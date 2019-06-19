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В основанном Ананьевым музее отреагировали на сообщения о пропаже картин
Музей, основанный Алексеем Ананьевым, не стал подтверждать или опровергать сообщения Промсвязьбанка о пропаже картин из экспозиции. Персонал музея не мог объяснить исчезновение полотен из хранилищ, сообщал накануне банк
Выставка «Нисский. Горизонт» ​в «Институте русского реалистического искусства» (Фото: Евгения Новоженина / РИА Новости)

Музей «Институт русского реалистического искусства» (ИРРИ) заявил, что «не считает возможным» комментировать сообщения Промсвязьбанка о том, что из экспозиции пропали картины.

Накануне стало известно, что судебные приставы провели проверку арестованного имущества ИРРИ. Об этом сообщили в Промсвязьбанке. Выяснилось, что арестованные произведения не были обнаружены в хранилище. Согласно показаниям сотрудников, картины были переданы «в пользу кипрской компании Diolelta Investments Limited, связанной с супругой Алексея Ананьева», сообщали в кредитной организации.

В музее в ответ на это в своем Facebook уточнили, что они оказали «полное содействие судебным приставам-исполнителям, обеспечив доступ в фонды». В организации не уточнили, действительно ли картины, о которых говорил Промсвязьбанк, пропали.

Кроме того, в музее напомнили, что меры, которые приняты арбитражным судом в отношении коллекции музея «Институт русского реалистического искусства», необоснованны и парализовали выставочную работу из-за временного закрытия частного учреждения культуры. «Это не может не сказаться на финансовой устойчивости институции, а также влечет за собой и репутационные риски», — указал музей.

В ИРРИ сообщили, что несколько лет назад для обеспечения деятельности музея и целостности коллекции экс-совладелец Промсвязьбанка и основатель музея Алексей Ананьев решил, что коллекция и здание музея не должны находиться в его собственности, а управлением ИРРИ должен заниматься коллектив менеджеров.

Общество
Промсвязьбанк заявил о пропаже арестованных картин из музея Ананьева

«Уже длительное время коллекция и здание музея не находятся в собственности Алексея Ананьева, что не отменяет того факта, что он основал ИРРИ как музейную институцию в 2011 году и ему небезразлична его судьба», — отмечается в сообщении. Музейщики заявили, что оказали полное содействие судебным приставам, обеспечив доступ в фонды, где хранятся произведения, находящиеся в управлении частного учреждения культуры «Институт русского реалистического искусства», за исключением тех, что участвуют во временных внешних проектах.

В ИРРИ надеются, что определение арбитражного суда будет отменено и музей возобновит работу. «В настоящее время музей не прекращает вести научную, образовательную и социально-культурную деятельность, реализуя запланированные проекты на партнерских площадках», — сообщают его сотрудники.

Общество
Учрежденный Ананьевым музей закрылся после ареста его имущества

Основу экспозиции ИРРИ составляют работы советских художников, в числе которых такие известные, как Гелий Коржев, Таир Салахов, Дмитрий Жилинский, Георгий Нисский и другие. Музей закрылся в начале июня после того, как арбитражный суд столицы наложил арест на имущество экс-совладельцев Промсвязьбанка, братьев Алексея и Дмитрия Ананьевых, на 283 млрд руб. по требованию банка.

Фотогалерея 
От картин до самолетов: какое имущество экс-банкиров Ананьевых арестовано

Автор: Константин Ткаченко
Теги: музей, Ананьевы, Арбитражный суд Москвы
Материалы по теме
Промсвязьбанк заявил о пропаже арестованных картин из музея Ананьева
Общество
Промсвязьбанк отсудил больше 70 млрд руб. у офшоров братьев Ананьевых
Финансы
Учрежденный Ананьевым музей закрылся после ареста его имущества
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