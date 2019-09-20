Вице-премьер Юрий Борисов заявил о росте товарооборота с Кубой на треть

Вице-премьер Юрий Борисов заявил о росте товарооборота с Кубой на треть

Российско-кубинский товарооборот в 2018 году вырос на 34%, а по итогам 2019 года его объем планируется довести до $500 млн. Об этом заявил вице-премьер Юрий Борисов на 17-м заседании Межправительственной российско-кубинской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству, передает корреспондент РБК.

«Сегодняшнее заседание примечательно тем, что проходит в преддверии визита председателя правительства Дмитрия Медведева на Кубу. В узком составе с господином [Рикардо] Кабрисасом мы обсудили вопросы взаимодействия между нашими странами в таких сферах, как финансы, энергетика, промышленность, транспорт, сельское хозяйство», — заявил Борисов.

Вице-премьер также сообщил о подписании «дорожной карты» реализации программы модернизации топливно-энергетического комплекса Кубы с целью обеспечения энергетической безопасности страны.

«Вы все знаете, что Куба находится под серьезным санкционным воздействием и испытывает большой дефицит поставки нефтепродуктов. Реализация этой программы позволит в перспективе на треть снизить поставки нефти извне и сэкономит Кубе $1,8 млрд», — пояснил Борисов.