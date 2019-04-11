В «Справедливой России» решили отложить союз с главой «Царьграда»

Съезд «Справедливой России» в апреле не состоится и возглавляющий холдинг «Царьград» бизнесмен Константин Малофеев не войдет в руководство партии — против этого выступили влиятельные справороссы

Константин Малофеев (Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости)

Запланированный на 21 апреля съезд «Справедливой России», на котором предполагалось принять поправки в устав и назначить бизнесмена Константина Малофеева заместителем председателя, не состоится, сообщил член президиума центрального совета партии Олег Шеин.

«Съезд было решено перенести с формулировкой «не будем спешить», — сообщает источник издания Znak.com, близкий к руководству партии.

Причина переноса — отсутств​ие актуальной повестки, утверждает собеседник РБК в партии. «Поправки в устав «Справедливой России», которые предполагалось принять на съезде в апреле, в частности, касающиеся Малофеева, приниматься не будут», — отметил он. По его словам, после внимательного изучения ситуации и возможных перспектив после изменений в уставе партии часть партийцев выступили против последних.

«Изменения в устав формировали двуначалие: Миронов — глава партии, второе лицо — Малофеев. Это не было воспринято как нужное», — пояснил собеседник РБК.

Против вступления Малофеева в «Справедливую Россию» выступала часть влиятельных партийцев. В частности, против были член ЦИК и бывший глава партии Николай Левичев и первый зампред фракции в Думе Александр Бурков, говорит собеседник в партии. Миронов не смог добиться согласия по этому вопросу, отмечает он.