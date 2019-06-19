В основанном Ананьевым музее отреагировали на сообщения о пропаже картин

Музей, основанный Алексеем Ананьевым, не стал подтверждать или опровергать сообщения Промсвязьбанка о пропаже картин из экспозиции. Персонал музея не мог объяснить исчезновение полотен из хранилищ, сообщал накануне банк

Выставка «Нисский. Горизонт» ​в «Институте русского реалистического искусства» (Фото: Евгения Новоженина / РИА Новости)

Музей «Институт русского реалистического искусства» (ИРРИ) заявил, что «не считает возможным» комментировать сообщения Промсвязьбанка о том, что из экспозиции пропали картины.

Накануне стало известно, что судебные приставы провели проверку арестованного имущества ИРРИ. Об этом сообщили в Промсвязьбанке. Выяснилось, что арестованные произведения не были обнаружены в хранилище. Согласно показаниям сотрудников, картины были переданы «в пользу кипрской компании Diolelta Investments Limited, связанной с супругой Алексея Ананьева», сообщали в кредитной организации.

В музее в ответ на это в своем Facebook уточнили, что они оказали «полное содействие судебным приставам-исполнителям, обеспечив доступ в фонды». В организации не уточнили, действительно ли картины, о которых говорил Промсвязьбанк, пропали.

Кроме того, в музее напомнили, что меры, которые приняты арбитражным судом в отношении коллекции музея «Институт русского реалистического искусства», необоснованны и парализовали выставочную работу из-за временного закрытия частного учреждения культуры. «Это не может не сказаться на финансовой устойчивости институции, а также влечет за собой и репутационные риски», — указал музей.

В ИРРИ сообщили, что несколько лет назад для обеспечения деятельности музея и целостности коллекции экс-совладелец Промсвязьбанка и основатель музея Алексей Ананьев решил, что коллекция и здание музея не должны находиться в его собственности, а управлением ИРРИ должен заниматься коллектив менеджеров.