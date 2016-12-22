«Русским машинам» Дерипаски предложили дать преференции при госзакупках

Правительство подготовило проект постановления, предлагающий запретить госзаказчикам закупать автомобили и дорожно-строительную технику у компаний, которые не входят в находящиеся под санкциями «Группу ГАЗ» и «Русские машины»

Фото: Александр Кондратюк / РИА Новости

Машиностроительный холдинг миллиардера Олега Дерипаски «Русские машины» может получить преференции при госзакупках на региональном и муниципальном уровнях. Это следует из проекта постановления правительства, который подготовлен Минпромторгом.

Разработанный ведомством документ предполагает, что региональный или муниципальный заказчик при закупках автобусов, грузовиков (в том числе автобусов для перевозки детей, машин скорой помощи и другой спецтехники) и дорожно-строительной спецтехники должен отклонять все заявки, которые поступают не от компаний, которые подконтрольны «Группе ГАЗ» и холдингу «Русские машины».

В перечне разрешенных для проведения госзакупок компаний включены входящие в «ГАЗ» Ликинский, Павловский и Курганский автобусные заводы и автомобильный завод «Урал», а также подконтрольные ООО «РМ — ТЕРЕКС» (совместное предприятие «Русских машин» с американской Terex. — РБК) «Тверской экскаватор», «Челябинские строительно-дорожные машины», «Брянский арсенал» и Заволжский завод гусеничных тягачей.

Другим производителям отказ может быть направлен при условии, что всего заказчику должно быть подано не менее двух заявок от предприятий, которые входят в этот перечень. Помимо этого включенную и не включенную в преференциальный список технику предлагается запретить объединять в один лот при совершении госзакупок. Также Минпромторг предлагает запретить заменять производителя техники уже во время исполнения контракта.

В пояснительной записке к проекту постановления подчеркивается, что все перечисленные предприятия находятся под американскими санкциями, которые были введены 6 апреля 2018 года. Холдинг «Русские машины» косвенно владеет более 50% в уставном капитале компаний, которые объединены в «Группу ГАЗ».

Представитель «Группы ГАЗ» отказался от комментариев.

Источник в одном из автопроизводителей отметил, что список, разработанный Минпромторгом, содержит различные модификации техники, которые в России представляют не только заводы «Русских машин» и ГАЗа, но и другие автопроизводители, поэтому предлагаемые меры могут ограничить конкуренцию.

Директор группы корпоративных рейтингов АКРА Максим Худалов в разговоре с РБК отметил, что по большей части все машиностроительные компании России принадлежат подсанкционным структурам, поэтому логично предположить, что в следующий преференционный список попадут не только предприятия группы «Русские машины», но и компании, принадлежащие «Ростеху» либо госбанкам.

По его словам, в связи с этим значимого ограничения конкуренции между отечественными игроками не произойдет.

«С другой стороны, практика использования закупочных процедур говорит о том, что в заявке зачастую указываются уникальные характеристики желаемого оборудования, которое конкуренты поставить не смогут в силу отсутствия возможности скопировать упомянутый элемент конструкции, а значит, заказчик сможет и дальше приобретать зарубежную технику, минуя постановление», — добавил эксперт.

Управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский, комментируя РБК проект постановления, заметил, что такого рода поправки не выглядят неожиданностью для основных участников машиностроительного рынка: с тех пор как подконтрольные Олегу Дерипаске предприятия попали в санкционный список, такого рода меры поддержки озвучивались и ранее.

«Другой вопрос, что с точки зрения здоровой конкуренции на рыке госзакупок предприятия «Русских машин» получают фактически подавляющую долю присутствия, сводя к минимуму возможности остальных участников отрасли — речь в первую очередь о КамАЗе, УАЗе, и компаниях Ford Sollers, Daimler и Volkswagen», — сказал Жарский.

По его словам, для остальных участников рынка такие преференции для компаний из спецперечня станут серьезным препятствием для участия в наиболее выгодных проектах по поставке техники в рамках федеральных программ по обновлению парка.

«Сказать, что им полностью будет перекрыт доступ к праву бороться за сбыт, тоже не совсем корректно, поскольку формально в конкурсах могут участвовать все, но очевидно, что 11 предприятий из спецперечня в любом случае будут подавать больше чем две заявки, поэтому заказчик будет автоматически отказываться от других предложений. Соответственно, предприятиям не из списка необходимо будет пересматривать стратегии продвижения продукции и ее сбыта, а также более тщательно подходить к грядущим конкурсам госзакупок, предварительно изучая риски остаться без заказа», — заключил Жарский.

Директор ассоциации «Росспецмаш» Алла Елизарова отмечает, что существенная доля специализированной техники в России реализуется посредством госзакупок. По ее мнению, бюджетное финансирование не должно направляться только на приобретение продукции отдельных российских компаний.

«Участие в госзакупках должно быть доступным для всех отечественных производителей и всего спектра производимой ими техники, соответствующей критериям постановления правительства № 719. В случае поддержки только отдельных производителей они могут занять монопольное положение на рынке, что может привести к существенному росту цен на специализированную технику, закрытию других предприятий, увольнению сотрудников, к снижению объемов производства и другим негативным последствиям для отрасли», — считает она.

«Группа ГАЗ» — крупнейший автомобилестроительный холдинг России, который объединяет более десятка предприятий. Его мажоритарием, владельцем 65,56% акций является ООО «Русские машины», входящее в «Базовый элемент» Олега Дерипаски. Автобусы (в том числе микроавтобусы) помимо «Группы ГАЗ» выпускает КамАЗ, Sollers, ООО » Волгабас» («Волжанин»), Ford Sollers, Volkswagen, Peugeot/Citroen и другие производители.

Представители Ford Sollers и КамАЗа воздержались от комментариев по поводу проекта Минпромторга.

Санкции, о которых идет речь, Управление по контролю за иностранными активами Минфина США распространило против ООО «Русские машины» и «Группы ГАЗ» 6 апреля 2018 года. Вашингтон внес российские холдинги в список специально обозначенных лиц, на которые распространяются связанные с украинским конфликтом санкции.