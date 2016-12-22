В ФАС предложили свои меры по поддержке попавших под санкции компаний

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предлагает предоставление ценовых льгот и приоритетов при госзакупках для тех компаний, которые попали под санкции. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ФАС.

«В качестве альтернативы предложенным в проекте документа мерам поддержки компаний, в отношении которых введены санкции, мы предлагаем Министерству [промышленности и торговли] рассмотреть механизм предоставления ценовой преференции на закупках», — приводятся в сообщении слова начальника управления контроля размещения госзаказа ФАС Артема Лобова.

Ранее Минпромторг подготовил проект постановления правительства, согласно которому машиностроительный холдинг миллиардера Олега Дерипаски «Русские машины» может получить преференции при госзакупках. Согласно документу, региональный и муниципальный заказчики при закупках автобусов, грузовиков, дорожно-строительной спецтехники и машин скорой помощи должны отклонять все заявки, кроме поступающих от компаний «Группы ГАЗ» и холдинга «Русские машины».

Позднее глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что министерство продолжит настаивать на преференциях для этих компаний, передает «Интерфакс». По его словам, «Группа ГАЗ» и раньше была основным поставщиком школьных автобусов и машин скорой помощи.