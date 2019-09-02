Протестующие против репрессий не дождались репрессий

Субботняя несогласованная акция в Москве прошла без задержаний

В Москве прошла несогласованная акция оппозиции против политических репрессий. Главное — в материале РБК

Фото: Андрей Любимов / РБК

Как проходила акция

Акция началась в 14:00 на Чистых прудах. После непродолжительных сборов собравшиеся отправились по маршруту шествия — к Пушкинской площади.

На акции выступила незарегистрированный кандидат в депутаты Любовь Соболь — в отличие от прошлых акций она не была задержана и смогла полностью пройти по маршруту шествия.

Полиция и Росгвардия не препятствовали проходу митингующих и не призывали их разойтись до тех пор, пока колонна не прошла к Пушкинской площади.

Около 15:30 представители органов правопорядка начали оцеплять Пушкинскую площадь и призывать активистов разойтись. Спустя полчаса оцепление было снято.

МВД оценило численность участников несогласованной акции в 750 человек.

Почему мэрия не согласовала акцию

В мэрии отказ в согласовании объяснили тем, что акция создаст помехи движению пешеходов. Кроме того, в этот день, по словам представителя пресс-службы московского департамента региональной безопасности, в Москве традиционно запланирован ряд мероприятий, посвященных Дню знаний.

Что стало поводом для акции

Акция 31 августа — одна из нескольких протестных акций, прошедших в Москве за последние месяцы. В отличие от предыдущих акций, проводившихся в поддержку независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму, которым отказали в регистрации из-за нарушений при сборе подписей, это шествие, по словам организаторов, направлено против политических репрессий.

К политическим репрессиям, по мнению организаторов акции, относятся аресты незарегистрированных кандидатов в депутаты МГД Ильи Яшина, Константина Янкаускауса и Дмитрия Гудкова, задержание кандидата Юлии Галяминой, а также дело о «массовых беспорядках» на акции 27 июля.

Как проходили другие акции

С 13 июля, когда большинство оппозиционных кандидатов получили отказ в регистрации на выборах, прошло четыре акции. Две из них — 20 июля и 10 августа — были согласованы с властями.

После несанкционированной акции 27 июля были задержаны от 1074 до 1373 человек и заведено дело о «массовых беспорядках», в ходе которого были арестованы 12 человек.

На согласованный митинг 10 августа пришли от 20 тыс. до 50 тыс. человек. После митинга за участие в несогласованном шествии были задержаны, по разным данным, от 136 до 244 человек.

Чем отличалась акция 31 августа

Отсутствие полиции, ОМОНа и перекрытий на пути шествия.

Магазины и кафе с уличными верандами, которые были закрыты во время прошлых несогласованных акций, работали в обычном режиме.

У участников акции было достаточно много для несанкционированной акции плакатов, в основном самодельных, с требованиями освобождения арестованных на прошлых митингах и недопущенных кандидатов в Мосгордуму.

Почему власти отказались от силового сценария

До выборов в Мосгордуму осталась неделя, и властям не нужны конфликты, считает политолог Ростислав Туровский. Поэтому, на его взгляд, и началась «временная оттепель». «Но в ней есть и намек на желаемое поведение оппозиции после выборов — власти хотели бы избежать протестных акций после подведения итогов», — продолжает эксперт. А для этого необходимо умиротворение всех оппозиционных групп, резюмирует он. По мнению Туровского, власть не прибегала к такой стратегии раньше, желая дождаться сокращения мобилизационного ресурса, а также степени консолидации оппозиционных групп.

С Туровским соглашается политолог Александр Пожалов, который отмечает, что власти выгодно обойтись без массовых задержаний накануне выборов и первой учебной недели. «За последнее время уличный протест явно пошел на спад, а среди сторонников оппозиции начались долгожданные для власти споры о том, стоит ли следовать советам Алексея Навального по «умному голосованию» преимущественно за КПРФ», — объясняет он. В этой ситуации жесткие действия власти могли бы снова повысить активность сторонников оппозиции.