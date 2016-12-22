Россия потратит на восстановление купола Капитолия в Гаване ₽642 млн

Управделами президента выбрало компанию, которая будет вести восстановительные работы золотого покрытия Национального Капитолия в кубинской Гаване. За почти полтора года работ подрядчик получит несколько сотен миллионов рублей

Фото: Alexandre Meneghini / Reuters

Управделами президента России выбрало подрядчика для выполнения работ по восстановлению​​ золотого покрытия Национального Капитолия в Гаване (Куба). Соответствующая информация размещена на портале госзакупок. Согласно документам, это была закупка у единственного исполнителя.

Начальная и максимальная цена контракта — около 642,5 млн руб., которые будут выплачены из федерального бюджета. Планируется, что работы должны начаться в августе 2018-го года и закончиться в декабре 2019-го.

Кто именно станет исполнителем работ, не называется. РБК не удалось дозвониться до ответственного за контракт сотрудника администрации президента Валерия Пакуро. В «Госзагрансобственности» не смогли сообщить РБК, кто выбран подрядчиком работ.

О том, что Россия будет принимать участие в реставрации Капитолия, стало известно в мае 2016 года. Тогда об этом сообщила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на встрече с первым зампредом Госсовета и Совета министров Кубы Мигелем Диас-Канелем Бермудесом. Матвиенко пояснила, что о помощи в реставрации Россию попросили парламентарии Кубы.

В мае 2017 года стало известно, что Управделами объявило конкурс на выполнение проектных работ по восстановлению купола, тогда сообщалось, что максимальная цена контракта на создание проекта составит 20 млн руб. Однако в июне того же года проведение закупки было отменено. Новая закупка на выполнение проектных работ была объявлена в августе 2017-го года — с максимальной ценой контракта более 15 млн руб. Это была также закупка у единственного поставщика услуг — ООО «Зарубежпроект».

В четверг, 16 августа, Управделами также объявило закупку у единственного поставщика услуг по выполнению строительного контроля за восстановлением купола Капитолия. Оплата этих работ составит почти 11 млн руб., контроль должен вестись с августа 2018 года по октябрь 2019-го. Подрядчик, который будет отвечать за надзор за работами, также не называется.​

Национальный Капитолий был открыт в 1929 году, он находится в Старой части Гаваны, недалеко от Центрального парка и Большого театра. До 1950-х Капитолий был самым высоким зданием в кубинской столице, его высота почти 92 м. До 1959 года там заседал парламент страны, после победы революции здание использовали как конгресс-центр, свободный для посещения.

Реставрация Капитолия длится восемь лет и должна завершиться к 500-летию Гаваны, которую на Кубе будут отмечать в ноябре 2019-го года.

Как рассказал ранее ТАСС руководитель Исторического бюро Гаваны Эусебио Леаль, российских специалистов привлекли к реставрации золотого покрытия купола Капитолия в том числе из-за их опыта в золочении церковных куполов. Леаль также сообщил, что в ближайшее время Капитолий будут вновь использовать для заседаний парламента — Национальной ассамблеи народной власти.