семья Ротенбергов, Геннадий Тимченко. Добавление в этот список означает блокировку активов в США и запрет на любой бизнес с этими компаниями для американских граждан. Шесть лет санкций против России. Главное Политика Под секторальными санкциями США, подразумевающими ограничения на финансирование или передачу технологий, находятся Сбербанк, ВТБ, ВЭБ.РФ, «Роснефть», «Газпром», НОВАТЭК, ЛУКОЙЛ, «Ростех». Санкции постоянно продлеваются и расширяются. Черный список — Specially Designated Nationals List (SDN List) — ведет Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) в составе Минфина США. Под американскими санкциями в настоящее время находится около 800 российских компаний и граждан. Помимо американцев санкционные списки в отношении российских граждан и компаний есть у Евросоюза, Канады, Австралии.

Помощь могут расширить

Компании под санкциями начали получать послабления, как только были введены ограничения. Поправки Минфина предлагают общий механизм помощи бизнесу в новых экономических реалиях, отмечает управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский.

При этом большой конкретики в тексте поправок разглядеть по-прежнему не удается — все скрывается под обтекаемыми формулировками «специальных положений и условий законодательства», отмечает эксперт.

Послабления в регулировании для компаний под санкциями правомерны, уверен член экспертного совета при правительстве, старший научный сотрудник РАНХиГС Вадим Новиков. «Для компаний под санкциями стандартные требования валютного контроля — существенное препятствие в деятельности за рубежом», — подчеркивает он. После создания специального правового механизма для бизнеса под санкциями возможны другие послабления, кроме валютного контроля, ожидает эксперт.

Более конкретные послабления, указывающие на особое положение подсанкционных лиц и компаний, могут вызвать негативную реакцию тех, кто не имеет никаких преференций, ожидает Жарский. «Если компаниям предоставят госпомощь за счет налогоплательщиков — например, прямую денежную поддержку, кредиты по особым ставкам — реестр должен быть публичным, чтобы у третьей стороны была возможности знать об этом и оспорить решение», — добавил Новиков.