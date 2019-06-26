Правительство начнет эксперимент по маркировке парфюмерии с 1 июля

Эксперимент по маркировке духов и туалетной воды QR-кодами пройдет с 1 июля по 30 ноября 2019 года. Эти даты утверждены постановлением правительства, документ есть у РБК, его подлинность подтвердил собеседник в аппарате правительства.

Проект постановления был внесен на рассмотрение правительства Минпромторгом. Ведомство предложило испытать новую систему учета духов и туалетной воды, которая должна быть обязательно введена с 1 декабря 2019 года. Эти товары, по распоряжению кабмина, должны обязательно маркироваться, чтобы их можно было идентифицировать.

Оператором системы мониторинга будет ООО «Оператор-ЦРПТ».

«В соответствии с положением о проведении эксперимента целями проведения эксперимента являются в том числе апробация полноты и достаточности механизмов маркировки средствами идентификации духов и туалетной воды для обеспечения противодействия незаконному ввозу, производству и обороту указанной продукции», — говорится в пояснительном письме к документу.

В 2019 году введена или будет введена обязательная маркировка табака (с 1 марта), обуви (с 1 июля), а также шин и пневматических покрышек, фотокамер (с 1 декабря). Перед тем как маркировка становится обязательной, правительство часто экспериментирует с системой: так, 24 июня стало известно, что эксперимент по маркировке одежды пройдет с 27 июня по 30 ноября.