СМИ узнали об отказе Грефу в просьбе поддержать Антипинский НПЗ

Глава Сбербанка просил о предоставлении дополнительных льгот для банкротившегося НПЗ. Профильные министерства сочли преференции излишними, выяснила газета «Коммерсантъ»

Герман Греф (Фото: Михаил Терещенко / ТАСС)

Минэнерго и Минфин отклонили просьбу главы Сбербанка Германа Грефа о новых льготах для Антипинского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) в Тюменской области, который перешел к Сбербанку. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на три источника. Соответствующий доклад Минэнерго направлен в правительство, знают собеседники газеты.

Речь идет о просьбе главы Сбербанка, которую он изложил в письме президенту Владимиру Путину от 18 июля. Глава государства перенаправил письмо в правительство с поручениям «рассмотреть и доложить предложения». Греф, в частности, просил повысить так называемый логистический коэффициент с 1,1 до 1,5 (дается заводам, удаленным от границы России, которым сложнее экспортировать продукцию), а также изменить условия лицензии на месторождения в Оренбуржье, находящихся на балансе НПЗ.

Как сообщили источники издания, Минфин посчитал, что повышение логистического коэффициента приведет к выпадающим доходам бюджета в 24 млрд руб. в год к 2024 году, когда полностью завершится налоговый маневр. Минэнерго не нашло в инициативе Грефа финансово-экономического обоснования. Один из собеседников также отметил, что повышение логистического коэффициента для Сбербанка как владельца НПЗ ущемит права других участников рынка, чьи заводы работают без дополнительных преференций.

В своем докладе, как отмечают источники, Минэнерго предлагает вернуться к обсуждению вопроса при условии проведения мониторинга операционной эффективности предприятия, обеспеченного стабильной загрузкой, а также при «наличии соответствующего поручения».