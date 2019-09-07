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Exxon Mobil $87 (+23,25%) прогноз Финам к 13.08.20 Купить
Alibaba $225 (+26,6%) прогноз Jefferies к 14.08.20 Купить
НОВАТЭК ₽1 436,21 (+9,47%) прогноз Citigroup к 12.08.20 Купить
Доллар/Рубль ₽65 (-1,83%) прогноз Morgan Stanley к 31.12.19 Купить
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Власти пообещали меры поддержи для увеличения инвестиций в НПЗ в 2,5 раза
Правительство решило поддержать НПЗ за счет новой субсидии, что должно увеличить инвестиции в отрасль на 150 млрд руб. в год. Поводом для этого стала просьба главы Сбербанка Германа Грефа, который кредитовал проблемные заводы
Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Новые меры поддержки НПЗ

Правительство поручило Минфину и Минэнерго и другим профильным ведомствам к 16 сентября разработать законопроект, который позволит российским нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ) получать дополнительную субсидию в обмен на инвестиции в модернизацию производства. Это следует из протокола совещания, прошедшего в конце августа у первого вице-премьера, министра финансов Антона Силуанова и вице-премьера Дмитрия Козака (у РБК есть документ).

С 2019 года в рамках налогового маневра НПЗ получают из бюджета так называемый обратный акциз на нефть — это субсидия, которая позволяет им оставаться конкурентоспособными на внешних рынках. Теперь заводы могут заключить с Минэнерго соглашения об обязательных инвестициях в 30 млрд руб. и в обмен на это в течение десяти лет получать прибавку к обратному акцизу в 30%.

Механизм позволит увеличить выход светлых нефтепродуктов с 63–65% до 75–80% к 2025 году, рассказал директор департамента налоговой и таможенной политики Минфина Алексей Сазанов (его слова передал РБК представитель ведомства). «Наша цель — обеспечить инвестиции в переработку нефти в 250–300 млрд руб. ежегодно», — объяснил Сазанов. Эта мера может сделать рентабельной строительство углубляющих установок переработки на 40 млн т и привести к росту инвестиций на 150 млрд руб. в год, передал через представителя замминистра энергетики Павел Сорокин. Сейчас компании ежегодно тратят на модернизацию заводов около 100 млрд руб., то есть инвестиции должны вырасти в 2,5 раза, до 250 млрд руб.

Механизм выглядит крайне привлекательным для всей отрасли, сказал РБК главный экономист Vygon Consulting Сергей Ежов. Если субсидия будет предоставлена всем заводам, которые сейчас планируют строительство углубляющих мощностей, дополнительные выплаты бюджета могут составить 30–40 млрд руб. уже в 2020 году. Согласно планам правительства, к 2025 году обратный акциз вырастет в три раза, тогда дополнительные выплаты из бюджета составят порядка 90–120 млрд руб. в год.

Главный кредитор

Поддержки для отрасли добился глава Сбербанка Герман Греф: кроме него и чиновников в совещании у Силуанова и Козака принимали участие только первый зампред Сбербанка Александр Ведяхин, а также крупный клиент банка — совладелец группы «Сафмар» Михаил Гуцериев, следует из протокола. Представитель Сбербанка отказался от комментариев.

В этом году Сбербанк оказался владельцем проблемного Антипинского НПЗ в Тюменской области. Этот завод должен кредиторам порядка $5 млрд, из них больше $3 млрд — Сбербанку, предприятие находится в стадии банкротства, а его бывший владелец Дмитрий Мазуров — под арестом. Проблемы Мазурова затронул и Афипский НПЗ в Краснодарском крае, которым также управлял Мазуров, а кредитовал Сбербанк. В апреле Афипский НПЗ выкупила группа «Сафмар», а Сбербанк поддержал завод, реструктурировав долг.

Изначально Греф просил у президента Владимира Путина льгот для Антипинского НПЗ, но Минфин не согласился на адресную помощь и предложил механизм «поддержки в обмен на инвестиции», при этом было решено, что механизм может применяться ко всей отрасли, сказал РБК федеральный чиновник.

Деталей применения дополнительных мер поддержки пока нет, но Минфин может отсрочить выплаты, в том числе для Антипинского НПЗ, следует из слов Сазанова. Дело в том, что в январе 2019 года девять НПЗ, включая Антипинский, заключили с Минэнерго соглашения о получении обратного акциза на нефть в обмен на инвестиции до 2024 года в 60 млрд руб. от каждого ежегодно. Эти заводы не могли получить акциз по закону, и правительство пошло им на уступки в обмен на модернизацию.

Нефтеперерабатывающие заводы должны сначала выполнить уже взятые обязательства, а уже потом претендовать на повышающий коэффициент и заключать новое соглашение, подчеркнул Сазанов. Представитель Антипинского НПЗ не ответил на вопрос РБК, когда завод планирует завершить модернизацию.

Автор: Алина Фадеева
Теги: Антипинский НПЗ, нефтяники, нефтепереработка, Герман Греф
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