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Производители косметики предупредили о росте цен из-за маркировки
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Производители косметики предупредили о росте цен из-за маркировки
Бизнес, 12:50
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Производители косметики предупредили о росте цен из-за маркировки
Компании Faberlic и Oriflame предупредили о риске роста цен на косметику из-за запланированной с декабря 2019 года обязательной маркировки товаров. Такие прогнозы преждевременны, возражает оператор проекта
Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Распространение цифровой маркировки на парфюмерный рынок приведет к росту себестоимости товаров и усложнит бизнес-процессы, заявил РБК вице-президент Faberlic Владислав Даванков, отметив, что конкурентоспособность продукции на международном рынке из-за роста цен снизится. Введение обязательной маркировки способно вызвать существенный рост цен и в конечном итоге негативно отразиться прежде всего на потребителях, подтвердил представитель шведской Oriflame, у которой на Россию приходится 18% всей выручки (в 2017 году — €242 млн).

Беспокойство компаний, занимающихся прямыми продажами (через собственных представителей, а не розницу) вызывает обязательная цифровая маркировка товаров, которая распространится на парфюмерный рынок с декабря 2019 года. Система прослеживаемости товаров, призванная пресечь оборот нелегальной продукции, уже действует, например, для меховых изделий. В этом году начался эксперимент по маркировке табачной продукции и ювелирных изделий. Со следующего года метки станут обязательными для многих товаров: помимо парфюмерии это, к примеру, одежда и обувь, белье, фотокамеры.

Ассоциации против

Свою позицию по поводу будущей обязательной маркировки для парфюмерии высказали и отраслевые объединения. Еще в мае Ассоциации производителей парфюмерии, косметики, товаров бытовой химии и гигиены (АППИК БХ), Российская парфюмерно-косметическая ассоциация (РПКА), некоммерческое партнерство «РусБренд» и Ассоциация прямых продаж обратились к президенту Владимиру Путину и премьеру Дмитрию Медведеву с просьбой не маркировать парфюмерную продукцию (копия письма есть у РБК). В этом месяце парфюмеров поддержала Торгово-промышленная палата: 3 июля ее президент Сергей Катырин подписал письмо Медведеву, предложив исключить духи и туалетную воду из ​перечня товаров, подлежащих обязательной маркировке (копия письма есть у РБК; в пресс-службе ТПП подтвердили отправку и уточнили, что аналогичные письма также были направлены в Минпромторг, Минэкономразвития и Минфин).

Исполнительный директор «РусБренда» Алексей Поповичев сообщил РБК, что «принимая во внимание обеспокоенность парфюмерных компаний, входящих в ассоциацию, «РусБренд» присоединился к обращению в Минпромторг, в котором задавались конкретные вопросы, касающиеся инициативы по маркировке парфюмерии». Он уточнил, что письмо направлялось от ассоциации и не было подписано каждой входящей в нее компанией. По словам источника РБК, после направления письма о намерении выйти из «РусБренда» заявил сотовый оператор «МегаФон». Его крупнейшим акционером является USM Group Алишера Усманова. Связанная с ней «Петер-Сервис» наряду со структурами «Ростеха» и управляющего партнера Almaz Capital Александра Галицкого является учредителем Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ), занимающегося сейчас, в частности, маркировкой сигарет и претендующего на статус единого оператора системы прослеживаемости товаров.

Для установки оборудования для нанесения маркировки на заводе потребуется не менее 50 млн руб., что может быть критично для небольших российских производителей, указывал в письме исполнительный директор АППИК БХ Петр Бобровский. Согласно его предварительным расчетам, затраты для всей отрасли составят ​не менее 2 млрд руб., при этом будут и расходы на обслуживание системы.

Сегодня существует всего около десяти отечественных производителей парфюмерии, уточняет исполнительный директор РПКА Александра Скоробогатова. По ее словам, это преимущественно контрактное производство, поэтому на каждую производственную линию нужно будет устанавливать отдельный аппарат, что может стать слишком большой нагрузкой для предприятий. В массовом сегменте продукция может подорожать в итоге в полтора раза, не исключает президент Ассоциации прямых продаж Тамара Шокарева. Международные компании, для которых парфюмерия занимает не основную долю бизнеса, говорят, что могут перестать поставлять ее на российский рынок, добавляет Бобровский.

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Сергей Катырин в своем письме отмечал, что до 50% от общего количества товаров у парфюмеров составляют пробные образцы, которые не предназначены для продажи. Они проходят процедуру таможенного оформления, но при введении маркировки метками не будут выводиться из оборота в системе, поскольку их продажа не осуществляется.

Преждевременные оценки

Сейчас любые оценки затрат отрасли на оборудование для маркировки парфюмерии преждевременны, возражает представитель ЦРПТ.

На базе ЦРПТ, говорит его представитель, сформирована проектная группа совместно с представителями парфюмерной отрасли, чтобы адаптировать технологию конкретно под эту товарную группу с минимальными инвестициями и изменениями для бизнеса. К сотрудничеству привлечена розничная сеть «Л’Этуаль» и дистрибьютор FM-Logistic, работающий, в частности, с L’Oreal и Henkel. Первая тестовая маркировка парфюмерной продукции запланирована ЦРПТ на январь 2019 года.

Опасения Faberlic, Oriflame и отраслевых ассоциаций разделяют не все производители. Компания Ives Rocher, как заявили в ее пресс-службе, пока изучает вопрос и не может говорить о повышении цен в результате внедрения системы маркировки.

Внутренние противоречия

В обувном и одежном сегменте обязательная маркировка может принести пользу, но для парфюмерии она неоправданна, считает Даванков из Faberlic. Сегодня прослеживаемость движения духов и туалетной воды уже обеспечивает ЕГАИС — парфюмеры, использующие спирт, не могут произвести неучтенную продукцию, напоминает Скоробогатова.

Но проведенное в 2016 году исследование Лаборатории экономико-социологических исследований (ЛЭСИ) НИУ ВШЭ свидетельствует, что на парфюмерном и косметическом рынке доля незаконного оборота товаров достигает 20%. Для сравнения: для табачной продукции этот показатель равен 4%, для продуктов питания — 10%, для одежды — 35%, для водки и ликеро-водочных изделий — 40%.​

Бобровский назвал результаты этого исследования недостаточно объективными, поскольку было опрошено четыре эксперта, чего не хватает для выводов о состоянии рынка и принятия решений.

Автор: Ольга Дубравицкая.
Теги: маркировка , парфюмерия , Oriflame , faberlic , рост цен
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