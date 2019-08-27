ВЭБ размыл иностранцев

Почему снизилась доля вложений нерезидентов в российские госбумаги

Доля нерезидентов в российских ОФЗ в июле снизилась впервые с начала года. Сами облигации при этом не подорожали, то есть иностранные инвесторы из госбумаг не выходили, замечают экономисты

Фото: Андрей Гордеев / Ведомости / ТАСС

Доля вложений нерезидентов в российские облигации федерального займа (ОФЗ) по состоянию на 1 августа снизилась впервые в этом году — до 30% (с 30,8% на 1 июля), свидетельствуют данные ЦБ. Ее «размыл» ВЭБ.РФ, купивший у Минфина ОФЗ более чем на 200 млрд руб., объясняют экономисты.

На 1 апреля 2018 года доля нерезидентов в ОФЗ достигла исторического максимума — 34,5%, однако после введения очередных антироссийских санкций со стороны США начала постепенно снижаться. На 1 января 2019 года она опустилась до минимальных с мая 2016 года 24,4%, после чего вновь начала расти.

В абсолютном выражении накопленные инвестиции нерезидентов в гособлигации на 1 августа установили очередной рекорд, достигнув 2,58 трлн руб. (с 2,56 трлн месяцем ранее).

Иностранцы не уходили

Явного исхода иностранцев с рынка ОФЗ нет, констатирует главный экономист Нордеа Банка Татьяна Евдокимова: с начала августа, когда на глобальных рынках началась турбулентность, доходности длинных ОФЗ практически не изменились.

Уход нерезидентов увеличивает стоимость госдолга Когда нерезиденты выводят средства из ОФЗ, российский госдолг дорожает: как показало исследование ЦБ, дневное сокращение объема вложений в ОФЗ нерезидентами на 1 млрд руб. во втором-третьем кварталах 2018 года увеличивало доходности по российскому госдолгу на 0,64 базисного пункта, а стрессовые эпизоды давали дополнительную надбавку к доходности.

Текущее снижение доли нерезидентов пока не выглядит как начало столь же резкой тенденции, как в прошлом году, когда выход нерезидентов из ОФЗ был связан именно с уходом от российских активов на фоне санкционных рисков, рассуждает Евдокимова: «Доля снизилась, но абсолютный объем вложений нерезидентов продолжал расти».

При чем здесь ВЭБ

В июле Минфин разместил 25-летние ОФЗ на сумму 212,6 млрд руб., и весь этот выпуск выкупил ВЭБ.РФ, напоминает главный экономист «ВТБ Капитала» по России и СНГ Александр Исаков. В этом размещении нерезиденты не могли участвовать, поэтому их доля размылась, объясняет Евдокимова.

ЦБ в кризис 2008–2009 годов предоставил ВЭБу 212 млрд руб. на санацию Связь-банка и «Глобэкса»: сначала в форме депозитов, а в 2014 году долг переоформили в облигации, которые приобрел и до сих пор держит ЦБ. Купленные ОФЗ ВЭБ обменяет с ЦБ на эти обязательства, сообщало агентство Reuters со ссылкой на источники в ЦБ и ВЭБе. После передачи в казну Связь-банк будет передан на баланс Промсвязьбанка, заявлял ранее первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов.

«Данные ЦБ говорят о том, что объем вложений нерезидентов в ОФЗ в июле продолжил увеличиваться, пусть и меньшими темпами, чем в предыдущие месяцы. Однако снижение доли произошло за счет более динамичного увеличения всего объема рынка ОФЗ, на что могло повлиять и доразмещение Минфином ОФЗ для ВЭБа в июле», — подтверждает главный экономист РФПИ Дмитрий Полевой.

Испугают ли иностранцев санкции

Вложения нерезидентов могут снизиться по итогам августа, считает главный экономист Российского фонда прямых инвестиций Дмитрий Полевой: с конца июля начала расти общая неопределенность на глобальных рынках, а в начале августа США расширили санкции против России, запретив американскому финансовому сектору покупать российские еврооблигации (но не ОФЗ) при первичном размещении. После объявления о санкциях нервозность на рынке ОФЗ наблюдалась только один день, спорит главный экономист ING по России и СНГ Дмитрий Долгин, — вряд ли это значимый фактор для августа.

Профицит бюджета, низкий госдолг и другие экономические факторы поддержат спрос иностранцев на российские рублевые бумаги, «хотя определенные колебания объема их вложений из-за внешних условий также возможны», полагает Полевой. Влияние внутренних факторов на вложения в ОФЗ сейчас не очень заметно, говорит Долгин. Большее значение, по его словам, имеют глобальные новости, которые сейчас не в пользу притока капитала на развивающиеся рынки.