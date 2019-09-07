Власти пообещали меры поддержи для увеличения инвестиций в НПЗ в 2,5 раза

Правительство решило поддержать НПЗ за счет новой субсидии, что должно увеличить инвестиции в отрасль на 150 млрд руб. в год. Поводом для этого стала просьба главы Сбербанка Германа Грефа, который кредитовал проблемные заводы

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Новые меры поддержки НПЗ

Правительство поручило Минфину и Минэнерго и другим профильным ведомствам к 16 сентября разработать законопроект, который позволит российским нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ) получать дополнительную субсидию в обмен на инвестиции в модернизацию производства. Это следует из протокола совещания, прошедшего в конце августа у первого вице-премьера, министра финансов Антона Силуанова и вице-премьера Дмитрия Козака (у РБК есть документ).

С 2019 года в рамках налогового маневра НПЗ получают из бюджета так называемый обратный акциз на нефть — это субсидия, которая позволяет им оставаться конкурентоспособными на внешних рынках. Теперь заводы могут заключить с Минэнерго соглашения об обязательных инвестициях в 30 млрд руб. и в обмен на это в течение десяти лет получать прибавку к обратному акцизу в 30%.

Механизм позволит увеличить выход светлых нефтепродуктов с 63–65% до 75–80% к 2025 году, рассказал директор департамента налоговой и таможенной политики Минфина Алексей Сазанов (его слова передал РБК представитель ведомства). «Наша цель — обеспечить инвестиции в переработку нефти в 250–300 млрд руб. ежегодно», — объяснил Сазанов. Эта мера может сделать рентабельной строительство углубляющих установок переработки на 40 млн т и привести к росту инвестиций на 150 млрд руб. в год, передал через представителя замминистра энергетики Павел Сорокин. Сейчас компании ежегодно тратят на модернизацию заводов около 100 млрд руб., то есть инвестиции должны вырасти в 2,5 раза, до 250 млрд руб.

Механизм выглядит крайне привлекательным для всей отрасли, сказал РБК главный экономист Vygon Consulting Сергей Ежов. Если субсидия будет предоставлена всем заводам, которые сейчас планируют строительство углубляющих мощностей, дополнительные выплаты бюджета могут составить 30–40 млрд руб. уже в 2020 году. Согласно планам правительства, к 2025 году обратный акциз вырастет в три раза, тогда дополнительные выплаты из бюджета составят порядка 90–120 млрд руб. в год.