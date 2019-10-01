Гавана повышает степень сотрудничества

Что будет обсуждаться в ходе визита Дмитрия Медведева на Кубу

Дмитрий Медведев впервые с 2013 года посетит Кубу. В состав делегации входит его заместитель, курирующий оборонно-промышленный комплекс, Юрий Борисов. О чем они могут договориться с Гаваной, разбирался РБК

Рабочий визит Дмитрия Медведева на Кубу. 2013 год (Фото: Екатерина Штукина / ТАСС)

Модернизация железных дорог и докторская мантия

Впервые с 2013 года российский премьер-министр Дмитрий Медведев посетит Кубу. Его рабочий визит запланирован на 3–4 октября. Вместе с главой правительства на остров прибудет его заместитель, курирующий оборонно-промышленный комплекс, Юрий Борисов.

Источник РБК, близкий к МИД РФ, рассказал, что во время визита планируется торжественно запустить новую буровую установку, а также подписать соглашение о модернизации местных железных дорог. Речь идет о проекте стоимостью почти €2 млрд. В январе Борисов заявил: «В самое ближайшее время мы выйдем на конкретную реализацию». В РЖД, которые выступают исполнителем проекта с российской стороны, от комментариев отказались. РБК направил запрос в пресс-службу «Роснефти», которая пять лет назад договорилась о сотрудничестве в области добычи нефти с местной Cupet.

«Помимо этого планируется присвоение Медведеву степени почетного доктора Гаванского университета (Universidad de La Habana) и открытие таблички в честь российских специалистов, которые золотили купол капитолия в Гаване», — рассказал собеседник РБК. По данным сайта госзакупок, Россия потратила на восстановление купола Национального капитолия в Гаване 642,5 млн руб.

Какие степени присваивали кубинцам в России В 1963 году Фиделю Кастро, руководившему Кубой с 1959 до 2008 года, была присвоена степень почетного доктора юридических наук МГУ им. М.В. Ломоносова. В 2013 году его сыну Фиделю Кастро Диас-Баларту тоже было присвоено звание почетного профессора МГУ. Год назад Кастро-младший покончил с собой из-за сильной депрессии, вызванной смертью отца.

Восполнение дефицита нефти

20 сентября Борисов, возглавляющий российскую часть межправительственной российско-кубинской комиссии по сотрудничеству, сообщил о подписании «дорожной карты» по реализации программы модернизации топливно-энергетического комплекса Кубы, направленной на обеспечение энергетической безопасности республики. «Вы все знаете, что Куба находится под серьезным санкционным воздействием и испытывает большой дефицит поставки нефтепродуктов. Реализация этой программы позволит в перспективе на треть снизить поставки нефти извне и сэкономит Кубе $1,8 млрд», — пояснял вице-премьер.

Куба добывает примерно 50 тыс. барр. нефти в сутки, а потребляет 160–170 тыс. барр., согласно данным ценового агентства Argus. С 2000 года восполнить этот дефицит стране активно помогает Венесуэла, с которой было заключено двустороннее соглашение о сотрудничестве, и Куба получила возможность импортировать венесуэльские нефть и нефтепродукты в обмен на товары и услуги (в частности, Гавана посылает в Венесуэлу своих медиков). По такой схеме Венесуэла поставляла на Кубу около 100 тыс. барр. нефти и нефтепродуктов в сутки.

Но в 2015–2016 годах поставки стали снижаться: из-за кризиса объемы добычи в Венесуэле упали и страна ограничила отгрузки. В последующие годы ситуация только ухудшилась: в 2017 году США ввели санкции в отношении венесуэльской нефтяной госкомпании PDVSA, что усугубило ситуацию, а в 2019 году — санкции в отношении компаний, которые занимались перевозкой нефти из Венесуэлы на Кубу. Уже в 2018 году импорт нефти и нефтепродуктов из Венесуэлы составлял всего 42 тыс. барр. в сутки, приводило Argus оценку кубинских властей. В сентябре 2019 года Куба ограничила движение транспорта и сократила производство, чтобы сэкономить ресурсы для работы больниц и других учреждений.

Гавана пыталась восполнить дефицит поставками из Ирана, России, Анголы и других стран. В 2017 году кубинская Cubametales договорилась о покупке у «Роснефти» 250 тыс. т нефти и нефтепродуктов. Но республика столкнулась с трудностями: стране пришлось покупать нефть и нефтепродукты по рыночным ценам за наличные деньги. Россия готова увеличить экспорт, но все упирается в финансы, говорил министр энергетики Александр Новак в 2017 году. «Будут найдены ресурсы, значит, будут поставлять. Это же не благотворительность», — объяснял он.

Одновременно Куба пытается увеличить собственную добычу с помощью иностранных партнеров, в том числе российских. В стране пытались работать «Газпром нефть» и «Зарубежнефть», но нефть не нашли: первая потеряла на разведке $12 млн, вторая — €100 млн. С 2014 года бизнес на Кубе развивает «Роснефть»: компания договорилась с Cupet о добыче на месторождении Варадеро, а с 2018 года ведет работу на кубинском шельфе.

Россия не единственный партнер Кубы по проектам в области добычи нефти, отметил старший научный сотрудник Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин. «Китай получил права на геологоразведку и будущее участие в нефтяных проектах Кубы. Кроме того, китайцы очень активно занимают гражданский машиностроительный рынок, поставляя туда разные виды промышленного и транспортного оборудования», — пояснил эксперт. Наиболее активно на этом направлении действует крупнейшая нефтяная китайская компания CNPC, добавил Кашин.

Военно-техническое сотрудничество

Тема военно-технического сотрудничества (ВТС) в повестке сведена к минимуму, говорит источник РБК, близкий к МИДу. Вероятно, предметом обсуждения может стать восстановление радиолокационного центра в Лурдесе, отметил главный редактор журнала «Экспорт вооружений» Андрей Фролов. Центр функционировал до 2002 года. Основной его задачей являлся перехват информации с объектов на американской территории.

Кубу стоит рассматривать в контексте политических событий в Венесуэле, подчеркивает Фролов. По его словам, для официального правительства Венесуэлы и тех, кто его поддерживает, Куба является своего рода тыловой базой. «Не секрет, что у руководства Венесуэлы и Кубы очень тесные взаимоотношения. Куба для Мадуро — некая гавань безопасности и ближайший союзник. Поэтому любые наши движения по Кубе в значительной степени мотивированы нашей политикой в отношении Венесуэлы», — заключил Фролов.

Последнее соглашение в сфере ВТС с Кубой было подписано в начале этого года. Россия предоставила республике госкредит в размере €38 млн, рассказывал глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев. «Деньги в рамках госкредита пойдут на развитие технологического сотрудничества. Оно предполагает прежде всего проекты по развитию оборонного сектора Кубы», — пояснял Шугаев.