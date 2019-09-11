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Сенаторы на замену
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Газета
Сенаторы на замену
Газета № 136 (3091) (1109)
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Сенаторы на замену
Кто будет представлять новоизбранные власти в Совете Федерации
Стали известны основные кандидаты в Совет Федерации от пяти субъектов, где прошли выборы, — Татарстана, Тувы, Волгоградской и Брянской областей, Севастополя. Интрига сохраняется вокруг мандатов от Хабаровского края и Москвы
Геннадий Емельянов (Фото: городелабуга.рф)

После сентябрьских выборов в верхней палате Федерального собрания сменятся сенаторы от семи региональных заксобраний.

Два источника РБК в аппарате Совета Федерации сообщили, кто претендует на то, чтобы представлять четыре из них.

Место сенатора от Татарстана вместо Ильдуса Ахметзянова (член комитета по аграрно-продовольственной политике) может занять нынешний мэр Елабуги Геннадий Емельянов.

Республику Тыва вместо Оксаны Бурико (комитет по международным делам) будет представлять депутат хурала представителей города Кызыла Дина Оюн.

Представителем Брянского заксобрания в верхней палате вместо председателя Союза женщин России Екатерины Лаховой (комитет по федеративному устройству) станет директор регионального департамента строительства Галина Солодун.

Место члена палаты от Севастополя вместо Ольги Тимофеевой (комитет по международным делам) может занять председатель городского Законодательного собрания Екатерина Алтабаева. Источник РБК в севастопольских властных структурах назвал ее «человеком из команды Алексея Чалого» — популярного в городе политика, бывшего главы регионального заксобрания.

Все претенденты на мандаты Совета Федерации — представители партии «Единая Россия». В ходе выборов 8 сентября она получила большинство в 12 из избиравшихся в единый день голосования 13 заксобраний. Секретарь генсовета партии власти Андрей Турчак, комментируя итоги выборов, заявил, что «Единая Россия» жахнула на этих выборах всех». В Хабаровском крае ЕР заняла третье место по количеству мандатов, проиграв ЛДПР (губернатор региона Сергей Фургал — представитель этой партии) и КПРФ.

Как подсчитал РБК, «Единая Россия» практически во всех регионах ухудшила свой «крымский» результат 2014 года.

Как ранее писал РБК, от госсобрания Республики Марий Эл в Совет Федерации выдвинется руководитель аппарата палаты Сергей Мартынов.

Кто будет представлять в Совете Федерации Хабаровский край (сейчас это Виктор Озеров, комитет по регламенту и организации парламентской деятельности) и Москву (Зинаида Драгункина, председатель комитета по науке, образованию и культуре), пока неясно.

Чтобы стать представителем региона в верхней палате Федерального собрания, кандидат должен быть избран в местное заксобрание (если речь идет о представительстве от законодательной власти) или быть включенным в тройку, представленную кандидатом в губернаторы (от исполнительной власти).

Еще 17 сенаторов должны смениться или быть переназначены по итогам губернаторских выборов 8 сентября. Из тройки кандидатов главы Волгоградской области Андрея Бочарова сенатором станет председатель Волгоградской облдумы Николай Семисотов. Он сменит Елену Попову (комитет по социальной политике).

Ранее РБК писал, что в верхнюю палату придут несколько дипломатов — покинувший 10 сентября должность заместителя министра иностранных дел Григорий Карасин (от Сахалинской области) и бывший замначальника Управления президента по общественным проектам Константин Долгов (от Мурманской области). Также места в верхней палате получат заместитель главы Росгвардии Сергей Меликов (от Ставрополья) и председатель Сунженского районного совета депутатов Мухарбек Барахоев (от Ингушетии). Одним из самых молодых сенаторов станет бывший участник КВН Сангаджи Тарбаев (от Калмыкии).

Несколько сенаторов — бывший глава Кабардино-Балкарии Арсен Каноков, Лилия Гумерова от Башкирии, Владимир Полетаев от Республики Алтай и другие — сохранят свои мандаты.

РБК направил запросы в тувинский верховный хурал, госсовет Татарстана, брянское заксобрание и избранному волгоградскому губернатору Андрею Бочарову. Председатель севастопольского заксобрания Алтабаева не ответила на звонки и сообщения РБК.

Автор: Евгения Кузнецова.
Теги: Совет Федерации , заксобрание , сенаторы
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