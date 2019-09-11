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Малофеев откололся от «Справедливой России»
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Газета
Малофеев откололся от «Справедливой России»
Газета № 136 (3091) (1109) Политика,
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Малофеев откололся от «Справедливой России»
Основатель «Царьграда» решил отойти от большой политики
Бизнесмен и основатель телеканала «Царьград» Константин Малофеев написал заявление о выходе из партии «Справедливая Россия», где он должен был стать зампредом. Он сосредоточится на работе во Всемирном русском народном соборе.
Константин Малофеев (Фото: Андрей Гордеев / ТАСС)

Выбрал собор

Основатель медиахолдинга «Царьград» бизнесмен Константин Малофеев больше не планирует принимать участие в работе партии «Справедливая Россия»: он подал заявление о выходе из нее и уведомил об этом председателя партии Сергея Миронова.

Малофеев вошел в партию в марте 2019 года, а 10 апреля был избран заместителем главы общественной организации «Всемирный русский народный собор» (ВРНС), возглавляемой патриархом Кириллом. «Я получил два предложения: одно — от святейшего патриарха работать во Всемирном русском народном соборе и второе — от Сергея Миронова. Оказалось, что эти две должности несовместимы — в соборе слишком много работы», — заявил РБК Малофеев. По его словам, решение выйти из партии было принято «не сейчас». «Но, чтобы не нанести ущерб «Справедливой России», я дождался выборов и подал заявление сразу после подсчета голосов», — пояснил Малофеев.

Член президиума центрального совета «Справедливой России» Руслан Татаринов заявил РБК, что заявление от Малафеева поступило. «Заявление будет рассмотрено в установленном прядке и удовлетворено. Это личное решение Малофеева, партия с уважением относится к личному выбору каждого», — сообщил Татаринов.

Кто такой Константин Малофеев

45-летний Малофеев — уроженец подмосковного Пущино, в 1996 году окончил юрфак МГУ. Во второй половине 1990-х — начале 2000-х занимал руководящие должности в инвесткомпаниях («Ренессанс Капитал», «Интеррос», МДМ-банк). В 2005 году стал сооснователем инвестиционного фонда Marshall Capital Partners.

В 2012–2013 годах проходил свидетелем по делу о хищении у банка ВТБ более $225 млн. В 2012 году проходил фигурантом по делу о подкупе избирателей во время выборов депутатов в селе Знаменском Угранского района Смоленской области, но позже был признан потерпевшим.

В июле 2014 года МВД Украины открыло в отношении Малофеева уголовное производство по подозрению в «пособничестве незаконным вооруженным формированиям на территории Украины» — с ним связывали экс-министра обороны ДНР Игоря Стрелкова. Бизнесмена в том же году занесли в санкционные списки США и ЕС.

С 2015 года Малофеев возглавил совет директоров группы компаний «Царьград», является основателем «Царьград ТВ». Занимается благотворительностью и общественной деятельностью (учредил в Подмосковье частную православную гимназию святителя Василия Великого, основал Фонд святителя Василия Великого и Русское общество благотворителей в защиту материнства и детства). Среди проектов Малофеева — некоммерческое партнерство «Лига безопасного интернета» и общество русского исторического просвещения «Двуглавый орел».

Внутрипартийный раскол

Изначально предполагалось, что участие Малофеева в работе «Справедливой России» не будет формальным. Согласно первоначальному плану, который обсуждался Малофеевым и Мироновым, бизнесмен должен был стать одним из спонсоров партии и начать ее идеологическую трансформацию, рассказали РБК два источника, близких к «Справедливой России».

Сам Малофеев сказал РБК, что «о его монархических взглядах известно всем»: «Когда мне поступило предложение стать членом партии, я сразу предупредил: вы знаете о моих взглядах, но, если согласны, давайте работать. Мне сказали, что возражений нет».

После вступления в партию планировалось провести внеочередной съезд, который бы утвердил изменения устава и назначение Малофеева зампредом партии.

Но против деятельного участия Малофеева в «Справедливой России» и ее возможного переформатирования с учетом идей бизнесмена выступили влиятельные партийцы — член президиума центрального совета партии Олег Шеин, бывший председатель партии и член ЦИК Николай Левичев, бывший первый зампред фракции в Госдуме, губернатор Омской области Александр Бурков, рассказал собеседник РБК в партии. Миронов, по его словам, не смог добиться согласия по этому вопросу.

В итоге запланированный на 21 апреля внеочередной съезд решили не проводить, сообщил в конце апреля Шеин. Источник РБК в партии тогда пояснил, что, внимательно изучив ситуацию и возможные перспективы изменений в уставе, часть партийцев выступили против них.

Планы на будущее

Теперь Малофеев сконцентрируется на работе в ВРНС. Эту организацию, которая существует с 1993 года, было решено переформатировать весной 2019 года. «Святейший патриарх позвал меня в собор, чтобы наладить экспертную работу, развить международное и правозащитное направление и придать организации новый смысл, чтобы она стала неким аналогом Земского собора», — рассказал бизнесмен.

По его словам, сейчас идет активная подготовка к XXIII Всемирному русскому народному собору, который 18 октября пройдет в храме Христа Спасителя, и работа над стратегией развития России до 2050 года. «У нас на постоянной основе работают 120 экспертов, в том числе на экспертном уровне в работу включена и администрация президента. В этом году собор будет проходить под названием «Народосбережение — настоящее и будущее России», которое отражает основную проблему страны — демографическую», — говорит Малофеев.

К 2050 году, рассуждает бизнесмен, ссылаясь на пессимистичный прогноз ООН, население России может сократиться до 100 млн человек, и «меньше половины из них будет представлять коренное население». В связи с этим эксперты ВРНС планируют разработать несколько законодательных инициатив в сфере демографии и миграции. В частности, рассказал Малофеев, сейчас они готовят поправки в законодательство, предполагающие выведение абортов из системы обязательного медицинского страхования. «Мы хотим и надеемся, что поправки будут внесены депутатами всех думских фракций», — отметил бизнесмен.

Малофеев не исключает, что в будущем может снова заняться политикой. Но в чем будет выражаться его политическая работа и будет ли он инициировать создание новой партии, бизнесмен говорить отказался: «Сначала я должен закончить работу над стратегией и реализовать все те планы в рамках Всемирного русского народного собора, на которые меня благословил патриарх».

Авторы: Вячеслав Козлов, Ирина Парфентьева.
При участии: Владимир Дергачев.
Теги: Константин Малофеев , Всемирный русский собор , «Справедливая Россия»
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