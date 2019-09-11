Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Спецпроекты
Экономика образования
...
Скрыть баннеры
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 65,89 65,00 EUR Нал. 72,74 71,82 USD Бирж. 65,47 +0,05 EUR Бирж. 72,30 +0,02 USD ЦБ. 65,44 -0,13 EUR ЦБ. 72,30 -0,03 EUR/USD 1,10 +0,00 BTC/USD Бирж. 10044,00 -224,93 IMOEX 2783,25 -0,15% RTSI 1339,67 -0,32% Brent 62,86 -0,85% DJIA 26909,43 +0,28% Nasdaq 8084,16 -0,04%
« Указы о помиловании никогда не опубликуют
Лента новостей
СМИ узнали претендентов на покупку Национального резервного банка 10:02, Финансы Удастся ли британским ретейлерам обойтись без упаковки — Bloomberg 09:59, PRO Власти Иркутской области заявили о ликвидации всех лесных пожаров 09:59, Общество Сеул потребовал от Японии не использовать имперский флаг на ОИ-2020 09:57, Спорт Авто и женщины: как выбирают, водят и как ведут себя на дорогах 09:48, РБК и Subaru В МГУ опровергли заявление лектора о «нулевой зарплате» 09:43, Общество Почему не пошла торговля хозтоварами на Тверской и Новом Арбате 09:38, PRO Роспотребнадзор назвал способы вернуть деньги при отравлении в ресторане 09:31, Общество Суперкары и промышленный шпионаж: за кулисами автошоу во Франкфурте 09:29, Авто При нападении на инкассаторов в Подмосковье похитили 15 млн руб. 09:26, Общество В Совфеде не слышали о паузе Киева в расторжении договоров с Москвой 09:22, Политика Далай-лама: «Раз в год бывайте там, где вы никогда не были» 09:17, «РБК Стиль», Visa и ВТБ Полезные и вредные жиры: в чем разница 09:15, Pink Компас, слоуфи, сериалы: с чем Apple вышла на Pro-уровень 09:14, Стиль Инвестор Малофеев стал консультантом африканских правительств 09:09, Бизнес CNN назвал возможных кандидатов на замену уволенному Трампом Болтону 09:03, Политика Индекс Dow Jones подошел к повторению исторического рекорда 09:00, Quote Внедрение инноваций: с чего начать и сколько будет стоить 08:59, PRO Роспотребнадзор оштрафовал сеть автоматов Healthy Food на 2 млн руб. 08:58, Общество Роль школы в жизни человека: кто выбивается в люди 08:47, РБК и Infiniti В Норильске выпал снег 08:43, Общество Овечкин задумал создать новую линию одежды для россиян 08:30, Спорт От народного VW до Taycan: 8 главных новинок Франкфурта 08:29, Авто Доктор едет: как дагестанец зарабатывает на доставке врачей в глубинку 08:28, PRO Бывший игрок «Спартака» сделал хет-трик за бразильский «Палмейрас» 08:15, Спорт Посол объяснил участившиеся случаи гибели российских туристов в Турции 08:14, Общество Глава Бурятии попросил протестующих признать итоги выборов мэра Улан-Удэ 08:05, Политика Сервис «Яндекс.Деньги» назвал город с самым высоким средним чеком за ЖКУ 08:01, Экономика
Газета
« Указы о помиловании никогда не опубликуют
Газета № 136 (3091) (1109)
0
« Указы о помиловании никогда не опубликуют
Украинский омбудсмен Людмила Денисова, которая входила в рабочую группу по обмену удерживаемых лиц, рассказала РБК, что процесс курировали Дмитрий Козак и Андрей Ермак и что в России еще 113 человек, которых хотел бы вернуть Киев
Людмила Денисова (Фото: Петр Сивков / ТАСС)

7 сентября после нескольких месяцев переговоров Москва и Киев осуществили обмен удерживаемыми лицами по формуле «35 на 35». Среди переданных Украине — 24 моряка и режиссер Олег Сенцов. В Россию прилетели журналист Кирилл Вышинский и бывший командир бригады противовоздушной обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики Владимир Цемах. Уполномоченная Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова рассказала РБК, как стороны договаривались об обмене.

Когда пришли к формуле «35 на 35»? Раньше, насколько нам известно, стороны отталкивались от формулы «33 на 33».

— Во-первых, это было взаимное освобождение, а не обмен — я бы хотела, чтобы вы употребляли такие термины. Президенты двух стран вышли на такие цифры, и поэтому в списках стало по 35 человек. Это был процесс очень сложный, но в результате были достигнуты договоренности на 35 человек.

То есть число действительно корректировалось?

— Это же переговоры. И они были непростыми.

Сколько граждан Украины приехали в Россию?

— Это не ко мне вопрос. Я знаю, сколько граждан Украины приехали в Украину — их 35.

Сколько из тех, кто вернулся в Россию, были помилованы Владимиром Зеленским? Звучали разные цифры, от 12 до 16. Будут ли опубликованы указы о помиловании?

— Указы не будут опубликованы, потому что они под грифом «секретно». Они никогда не публикуются.

Действительно ли их 16?

— Я не могу комментировать, я могу комментировать только свою работу.

Какую точку можно считать началом переговоров по обмену? Когда был дан старт? После первого телефонного разговора президентов Зеленского и Путина 14 июля или раньше?

— Наш президент работал по этому направлению раньше, насколько мне известно. Наша первая встреча с ним состоялась 21 мая 2019 года (на следующий день после инаугурации. — РБК). Я думаю, что он очень активно с этого времени начал работать по освобождению наших ребят. Но, конечно, ключевой день был 7 августа, когда состоялся еще один телефонный разговор между Владимиром Зеленским и президентом России. Были сформированы рабочие группы с каждой стороны, назначены ответственные: с украинской стороны — [помощник президента Андрей] Ермак, с российской — [заместитель председателя правительства Дмитрий] Козак.

Между руководителями рабочих групп и проходили основные контакты по параметрам обмена?

— Да. И я работала непосредственно с Ермаком.

Насколько известно РБК, Москва приняла решение об обмене — по крайней мере по морякам — еще несколько месяцев назад. Когда вы подавали ходатайство, чтобы моряков передали под ваше поручительство, на тот момент уже было понятно, что их отдадут?

— Я передала все ходатайства 18 июля (до второго телефонного разговора между президентами. — РБК). Мы были в процессе.

Сыграл ли в переговорах какую-то роль Виктор Медведчук, который неоднократно встречался с Путиным и обсуждал с ним вопросы обмена, или все договоренности были достигнуты без него?

— В том процессе, в котором я участвовала, Медведчука не было.

И в рабочую группу он не входил?

— Я вам говорю, в том процессе, в котором я участвовала, его не было.

Почему переговоры так затянулись? Несколько раз за лето сообщалось, что стороны близки к обмену, например, перед выборами в Верховную раду 21 июля. Что мешало? Президент Зеленский упоминал, что одним из препятствий стал обмен бывшего командира бригады противовоздушной обороны ДНР Владимира Цемаха? А еще?

— Президент Зеленский сказал, что переговоры закончились успешным возвращением граждан 7 сентября. Безусловно, были силы, в том числе внутри Украины, которые не поддерживали такое освобождение. Но президент Зеленский принял все меры к тому, чтобы оно состоялось.

— Можно ли сказать, что в какой-то момент переговоры были под угрозой срыва?

— Я бы так не сказала. Но мы всегда, безусловно, думали, что что-то может помешать. Например, распространение фейковых новостей СМИ, как это было в ночь на 30 августа (тогда в ряде российских и украинских СМИ появились сообщения о том, что обмен заключенными между Москвой и Киевом состоялся. — РБК). Поэтому у нас был принят режим тишины. Любой такой сложный процесс, как освобождение, требует тишины. Мы старались молчать весь период времени.

— Зеленский говорит о необходимости продолжения обмена?

— Да.

— Находятся ли сейчас именно в России граждане Украины, в возвращении которых заинтересован Киев, или теперь все удерживаемые лица находятся на территориях ДНР и ЛНР?

— Сейчас на территории России и в оккупированном Крыму находятся 113 [таких] граждан.

Людмила Денисова была избрана уполномоченным Верховной рады Украины по правам человека 15 марта 2018 года.

Четырежды избиралась в Верховную раду от партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко, а после 2014 года — от партии «Народный фронт» Арсения Яценюка. Работала министром труда и социальной политики Украины при президенте Викторе Ющенко в 2007–2010 годах.

Родилась в Архангельске, на Украину, в Крым, переехала в 1989 году.

Обмен заключенными между Россией и Украиной по формуле 35 на 35. Главное
Политика

Автор: Александр Атасунцев.
Теги: обмен , Украина , моряки
Материалы по теме
Обмен России и Украины. Что известно об этих заключенных Политика
Россия и Украина обменялись заключенными Политика
Яндекс. Директ
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Скрыть баннеры
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter