В России стартовал эксперимент по маркировке молочной продукции

С 15 июля в России начался эксперимент по маркировке молочных продуктов. Он, как указывалось в постановлении правительства от 29 июня текущего года (есть в распоряжении РБК), продлится до 29 февраля 2020 года.

В заданный период процесс маркировки будет проходить молоко, сливки, кисломолочные продукты (кефиры, йогурты и тд), молочная сыворотка, сыры, творог, сливочное масло, а также сухое молоко и сухие сливки. Как говорилось в постановлении кабмина, маркировка будет наноситься не на все, а на отдельные категории готовых молочных продуктов.

В эксперименте примут участие производители и продавцы, а также импортеры отдельных видов молочной продукции. Обеспечением проведения процедуры будет заниматься сразу ряд ведомств — Роспотребнадзор, Минпромторг, Минсельхоз, Россельхознадзор, а также ФНС, Минкомсвязь, ФСБ и ФТС.