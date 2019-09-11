Ароматы улетучились от маркировки

Почему срывается пилотный проект по размещению QR-кодов на духах и туалетной воде

Пилотный проект по маркировке духов и туалетной воды, который должен был начаться еще в июле, до сих пор, как утверждают парфюмеры, не стартовал. По их словам, не готовы методические рекомендации Минпромторга

Фото: Алексей Филиппов / ТАСС

Утвержденный правительством эксперимент по маркировке духов и туалетной воды фактически так и не начался, следует из протокола совещания, прошедшего 1 августа в Евразийской экономической комиссии (ЕЭК). С копией документа ознакомился РБК.

Духи и туалетная вода входят в перечень товаров, которые по распоряжению правительства должны в обязательном порядке маркироваться QR-кодами с 1 декабря 2019 года. Введению обязательной маркировки предшествует эксперимент. В конце июня правительство утвердило даты его проведения: с 1 июля по 30 ноября 2019 года. Требования к информационной системе по маркировке должен был до 15 июля разработать ее оператор — Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ).

По состоянию на 1 августа эксперимент не работал «в связи с отсутствием программного обеспечения и требований для его реализации», рассказал на совещании в ЕЭК Илья Дмитриев, член правления Российской парфюмерно-косметической ассоциации (РПКА; объединяет Avon, Mary Key, Faberlic, «Рив Гош» и др.).

Эксперимент не начался до сих пор, уточнили во вторник, 10 сентября, исполнительный директор РПКА Александра Скоробогатова и Петр Бобровский, исполнительный директор Ассоциации производителей парфюмерии, косметики, товаров бытовой химии и гигиены (Oriflame, Yves Rocher, L'Oreal, Estee Lauder, Chanel). По словам одного из участников РПКА, Минпромторг так и не утвердил методические рекомендации для проведения эксперимента, хотя рабочая группа при ЦРПТ, в которую входят многие участники отрасли, получает описания и рекомендации для начала отладки бизнес-процессов.

Эксперимент по маркировке духов и туалетной воды «находится в активной фазе», в нем на сегодняшний день 160 участников, настаивает заместитель гендиректора ЦРПТ Реваз Юсупов. По его словам, это российские и иностранные производители, импортеры, розничные и логистические компании, которые «запрашивают коды маркировки, тестируют их нанесение, ввод товара в оборот и другие процессы».

Из ответа замглавы Минпромторга Виктора Евтухова следует, что методические рекомендации сейчас создаются на заседаниях проектно-экспертных групп совместно с участниками рынка.

Какие еще товары маркируются

С 2017 года в России идет эксперимент по маркировке лекарств (продлен до 31 декабря 2019 года). В табачной и обувной отраслях эксперимент уже завершился, с 1 марта 2019 года маркировка стала обязательной для сигарет, а с 1 июля 2019-го — для обуви.

Правительство также утвердило проведение пилотных проектов для товаров, для которых обязательная маркировка начнется с 1 декабря 2019 года, в частности одежды. Чиновники обсуждают дальнейшее расширение перечня — в частности, в него может войти молочная продукция по результатам эксперимента (будет проходить с 15 июля по 29 февраля 2020 года).

К 2024 году в России по поручению правительства цифровыми штрихкодами должна быть промаркирована большая часть товаров, которые производятся, ввозятся и продаются в стране.

Чем недовольны парфюмеры

Парфюмерная отрасль не выступала с инициативой введения маркировки на свою продукцию, указывал на совещании в ЕЭК Бобровский. В беседе с РБК он сослался на открытые данные Роспотребнадзора и ФТС: нарушения в парфюмерной продукции, в том числе контрафакт, затрагивают не более 1% рынка.

В прошлом году ассоциации, объединяющие производителей и продавцов косметики, обратились к президенту Владимиру Путину и премьеру Дмитрию Медведеву с просьбой не маркировать парфюмерную продукцию. Введение маркировки усложнит бизнес-процессы, указывал представитель Faberlic Владислав Даванков, а Oriflame заявляла, что это может вызвать «существенный рост цен» и в конечном итоге негативно отразится на потребителях. Парфюмеры также предупреждали о том, что из-за маркировки с рынка могут пропасть пробники духов: «потому что нереально все это маркировать», возмущался замдиректора по логистике сети «Л’Этуаль» Андрей Кривенцев.

В случае введения маркировки иностранные компании, поставляющие парфюмерию в Россию, будут вынуждены прекратить поставки, предупреждал на совещании в ЕЭК Дмитриев. По оценкам РПКА, около 50% всех духов и туалетной воды на российском рынке ввозится из-за рубежа.

Бобровский предупреждает: если не учесть специфику отрасли, то могут возникнуть сложности при ввозе импортной парфюмерии, поскольку заводы в Евросоюзе и других странах не маркируют продукцию под локальные требования, а на таможенных складах в России отсутствуют инфраструктура и оснащение для поштучной маркировки товара. В результате некоторые бренды могут сократить поставки из-за того, что выполнение требования по обязательной маркировке до границы существенно увеличит их издержки.

Введение маркировки без соответствующей инфраструктуры может привести к тому, что небольшие импортеры примут решение оптимизировать свой каталог и отказаться от поставки части позиций, потому что им будет слишком сложно исполнить требования законодательства, подтверждает крупный импортер — участник РПКА. Так как маркировать товары на производстве за рубежом невозможно, участники рынка считают наиболее оптимальным вариантом разрешение маркировать продукцию на складах импортеров после таможенной очистки.