Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика образования
...
Скрыть баннеры
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 64,86 64,04 EUR Нал. 71,52 70,69 USD Бирж. 64,28 -0,02 EUR Бирж. 70,93 +0,02 USD ЦБ. 64,25 -0,11 EUR ЦБ. 70,85 -0,08 EUR/USD 1,10 +0,00 BTC/USD Бирж. 8194,80 -154,38 IMOEX 2715,26 +0,66% RTSI 1331,03 +0,75% Brent 59,38 +0,44% DJIA 27024,80 +0,89% Nasdaq 8148,71 +1,24%
Санкционный альянс
Лента новостей
Суд арестовал подозреваемого в избиении до смерти мужчины в Красноярске 09:05, Общество Когда враг внутри: какие технологии помогут защитить корпоративные данные 09:04, PRO ФАС выступила против планов отдать «Ростелекому» новые частоты без торгов 09:00, Технологии и медиа Зима близко: как пережить суровые условия без вреда для машины 08:53, РБК и Dunlop Синоптики пообещали теплую погоду в ноябре в европейской части России 08:35, Общество Число погибших в результате тайфуна «Хагибис» в Японии возросло до 74 08:28, Общество 6 советов: как избежать ошибок при создании собственного бизнеса 08:22, РБК и HUAWEI Кучеров и Василевский помогли «Тампе» победить «Монреаль» в матче НХЛ 08:10, Спорт В Кремле начали обсуждать идею создания «зеленой» партии 08:00, Политика Что случилось за ночь. Главные новости РБК 07:57, Общество Летевший в Москву из Дели самолет вынужденно сел в Ташкенте 07:57, Общество В Оренбурге в гараже обнаружили 4 тыс. краснокнижных черепах 07:54, Общество Шесть самых перспективных трендов в производстве одежды 07:49, PRO Советский рай номенклатуры и ученых: как застраивался юго-запад Москвы 07:20, Недвижимость Следствие связало дело полковника Захарченко с «молдавским ландроматом» 07:02, Общество Восстание гильдий: от чего зависит эффект протестов по «громким» делам 06:54, Мнение СМИ узнали об идее Росгвардии применять полиграф при отборе сотрудников 06:54, Общество В Мексике 15 человек погибли при нападении на военный патруль 06:52, Общество Антитрадиционный туризм: как получить абсолютно новый опыт и переживания 06:40, РБК и Райффайзенбанк Выкрутились: как изменили стратегию гиганты кабельного телевидения 06:17, Quote Байден заявил о распаде НАТО при переизбрании Трампа президентом США 06:14, Политика Эксперты при главе ЦИК предложили поменять законы о выборах 06:00, Политика Эксперты назвали российский город с самым дорогим черным хлебом 05:39, Общество На нефтебазе в Калифорнии загорелись три резервуара 05:26, Общество Канада приостановила поставки вооружения Турции из-за операции в Сирии 04:54, Политика Трамп принял победителей Кубка Стэнли Тарасенко и Барбашева в Белом доме 04:48, Спорт «Газпром» заменит оборудование после отключения компрессоров со спутника 04:23, Бизнес Чемпион России по авторалли: как прокачать навыки безопасного вождения 04:20, РБК и Dunlop
Газета
Санкционный альянс
Газета № 161 (3116) (1610) Экономика,
0
Санкционный альянс
Минфин предложил охватить подпавших под антироссийские меры воздействия особым правовым режимом
Правительство предложило обособить граждан и компании под санкциями с точки зрения российского законодательства. Специальный механизм поможет упорядочить льготы и преференции для подсанкционных бизнесов, пояснил РБК Минфин
Фото: Александр Кондратюк / РИА Новости

Министерство финансов предложило законодательно выделить граждан и компании под западными санкциями в особую категорию — на них будут распространяться «специальные» нормы законодательства. Такая поправка в принятый в 2018 году закон о контрсанкциях появилась на портале проектов нормативно-правовых актов. Специальный механизм поможет систематизировать все меры поддержки для бизнеса под санкциями, пояснили РБК в Минфине.

Предложенная поправка важна, потому что создает потенциальную базу для «особого» подхода к подсанкционным лицам и бизнесам, число которых постоянно увеличивается. В то же время в Минфине подчеркивают, что дополнительные преференции таким лицам не являются целью поправки.

Особый режим

Министерство предлагает дополнить закон о противодействии недружественным мерам США и других государств следующим положением — «в отношении граждан РФ и (или) российских юрлиц, на которых распространяются меры ограничительного характера со стороны недружественных иностранных государств, применяются специальные положения законодательства».

Речь идет о создании механизма применения специальных положений законодательства в отношении граждан и юрлиц под санкциями, отмечается в пояснительной записке.

«Нашей задачей является не создание дополнительных преференций для граждан и российских юридических лиц, а систематизация норм законодательства, которые так или иначе менялись с 2014 года в целях минимизации рисков негативного влияния санкций недружественных стран на экономику России», — пояснила РБК пресс-служба Минфина.

Какие послабления получат попавшие под санкции российские компании
Экономика

Составление санкционного списка

Как отмечается в законопроекте, правительство по согласованию с Банком России утвердит специальный список лиц и компаний под санкциями с возможностью добавлять и исключать участников.

«Формирование такого перечня позволит создать базу для применения специальных положений российского законодательства в сфере валютного регулирования и контроля, раскрытия информации. Также новая правовая конструкция может быть задействована для иных мер, включая специальные режимы банковского регулирования Банка России», — рассказали РБК в Минфине. В продолжение законопроекта Минфин готовит проект постановления правительства, уточнили в ведомстве.

Сейчас такие санкционные списки различных стран ведутся, например, специальными поставщиками данных вроде Refinitiv и Dow Jones. Будет ли правительственный список общедоступным, пока не решено, отметили в Минфине.

Кто находится под санкциями

Впервые санкции ввели в марте 2014 года одновременно с присоединением Крыма к России. Под блокирующие санкции к настоящему времени попало большинство крупных российских бизнесменов и подконтрольные им компании. В частности, Олег Дерипаска, его группа ГАЗ и «Базовый элемент», Виктор Вексельберг и его группа «Ренова», Сулейман Керимов, Кирилл Шамалов, глава «Газпрома» Алексей Миллер, глава ВТБ Андрей Костин, глава «Роснефти» Игорь Сечин, семья Ротенбергов, Геннадий Тимченко. Добавление в этот список означает блокировку активов в США и запрет на любой бизнес с этими компаниями для американских граждан.

Шесть лет санкций против России. Главное
Политика

Под секторальными санкциями США, подразумевающими ограничения на финансирование или передачу технологий, находятся Сбербанк, ВТБ, ВЭБ.РФ, «Роснефть», «Газпром», НОВАТЭК, ЛУКОЙЛ, «Ростех».

Санкции постоянно продлеваются и расширяются. Черный список — Specially Designated Nationals List (SDN List) — ведет Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) в составе Минфина США. Под американскими санкциями в настоящее время находится около 800 российских компаний и граждан. Помимо американцев санкционные списки в отношении российских граждан и компаний есть у Евросоюза, Канады, Австралии.

Помощь могут расширить

Компании под санкциями начали получать послабления, как только были введены ограничения. Поправки Минфина предлагают общий механизм помощи бизнесу в новых экономических реалиях, отмечает управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский.

При этом большой конкретики в тексте поправок разглядеть по-прежнему не удается — все скрывается под обтекаемыми формулировками «специальных положений и условий законодательства», отмечает эксперт.

Послабления в регулировании для компаний под санкциями правомерны, уверен член экспертного совета при правительстве, старший научный сотрудник РАНХиГС Вадим Новиков. «Для компаний под санкциями стандартные требования валютного контроля — существенное препятствие в деятельности за рубежом», — подчеркивает он. После создания специального правового механизма для бизнеса под санкциями возможны другие послабления, кроме валютного контроля, ожидает эксперт.

Более конкретные послабления, указывающие на особое положение подсанкционных лиц и компаний, могут вызвать негативную реакцию тех, кто не имеет никаких преференций, ожидает Жарский. «Если компаниям предоставят госпомощь за счет налогоплательщиков — например, прямую денежную поддержку, кредиты по особым ставкам — реестр должен быть публичным, чтобы у третьей стороны была возможности знать об этом и оспорить решение», — добавил Новиков.

Как сейчас поддерживают компании под санкциями

  • Минфин планирует существенно ослабить валютный контроль, чтобы облегчить их внешнеторговую деятельность. Основанием для законопроекта стала просьба основного владельца ПАО «Силовые машины» Алексея Мордашова.
  • Правительство разрешило компаниям и банкам под санкциями не раскрывать данные о руководстве, активах, структуре владения, сделках, акционерах, контрагентах и т.д. из-за риска вторичных санкций.
  • Минпромторг выступал за эксклюзивные права для компаний под санкциями при госзакупках — обязать регионы и муниципалитеты закупать машины только компаний из холдинга «Русские машины» Олега Дерипаски (ГАЗ и «РМ-Терекс»). Это ограничит возможности других участников рынка — КамАЗа, УАЗа, Ford Sollers, Volkswagen, Daimler, отмечали эксперты. ФАС сочла идею излишней и предложила свой вариант ценовой преференции в закупках для компаний.
  • ЦБ предоставил льготы по кредитам владельцам доли в капитале подсанкционных фирм и разрешил банкам не ухудшать оценку финансового положения заемщиков, находящихся под американскими санкциями.
  • В 2018 году компании под санкциями попросили у правительства порядка 100 млрд руб. Рассматривалась возможность авансового финансирования через Промсвязьбанк — опорный банк для гособоронзаказа и крупных госконтрактов.
  • С 2018 года в Минфине работает специальный департамент оперативного реагирования на санкции.
Автор: Ольга Агеева.
При участии: Иван Ткачёв.
Теги: санкции , санкционные списки , Минфин
Материалы по теме
В правительстве договорились сократить закрытие данных из-за санкций Финансы
Счетная палата США оценила эффективность санкций Политика
Яндекс. Директ
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Скрыть баннеры
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter