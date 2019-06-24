Правительство определило даты эксперимента по маркировке одежды

Эксперимент по маркировке некоторых товаров легкой промышленности пройдет в России с 27 июня по 30 ноября 2019 года. Даты эксперимента утверждены постановлением правительства от 22 июня 2019 года — документ есть у РБК, его подлинность подтвердил собеседник в аппарате правительства.

В рамках эксперимента маркироваться специальными QR-кодами будут некоторые предметы одежды и товары легкой промышленности. В перечень входят рабочая одежда из натуральной или композиционной кожи, женские блузки, блузы

и блузоны из трикотажа. Под маркировку попадет также верхняя одежда: пальто, полупальто, накидки, плащи, куртки (включая лыжные), ветровки, штормовки и аналогичные изделия — как мужские, так и женские. Кроме одежды маркировка будет наноситься на постельное, столовое, туалетное и кухонное белье.

Одна из основных целей эксперимента — проверить, поможет ли маркировка бороться с незаконным ввозом и производством одежды, а также повысит ли собираемость таможенных и налоговых сборов, указано в документе.

Проведение эксперимента обеспечивают Минпромторг, Минкомсвязь, ФСБ, ФНС, ФТС и Роспотребнадзор. До 10 октября Минпромторг должен представить в правительство доклад о ходе эксперимента.