Ретейлеры предупредили об угрозе исчезновения парфюмерных пробников

Представители отрасли заявляют, что пробная парфюмерная продукция с 1 декабря будущего года может исчезнуть с полок магазинов. Это может произойти из-за введения обязательной маркировки парфюмерии

Фото: Вячеслав Зитев / Интерпресс / ТАСС

В России с 1 декабря 2019 года в случае введения маркировки парфюмерии могут исчезнуть пробники духов и туалетной воды. Об этом заявил заместитель директора по логистике «Алькор и Ко» («Л’Этуаль») Андрей Кривенцев на конференции «Маркировка. Цифровой код честного бизнеса» (организована газетой «Ведомости»), передает корреспондент РБК.

«Пока мы видим, что если с нашей отраслью ничего не сделают и оставят как есть, то с 1 декабря 2019 года семплы и пробники просто пропадут с полок, потому что нереально все это маркировать. И так нашу сеть ругают в соцсетях, что семплов не даем, а они совсем пропасть могут, если сейчас не вмешаемся», — заявил Кривенцев.

Парфюмерная отрасль, по словам представителя «Л’Этуаль», самая сложная из тех, которые попали под действие распоряжения председателя правительства о введении маркировки. В распоряжении определен перечень из десяти товаров, которые подлежат обязательной маркировке — это табачная продукция, духи и туалетная вода, шины, одежда, блузки, пальто, постельное белье, обувь, фотокамеры. Духи и туалетная вода подлежат обязательной маркировке с 1 декабря 2019 года.

В июне «Л’Этуаль» представила на публичных слушаниях в Минпромторге готовое решение по маркировке, говорит Кривенцев. Но когда стартовала рабочая группа, парфюмеры начали сталкиваться с проблемами, отметил он. У парфюмерной отрасли, в отличие от других попадающих под маркировку товаров, есть образцы, семплы, и пробники продукции. «Все рабочие группы до нас с этим не сталкивались — не бывает пробников шуб или обуви, таблетки не дают попробовать», — указывает Кривенцев. Перечень подлежащих маркировке товаров основан на кодах ТНВЭД и не предусматривает выделения рекламной продукции. Таким образом, все тестеры и семплы парфюмерии должны быть промаркированы, указывает представитель «Л’Этуаль». Письмо в Минпромторг, где сообщалось об этой проблеме, пока осталось без ответа, подчеркнул Кривенцев.

Вторая значимая проблема, с которой столкнулись представители парфюмерной отрасли, — геополитическая. Основные поставщики парфюмерии — США и Евросоюз. «Когда мы шли на публичные слушания, думали, мы все сделаем. Но в рамках рабочей группы мы узнали, что государство думает иначе и ФТС планирует выпускать в оборот маркированную продукцию. Получается, нам нужно создавать рабочие места в США и в Европе для маркировки продукции? Тоже странно», — сказал он.