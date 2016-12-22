ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Герои РБКPink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 67,62 66,40 EUR Нал. 76,92 75,53 USD Бирж. 66,99 -0,31 EUR Бирж. 76,23 -0,13 USD ЦБ. 66,89 +0,52 EUR ЦБ. 76,06 +0,83 EUR/USD 1,14 +0,00 BTC/USD Бирж. 6425,80 +85,90 IMOEX 2263,37 -0,17% RTSI 1064,10 +0,84% Brent 71,13 +0,55% DJIA 25162,41 -0,54% Nasdaq 7774,12 -1,23%
Россия потратит на восстановление купола Капитолия в Гаване ₽642 млн
Лента новостей
Прокуратура Украины попросила 15 лет тюрьмы для Януковича за госизмену 14:23, Политика Основатель PayPal: Bitcoin бесполезен в качестве платежного средства 14:18, Крипто «Эксподрев»: тенденции леспрома России продемонстрируют в Красноярске 14:14, Партнерский материал Дэниел Рэдклифф обратился к поклонникам на якутском языке 14:06, Общество От крещения до варки спагетти: что делали с Кубком Стэнли его обладатели 14:03, Фотогалерея  Начальник Генштаба ВСУ оценил потребности украинской армии в $4 млрд 14:03, Политика Пенсионерку обвинили по пяти уголовным статьям за посты во «ВКонтакте» 14:01, Общество Роман Шмаков — РБК: как устроен современный рынок дата-центров 13:51, РБК и Schneider Electric Футболист «Спартака» Ивелин Попов допустил свой переход в ПАОК 13:44, Спорт Власти Москвы рассказали о прививочных пунктах в торговых центрах 13:42, Общество Криптовалюты дешевеют: выгодно ли сейчас заниматься майнингом 13:35, Крипто Запуск «Протона» с зарубежными спутниками пройдет следующей весной 13:29, Технологии и медиа В Крыму заявили о планах открыть паромное сообщение с Турцией 13:27, Экономика Киев отчитался о продвижении украинских войск в Донбассе 13:09, Политика Как стать инвестором, не имея значительного капитала, знаний и времени 13:09, РБК и Сбербанк Адвокаты Януковича устроили потасовку с полицейскими в здании суда 13:03, Политика Россия потратит на восстановление купола Капитолия в Гаване ₽642 млн 13:00, Бизнес Украина включила Прилепина в список угрожающих безопасности страны 12:59, Политика Новый бомбардировщик-ракетоносец Ту-22М3М представили в Казани 12:57, Технологии и медиа Совет директоров En+ Group одобрил переезд в российский офшор 12:56, Бизнес Адвокат сообщил о предъявлении Степаненко прав на часы Петросяна 12:54, Общество Умерла двукратная олимпийская чемпионка Елена Шушунова 12:49, Спорт На адрес BitMEX перевели 18 тыс. биткоинов: криптовалюта подорожала 12:46, Крипто На рыбалку с президентом: неформальные мероприятия Путина за границей 12:38, Фотогалерея  Кремль сообщил об обстоятельствах приглашения Путина на свадьбу в Австрии 12:38, Политика Сколько государство даст заработать на обновлении инфраструктуры ЖКХ 12:32, РБК и Сбербанк
Россия потратит на восстановление купола Капитолия в Гаване ₽642 млн
Бизнес, 13:00
0
Россия потратит на восстановление купола Капитолия в Гаване ₽642 млн
Управделами президента выбрало компанию, которая будет вести восстановительные работы золотого покрытия Национального Капитолия в кубинской Гаване. За почти полтора года работ подрядчик получит несколько сотен миллионов рублей
Фото: Alexandre Meneghini / Reuters

Управделами президента России выбрало подрядчика для выполнения работ по восстановлению​​ золотого покрытия Национального Капитолия в Гаване (Куба). Соответствующая информация размещена на портале госзакупок. Согласно документам, это была закупка у единственного исполнителя.

Начальная и максимальная цена контракта — около 642,5 млн руб., которые будут выплачены из федерального бюджета. Планируется, что работы должны начаться в августе 2018-го года и закончиться в декабре 2019-го.

Кто именно станет исполнителем работ, не называется. РБК не удалось дозвониться до ответственного за контракт сотрудника администрации президента Валерия Пакуро. В «Госзагрансобственности» не смогли сообщить РБК, кто выбран подрядчиком работ.

О том, что Россия будет принимать участие в реставрации Капитолия, стало известно в мае 2016 года. Тогда об этом сообщила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на встрече с первым зампредом Госсовета и Совета министров Кубы Мигелем Диас-Канелем Бермудесом. Матвиенко пояснила, что о помощи в реставрации Россию попросили парламентарии Кубы.

В мае 2017 года стало известно, что Управделами объявило конкурс на выполнение проектных работ по восстановлению купола, тогда сообщалось, что максимальная цена контракта на создание проекта составит 20 млн руб. Однако в июне того же года проведение закупки было отменено. Новая закупка на выполнение проектных работ была объявлена в августе 2017-го года — с максимальной ценой контракта более 15 млн руб. Это была также закупка у единственного поставщика услуг — ООО «Зарубежпроект».

В четверг, 16 августа, Управделами также объявило закупку у единственного поставщика услуг по выполнению строительного контроля за восстановлением купола Капитолия. Оплата этих работ составит почти 11 млн руб., контроль должен вестись с августа 2018 года по октябрь 2019-го. Подрядчик, который будет отвечать за надзор за работами, также не называется.​

Национальный Капитолий был открыт в 1929 году, он находится в Старой части Гаваны, недалеко от Центрального парка и Большого театра. До 1950-х Капитолий был самым высоким зданием в кубинской столице, его высота почти 92 м. До 1959 года там заседал парламент страны, после победы революции здание использовали как конгресс-центр, свободный для посещения.

Реставрация Капитолия длится восемь лет и должна завершиться к 500-летию Гаваны, которую на Кубе будут отмечать в ноябре 2019-го года.

Как рассказал ранее ТАСС руководитель Исторического бюро Гаваны Эусебио Леаль, российских специалистов привлекли к реставрации золотого покрытия купола Капитолия в том числе из-за их опыта в золочении церковных куполов. Леаль также сообщил, что в ближайшее время Капитолий будут вновь использовать для заседаний парламента — Национальной ассамблеи народной власти.

Авторы: Маргарита Девяткина, Филипп Алексенко.
Теги: Гавана , восстановительные работы
Главное
Генерал СКР Никандров получил 5,5 года за взятку по делу Шакро Молодого Общество
Материалы по теме
В новой Конституции Кубы предложили легализовать однополые браки Общество
Новая Конституция Кубы введет пост президента и частную собственность Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter