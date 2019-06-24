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Полюс ₽7 099,42 (+19,7%) прогноз Sberbank Investment Research к 21.06.20
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Бизнес ,  
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Правительство определило даты эксперимента по маркировке одежды

Эксперимент по маркировке некоторых товаров легкой промышленности пройдет в России с 27 июня по 30 ноября 2019 года. Даты эксперимента утверждены постановлением правительства от 22 июня 2019 года — документ есть у РБК, его подлинность подтвердил собеседник в аппарате правительства.

В рамках эксперимента маркироваться специальными QR-кодами будут некоторые предметы одежды и товары легкой промышленности. В перечень входят рабочая одежда из натуральной или композиционной кожи, женские блузки, блузы
и блузоны из трикотажа. Под маркировку попадет также верхняя одежда: пальто, полупальто, накидки, плащи, куртки (включая лыжные), ветровки, штормовки и аналогичные изделия — как мужские, так и женские. Кроме одежды маркировка будет наноситься на постельное, столовое, туалетное и кухонное белье.

Одна из основных целей эксперимента — проверить, поможет ли маркировка бороться с незаконным ввозом и производством одежды, а также повысит ли собираемость таможенных и налоговых сборов, указано в документе.

Проведение эксперимента обеспечивают Минпромторг, Минкомсвязь, ФСБ, ФНС, ФТС и Роспотребнадзор. До 10 октября Минпромторг должен представить в правительство доклад о ходе эксперимента.

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Оператор системы маркировки «Честный знак» — Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ). Его владельцы — USM Holdings Алишера Усманова (ему принадлежит 50%), еще по 25% — у госкорпорации «Ростех» и управляющего партнера Almaz Capital Александра Галицкого.

ЦРПТ с осени 2018 года работает с участниками эксперимента — производителями легкой промышленности, ее импортерами, дистрибьюторами и розницей, а действующие на базе Минпромторга и профильных ассоциаций рабочие группы вместе с бизнесом определяют способы адаптации системы к индустрии с учетом ее специфики, уточняет представитель центра. По его словам, уже обследованы производства и проведены лабораторные тестирования возможных технологий — это позволяет найти наименее затратные и не меняющие операционные процессы способы внедрения цифровой маркировки.

По словам источника РБК в отрасли, большинство компаний будут готовы к маркировке одежды досрочно, так как сделали все необходимое, готовясь к маркировке обуви, которая станет обязательной уже с 1 июля.

В 2019 году помимо некоторых товаров легкой промышленности введена или будет введена обязательная маркировка табака (с 1 марта), обуви (с 1 июля), а с 1 декабря — духов, шин и пневматических покрышек, фотокамер. Эксперимент по добровольной маркировке товаров запускается в преддверии: так, с 15 мая стартовал эксперимент по маркировке фотокамер и ламп-вспышек, а с 20 июня — для шин.

К 2024 году, согласно поручению правительства, основная масса потребительских товаров, которые производятся, ввозятся и продаются в России должна маркироваться и отслеживаться в единой системе.

Теги: маркировка, одежда, постановление
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