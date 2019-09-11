Следствие взяло голландский след

Бывшие совладельцы Промсвязьбанка заочно арестованы по обвинению в растрате и отмывании денег

Суд заочно арестовал братьев Ананьевых по обвинению в выводе из Промсвязьбанка ₽66 млрд и $575 млн. Это первое дело против владельцев банков «московского кольца». СК одновременно расследует дела об ущербе ПСБ еще на ₽202 млрд

Дмитрий Ананьев (Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости)

Обвинение в хищении и отмывании

Басманный суд Москвы 10 сентября заочно арестовал бывших совладельцев Промсвязьбанка Дмитрия и Алексея Ананьевых. Такое решение приняли судьи Артур Карпов и Юлия Сафина. Это первое уголовное дело против владельцев крупнейших частных банков, входивших в так называемое московское банковское кольцо и санированных Центробанком в 2017 году.

Ананьевы стали обвиняемыми 6 сентября, а за несколько часов до суда по мере пресечения были объявлены в международный розыск.

СК инкриминирует бывшим совладельцам Промсвязьбанка (ПСБ) растрату (ст. 160 УК, до десяти лет лишения свободы) и отмывание денег (ст. 174.1 УК, до семи лет). Общий ущерб по этим преступлениям оценивается более чем в 66 млрд руб. и $575 млн, сообщил следователь Николай Коженков в Басманном суде.

«В отношении Ананьевых Дмитрия и Алексея возбуждено дело о растрате 66 млрд [руб.], а также $575 млн с их последующей легализацией», — заявил представитель Следственного комитета. Кроме того, в Главном следственном управлении СКР расследуется ряд уголовных дел, в том числе по факту растраты 102 млрд руб. Промсвязьбанка и причинения ущерба банку путем обмана на 100 млрд руб. без признаков хищения, сказал следователь.

Требование заочного ареста «по меньшей мере преждевременно, а скорее просто несостоятельно», заявил адвокат Алексей Кирсанов, защищавший Алексея Ананьева. Он также указал, что в деле есть четыре протокола допроса свидетелей и ни один из них не назвал в показаниях имен Ананьевых. Адвокат Александр Вершинин также указывал, что обвиняемые не подлежат аресту, поскольку речь идет об экономическом преступлении, по которым УПК запрещает заключение под стражу.

По мнению юриста, партнера компании PB LEGAL Алана Байрамкулова, если по делу будет обвинительный приговор, он может стать основой для имущественных претензий к братьям Ананьевым. «По уголовному делу следствие может раскрыть схемы вывода активов. В таком случае новая администрация ПСБ может использовать доказательства, полученные в деле, для взыскания с Ананьевых убытков как в России, так и за границей. Следователям необходимо доказать, что у сделок, по которым предъявлено обвинение, не было экономического обоснования и единственной их целью был вывод имущества», — отмечает юрист.

Вывод перед санацией

О деле в отношении Ананьевых РБК стало известно 8 сентября. Промсвязьбанк тогда сообщал, что речь идет о хищении кредитных досье и выводе средств из банка за день до введения временной администрации — посредством 24 сделок купли-продажи ценных бумаг. Их незаконность уже подтвердил Арбитражный суд Москвы.

Дело против Ананьевых возбуждено по заявлению временной администрации Промсвязьбанка, рассказал на заседании представитель банка Георгий Крупенин. В результате 24 сделок, осуществленных с 12 по 14 декабря 2017 года, Ананьевы вывели более 55 млрд руб. и $505 млн в пользу подконтрольной им нидерландской компании PSC B.V. (через нее Алексей и Дмитрий Ананьевы контролировали ПСБ), указал также следователь. 15 декабря ЦБ принял решение о санации Промсвязьбанка.

В арбитраже представитель Промсвязьбанка в обоснование требований по признанию сделок недействительными указывал, что Дмитрий Ананьев получил предписание ЦБ о необходимости доформировать резервы банка еще 11 декабря и знал о его ненадлежащем финансовом состоянии. «Все только и ждали введения временной администрации, все прекрасно понимали, что ПСБ является одним из системообразующих банков и не будет доведен до банкротства», — отмечал он.

Как заявил РБК представитель Промсвязьбанка, сейчас следствие расследует два эпизода. Первый — по 24 сделкам купли-продажи общей стоимостью 102 млрд руб. между банком и иностранными структурами PSC B.V., Fintailor и Minga, второй — по кредитным досье. «СК предъявил обвинение только в части сделок банк — PSC B.V. Но на эти сделки и приходится большая часть — 16 из 24 договоров. Еще есть эпизод — утраченные кредитные досье. Сумма ущерба по нему определяется с учетом части обнаруженных досье», — заявил представитель банка.

Арест картин и самолетов по рекордному иску Арбитраж рассматривает несколько исков к братьям Ананьевым, самый крупный из которых на 282 млрд руб. В рамках этой тяжбы было арестовано имущество Ананьевых, в том числе здание и коллекция музея Института русского реалистического искусства в Москве, более 50 объектов недвижимости, два самолета Bombardier Challenger 650, восемь автомобилей Mercedes и автомобиль Jaguar. К собранию объектов искусства, находящихся в управлении музея Ананьевых, относятся произведения, стоимость которых достигает сотен миллионов рублей. Речь идет в том числе о картинах «Над заснеженными полями» и «В пути» Георгия Нисского, «Беседа президента США Франклина Делано Рузвельта с шахом Ирана Мохаммедом Реза Пехлеви. Тегеранская конференция» Александра Герасимова, следовало из определения суда. Когда приставы пришли в музей, выяснилось, что часть коллекции исчезла. Согласно показаниям сотрудников, картины были переданы «в пользу кипрской компании Diolelta Investments Limited, связанной с супругой Алексея Ананьева. ПСБ также требовал расторжения брачного договора Алексея Ананьева с женой, которой за два месяца до санации банка отошли вся недвижимость и предметы искусства супруга.

С продолжительной задержкой

По мнению юриста, партнера фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрия Клеточкина, уголовный процесс станет логичным развитием арбитражных дел, которые ведет Промсвязьбанк. «Менеджмент банка не мог не подать соответствующее заявление. Уголовное дело способно существенно помочь в извлечении активов обвиняемых из самых укромных мест», — замечает Клеточкин. Промедление с возбуждением уголовного дела может быть связано с арбитражными процессами, поскольку следствие могло ждать судебной оценки сделки и опираться далее уже на нее, полагает юрист. «Также только сейчас могли появиться свидетели, которые дали соответствующие показания. На этапе возбуждения по таким большим делам год — это вообще не срок», — заключает он.

Центробанк, вводя временную администрацию в ПСБ, назвал причинами проблем банка выдачу необеспеченных кредитов аффилированным лицам, некачественный капитал и неудачное участие в санации Автовазбанка. Сразу после санации ЦБ потратил на поддержание деятельности Промсвязьбанка 243 млрд руб. Первое заявление в правоохранительные органы ПСБ подал спустя неделю после начала санации банка, однако о возбуждении дела или отказе в нем тогда не сообщалось.

Вскоре после начала санации братья уехали из России. Дмитрий Ананьев впоследствии стал резидентом Кипра. Алексей Ананьев в 2018 году возвращался в страну и говорил, что не собирается больше уезжать.