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СМИ узнали об отказе Грефу в просьбе поддержать Антипинский НПЗ
Глава Сбербанка просил о предоставлении дополнительных льгот для банкротившегося НПЗ. Профильные министерства сочли преференции излишними, выяснила газета «Коммерсантъ»
Герман Греф (Фото: Михаил Терещенко / ТАСС)

Минэнерго и Минфин отклонили просьбу главы Сбербанка Германа Грефа о новых льготах для Антипинского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) в Тюменской области, который перешел к Сбербанку. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на три источника. Соответствующий доклад Минэнерго направлен в правительство, знают собеседники газеты.

Речь идет о просьбе главы Сбербанка, которую он изложил в письме президенту Владимиру Путину от 18 июля. Глава государства перенаправил письмо в правительство с поручениям «рассмотреть и доложить предложения». Греф, в частности, просил повысить так называемый логистический коэффициент с 1,1 до 1,5 (дается заводам, удаленным от границы России, которым сложнее экспортировать продукцию), а также изменить условия лицензии на месторождения в Оренбуржье, находящихся на балансе НПЗ.

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Греф попросил Путина поддержать Антипинский НПЗ

Как сообщили источники издания, Минфин посчитал, что повышение логистического коэффициента приведет к выпадающим доходам бюджета в 24 млрд руб. в год к 2024 году, когда полностью завершится налоговый маневр. Минэнерго не нашло в инициативе Грефа финансово-экономического обоснования. Один из собеседников также отметил, что повышение логистического коэффициента для Сбербанка как владельца НПЗ ущемит права других участников рынка, чьи заводы работают без дополнительных преференций.

В своем докладе, как отмечают источники, Минэнерго предлагает вернуться к обсуждению вопроса при условии проведения мониторинга операционной эффективности предприятия, обеспеченного стабильной загрузкой, а также при «наличии соответствующего поручения».

Вторую просьбу Грефа об изменении условий лицензии на месторождения в Оренбуржской области раскритиковали Минприроды и ФАС. По условиям лицензий, нефть должна направляться на переработку на заводе. Однако технически такая поставка по трубопроводам невозможна, Греф просил разрешить поставлять эту нефть по своп-схемам. Минприроды усмотрело в этом признаки нарушения норм гражданского права и антимонопольного законодательства. ФАС согласилось, что изменение лицензии может «содержать признаки» нарушения антимонопольного законодательства.

В Минприроды и Минфине «Коммерсанту» подтвердили, что направили свои позиции в Минэнерго. Во всех ведомствах от комментариев отказались. В Сбербанке изданию заявили, что не знакомы с позициями ведомств.

Сбербанк — крупнейший кредитор Антипинского НПЗ. Завод задолжал банку около $3 млрд и в мае подал на банкротство. В том же месяце 80% акций Антипинского НПЗ перешли Сбербанку в счет долга. Греф в письме Путину писал, что суммарный объем долгов Антипинского НПЗ перед кредиторами — около $5 млрд. Но «изменившиеся налоговые условия и текущая конъюнктура не позволяют обслуживать задолженность», писал Греф в письме президенту.

Автор: Мария Бондаренко
Теги: Антипинский НПЗ, Герман Греф
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