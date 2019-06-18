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Газета
За Бузулукский бор взялся независимый юрист
Газета № 087 (3042) (1806) Бизнес,
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За Бузулукский бор взялся независимый юрист
Минприроды рассматривает запрос о лишении Антипинского НПЗ лицензий на ряд месторождений
В Минприроды поступила жалоба с просьбой отозвать лицензии на добычу нефти у банкротящегося Антипинского НПЗ, которые являются одним из его основных активов. НПЗ выиграл их, обойдя «Газпром нефть» и компанию Эдуарда Худайнатова
Антипинский НПЗ (Фото: annpz.ru)

Жалоба на банкротящийся завод

Антипинский нефтеперерабатывающий завод, крупнейший в России НПЗ, столкнулся с угрозой потерять три лицензии на добычу нефти на Воронцовском, Гремяческом и Могутовском месторождениях Бузулукского бора, расположенных в Оренбургской и Самарской областях, с общими запасами 50 млн т, которые выиграл на конкурсе в 2015 году, обойдя крупные нефтяные холдинги.

Юрист Павел Дуксин, работающий в адвокатском бюро «Мельницкий и Захаров», написал 30 мая Минприроды жалобу с просьбой аннулировать эти лицензии из-за срыва сроков ввода их в эксплуатацию. У РБК есть копия обращения, чиновник Минприроды подтвердил его получение (первым его опубликовал Telegram-канал «Зеленый змий»).

Дуксин ссылается на три официальных письма Роснедр от 20 ноября 2018 года, из которых следует, что проектная документация по разработке этих месторождений не предоставлялась на госэкспертизу с последующим ее утверждением в Центральной комиссии по разработке месторождений полезных ископаемых (ЦКР) при Роснедрах. Кроме того, он утверждает, что компания сорвала сроки введения месторождений в разработку. В своей жалобе он приводит апрельскую статью в «Российской газете», в которой приводится цитата главы Минприроды Дмитрия Кобылкина: «Считаем, что при необоснованном затягивании ввода месторождений в разработку целесообразно применение меры ответственности в виде досрочного прекращения права пользования недрами».

Дуксин подтвердил РБК, что отправил эту жалобу. «Причина здесь не экономическая и не политическая. Я читаю «Российскую газету», где министр сообщал, что если лицензии не используются, то их надо отзывать. Интересно, как власть соотносит слова с делами», — отметил он. По словам Дуксина, жалоба принята Минприроды к рассмотрению на прошлой неделе, ответ должен быть получен до 30 июня. Представитель министра природных ресурсов Наталья Хлопунова подтвердила РБК, что жалоба получена и будет рассматриваться в рамках норм закона об обращениях граждан. Проектные документы по этим месторождениям до настоящего момента не предоставлены в ЦКР при Роснедрах для проведения госэкспертизы, указала она. По словам Хлопуновой, в случае поступления материалов проверки Росприроднадзора или иных уполномоченных органов Роснедра готовы будут рассмотреть их на комиссии по досрочному отзыву лицензий. По словам источника РБК в Росприроднадзоре, после вынесения материалов по нарушениям лицензионных соглашений на такую комиссию компания получает в среднем шесть-девять месяцев на устранение нарушений.

Юрист «Агаты Кристи» и крупных компаний

Павел Дуксин в качестве юриста «участвовал в проектах» в области телекоммуникаций, инфраструктурного и капитального строительства, транспорта и инвестиций. Он сопровождал крупные судебные споры, в том числе в интересах Evraz, РЖД и «МегаФона», говорится на сайте компании «Мельницкий и Захаров», где он работает сейчас. Дуксин в разговоре с РБК подчеркнул, что подал жалобу в Минприроды не от имени адвокатского бюро, а по собственной инициативе «как гражданин». Ранее он также представлял интересы одного из вокалистов группы «Агата Кристи» Вадима Самойлова.

Антипинский НПЗ выиграл лицензии в Бузулукском бору на конкурсе в марте 2015 года, заплатив 16,1 млрд руб. Тогда завод обошел «Газпром нефть», венгерскую MOL и Независимую нефтегазовую компанию (позже переименована в «Нефтегазхолдинг»), принадлежащую экс-главе «Роснефти» Эдуарду Худайнатову. Добыча на этих месторождениях должна была начаться в 2018 году, на пике она составит 4,8 млн т нефти в год, оценивал владелец «Нового потока» (до последнего времени контролировал Антипинский НПЗ) Дмитрий Мазуров. Обременение в конкурсе — обязательство перерабатывать нефть с них на НПЗ в южной части Уральского федерального округа. Представитель «Роснефти» Михаил Леонтьев в апреле 2016 года говорил РБК, что компания не стала участвовать в конкурсе, поскольку его условия были сформулированы так, что победить мог только один участник, а присутствие других не имело смысла.

В апреле 2019 года Антипинский завод остановился, а 20 мая подал иск о своем банкротстве из-за долга на 346 млрд руб. ($5,3 млрд). Крупнейший кредитор завода — Сбербанк — уже сделал первый шаг к продаже завода — 80% его акций получило совместное предприятие банка и кипрской Socar Russia Investments, основанной одноименной азербайджанской компанией.

Претенденты на месторождения

Лицензии на эти месторождения по-прежнему интересны «Роснефти», рассказал РБК источник, близкий к «Новому потоку». Компания предлагала владельцу Мазурову выкупить лицензии, но бизнесмен искал партнера, а «Роснефть» намеревалась выкупить 100%, рассказывает он. Источник, близкий к Минприроды, также подтвердил РБК интерес «Роснефти» к этим лицензиям. По его словам, жалоба Дуксина «может быть связана как раз с этим интересом». Дуксин и Леонтьев отказались это комментировать.

В 2016 году Мазуров говорил, что совладельцем месторождений может стать крупная нефтяная компания. Месторождения привлекательные, кроме «Роснефти» в 2016–2017 годах ими интересовались «Газпром нефть», «Башнефть» (до перехода под контроль «Роснефти»), «Татнефть» и «Нефтиса» Михаила Гуцериева, рассказали РБК сотрудник инвестиционной компании, собеседники, близкие к «Газпром нефти», «Татнефти», «Башнефти», и источник, близкий к «Новому потоку» Мазурова. По словам источника в Росприроднадзоре, этими лицензиями отдельно от завода в 2018 году интересовались корейские компании, но сделка не состоялась.

Аналитик АКРА Василий Танурков сказал РБК, что запасы трех месторождений Бузулукского бора можно оценить, исходя из $1–2 за баррель, или $360–720 млн. В случае отзыва лицензий на эту сумму снизится стоимость активов находящегося в процедуре банкротстве завода, добавляет он.

Представители бывшего владельца Антипинского НПЗ «Нового потока» и его основного кредитора Сбербанка не ответили на запросы РБК.

Не первый случай

Партнер юрфирмы Nektorov, Saveliev & Partners Илья Рачков сказал РБК, что схема подачи жалоб от гражданских лиц с целью добиться отзыва лицензий у одной компании и ее передачи другой компании ранее уже применялась, например, в споре за лицензии на месторождения им. Требса и им. Титова, которые «Башнефть» переоформила на свое совместное предприятие с ЛУКОЙЛом — «Башнефть-Полюс». Рачков считает, что теоретически есть основания и для отзыва лицензий Бузулукского бора у Антипинского НПЗ, так как есть формальные основания, указывающие на нарушение компанией сроков подачи документов на госэкспертизу и ввода месторождения в строй. «При этом госорган решает самостоятельно, пользоваться ли правом отзыва лицензии, но может удовлетворить жалобу, если на лицензии найдется ответственный покупатель», — отмечает эксперт.

Однако пока не было прецедентов досрочного отзыва лицензий у компании по жалобам гражданских лиц (не переоформления), добавляет президент Института «ПравоТЭК» Виктор Нестеренко. По его словам, в последние годы Роснедра в случае наличия жалоб на нарушение лицензионных соглашений идут навстречу компаниям и дают им время на их устранение.

В 2010 году «Башнефть», которая на тот момент была подконтрольна АФК «Система» Владимира Евтушенкова, получила лицензию на разработку месторождений им. Требса и им. Титова по итогам конкурса, также обойдя других крупных претендентов. Но затем она привлекла к проекту в качестве партнера ЛУКОЙЛ, передав лицензию своей «дочке» «Башнефть-Полюс», в которой ЛУКОЙЛ получил 25,1%. В марте 2012 года миноритарий «Башнефти» Светлана Проскурякова подала иск к Роснедрам с требованием отозвать лицензию на месторождения у «Башнефть-Полюса», поскольку, по ее мнению, переоформление прошло с нарушениями, а материнская компания при этом потеряла в инвестиционной привлекательности. В мае 2012 года Роснедра отменили приказ о передаче лицензии «Башнефть-Полюсу» и приняли решение возвратить лицензию «Башнефти». Вновь переоформить лицензию на СП с ЛУКОЙЛом «Башнефти» удалось лишь в мае 2014 года. После этого другой миноритарий «Башнефти», 75-летняя Райля Иноземцева, подавала иск в Арбитражный суд Москвы в июле 2014 года, утверждая, что ущерб от переоформления лицензии с «Башнефти» на «Башнефть-Полюс» может достигать $10 млрд, но проиграла.

Авторы: Людмила Подобедова, Алина Фадеева.
Теги: отзыв лицензии , «Новый поток» , жалоба , «Роснефть» , юрист , Минприроды
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