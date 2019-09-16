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Лицензионные активы Антипинского НПЗ растут в цене
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Газета
Лицензионные активы Антипинского НПЗ растут в цене
Газета № 139 (3094) (1609) Бизнес,
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Лицензионные активы Антипинского НПЗ растут в цене
Правительство готовит снятие обременений с перешедшего Сбербанку за долги предприятия
Глава Сбербанка Герман Греф добился изменения условий лицензий на месторождения, которые принадлежат Антипинскому НПЗ, перешедшему под контроль банка. Теперь эти участки могут быть проданы на торгах за $700–800 млн
Фото: Максим Слуцкий / ТАСС

Новые условия для Сбербанка

Вице-премьер Дмитрий Козак, курирующий нефтедобычу и нефтепереработку, поручил Минэнерго совместно с Минприроды изменить условия лицензий на право пользования недрами трех месторождений в Оренбургской и Самарской областях, которые принадлежат Антипинскому НПЗ. Об этом РБК рассказали два источника, близких к одному из профильных министерств.

Речь идет о Воронцовском, Гремячевском и Могутовском месторождениях в заповеднике «Бузулукский бор» с общими запасами 50 млн т нефти, которые Антипинский НПЗ выиграл на конкурсе в 2015 году. Козак поручил убрать обременение в лицензиях, которое обязывает их владельца перерабатывать добываемую нефть только на этом заводе, расположенном в Тюменской области, говорят собеседники РБК.

Греф попросил Путина поддержать Антипинский НПЗ
Бизнес

С соответствующей просьбой глава Сбербанка Герман Греф 18 июля обращался к президенту Владимиру Путину — через два месяца после того, как банк забрал Антипинский завод за долги. Отсутствие реверсных нефтепроводов, работающих в обратном направлении, не позволяет наладить эффективную логистику сырья, писал Греф. Он предлагал разрешить вместо прямых поставок проводить своповые (например, «Сургутнефтегаз» будет поставлять сырье на Антипинский НПЗ, а взамен получать нефть с его месторождений в Оренбургской и Самарской областях) — это позволит владельцу лицензий сэкономить $100–120 млн в год.

Представители Козака, Минэнерго и Сбербанка отказались от комментариев, представитель Минприроды не ответил на запрос РБК. «Решений на этот счет не принималось», — сообщил РБК пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Как Сбербанк стал владельцем НПЗ

Сбербанк стал владельцем Антипинского НПЗ в мае этого года. Бизнесмен Дмитрий Мазуров с партнерами строил его 14 лет, в основном на кредиты банка, но в конце прошлого года не смог погасить один из займов, и заложенные акции перешли кредитору. Сейчас долг Антипинского НПЗ оценивается в $5 млрд, из них $3,2 млрд — перед Сбербанком. Мазуров арестован по обвинению в особо крупном мошенничестве, по решению суда он будет находиться в СИЗО до 12 декабря. Бизнесмен не признает вину и выдвигает встречные претензии к Сбербанку.

Выгодный актив

В своем письме Греф просил Путина одобрить две меры поддержки: увеличить обратный акциз (вычет) из бюджета, который российские НПЗ получают из-за удаленности от экспортных рынков (добавит примерно 24 млрд руб. в год), а также поменять условия лицензий, чтобы сэкономить на логистике. Предложения раскритиковали Минэнерго, Минфин, Минприроды и ФАС, писал «Коммерсантъ».

Грефу отказали в просьбе поддержать Антипинский НПЗ
Бизнес

Первая просьба Грефа не содержала финансово-экономического обоснования и могла ущемить права других владельцев заводов. В итоге она трансформировалось в поддержку для всей отрасли — сейчас Минфин и Минэнерго готовят законопроект, в рамках которого все нефтеперерабатывающие заводы смогут получить увеличенный вычет из бюджета в обмен на обязательство инвестировать в модернизацию.

А смена условий по уже выданным лицензиям, по мнению ФАС, могла содержать признаки нарушения антимонопольного законодательства: эти условия имели ключевое значение для выбора победителя. Минприроды также посчитало, что такое изменение лицензии может рассматриваться как нарушение норм гражданского права и антимонопольного законодательства, так как условия конкурса изначально ограничивали круг претендентов. Например, месторождениями, которые достались Антипинскому НПЗ, интересовалась «Роснефть», но она не стала участвовать в конкурсе. Его условия были сформулированы так, что победить мог только один участник, а присутствие других не имело смысла, объяснял РБК пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев.

Рисковые изменения

Изменение условий лицензии после определения победителя технически возможно, но формирует риски признания такого решения нарушающим нормы антимонопольного законодательства, говорит партнер юридической компании НАФКО Павел Иккерт. Однако претенденты на эти месторождения уже не смогут оспорить результаты конкурса, на котором они были разыграны в 2015 году, замечает он: уже давно истек отведенный на это срок — один год. Но компании могут указать на наличие признаков нарушений, обратившись в ФАС, а служба в свою очередь может запретить вносить изменения в лицензию, говорит юрист. Представитель ФАС не ответил на запрос РБК.

Изначально Козак направил Путину доклад с отрицательными отзывами ведомств. Но после этого появились поручения вице-премьера разработать законопроект о поддержке НПЗ в обмен на дополнительные инвестиции в модернизацию, а также об изменении условий лицензий, принадлежащих Антипинскому НПЗ, рассказывает один из собеседников РБК.

Проблема с логистикой — частая причина плохой экономики добычных проектов, говорит аналитик Raiffeisenbank Андрей Полищук. Получив «льготу» для трех месторождений, Сбербанк в будущем сможет получить за них больше денег: если они готовы к запуску, — порядка $700–800 млн, оценивает он. Сам завод находится в процедуре банкротства, а значит, его имущество, в том числе «дочка», которой принадлежат эти лицензии, может быть продано только на торгах, а весь доход пойдет на удовлетворение требований кредиторов, напоминает Павел Иккерт. Сбербанк — залоговый кредитор, а значит, заберет себе 80% средств от этой продажи, а затем примет участие в распределении оставшихся 20% как обычный кредитор.

Автор: Алина Фадеева.
Теги: Герман Греф , сбербанк , Антипинский НПЗ , нефтяники
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