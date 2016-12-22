Попавшим под санкции компаниям дадут новые валютные послабления

Минфин поможет компаниям, попавшим под санкции США, в реализации схем по продолжению внешнеторговой деятельности. Ведомство предложило ослабить валютный контроль в отношении резидентов, попавших под санкции

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Минфин опубликовал проект очередных поправок в закон о валютном регулировании и валютном контроле, которые позволят российским компаниям, попавшим под санкции, избежать нарушения закона, если из-за санкций эти компании больше не могут использовать счета в российских банках (например, чтобы получить на них валюту за экспортированные товары или услуги).

Согласно жесткому российскому законодательству о валютном контроле, компании-резиденты в общем виде обязаны использовать счета в российских банках при осуществлении валютных операций. Исключения из этого правила прописаны конечным списком. Минфин предлагает расширить для подсанкционных компаний список случаев, когда разрешается не зачислять деньги на счета в российских банках. Это поможет в «минимизации последствий введения иностранными государствами <…> в отношении отдельных резидентов мер ограничительного характера» и «создании благоприятных условий для осуществления такими резидентами внешнеэкономической деятельности», говорится в пояснительной записке к проекту.

Если российская компания попала в санкционный список Минфина США Specially Designated Nationals (SDN), не только зарубежные банки отказываются проводить в ее интересах платежи, но зачастую и российские банки. Причина — в прошлогоднем американском законе CAATSA, который угрожает вторичными санкциями банкам из любых стран (Европа, Китай, Россия и т.д.) за помощь российским фигурантам SDN.

Просьбы Мордашова

Основанием для разработки поправок стало сентябрьское письмо ПАО «Силовые машины» Алексея Мордашова, раскрывается в материалах Минфина (само письмо не опубликовано, РБК отправил запрос в компанию). «Силовые машины» были внесены в список SDN в январе 2018 года за нарушение американского эмбарго в отношении Крыма.

Согласно предложениям Минфина, экспортеры, попавшие под санкции, будут избавлены от нарушения закона, если иностранный контрагент переводит деньги за товар, работу или услугу «на счета третьих лиц» (российских или иностранных юрлиц) в зарубежных банках. Это может произойти, если нерезидент, подчиняясь санкционному режиму США, переводит средства, причитающиеся российскому поставщику, на счет для заблокированных средств в американском банке или эскроу-счет в банке другой страны.

Как сообщал в конце мая «Интерфакс», «Силовые машины» не могут получить экспортную выручку в размере более $100 млн по контракту на строительство тепловой электростанции во Вьетнаме. Банки-нерезиденты отказались проводить платежи в адрес компании из списка SDN, а у вьетнамского заказчика — госкомпании нет полномочий на изменение контракта, а также валюты и банков, задействованных в расчетах.

Схемы обхода санкций

Минфин также предлагает разрешить подсанкционным компаниям обходиться без российских банков в трех дополнительных ситуациях: при взаимозачетах с внешнеторговыми партнерами, в схемах, когда российская компания поручает одному иностранному контрагенту (например, покупателю ее товаров) перевести деньги другому иностранному контрагенту (например, поставщику товаров для нее), а также при заключении договора об уступке прав требования на получение денежных средств за переданные нерезидентам товары (выполненные работы, оказанные услуги).

По данным «Интерфакса», Мордашов для решения вьетнамской проблемы предлагал в том числе договориться о схеме переуступки приостановленных контрактов, заключенных в рамках проекта строительства электростанции.

Кроме того, Минфин предлагает освободить от обязанности возвращать деньги на счета в российских банках не только подсанкционных экспортеров, но и импортеров — когда они уплатили за рубеж авансы, а товар или услугу не получили. Такая ситуация возможна, если российский импортер попал в санкционный список после перечисления аванса, а иностранный поставщик отказался передавать товар из-за санкционного режима.