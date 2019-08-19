Курс доллара впервые с февраля превысил 67 руб.

Курс доллара поднялся выше 67 руб. впервые с февраля. Торговые войны и кризис в Аргентине спровоцировали бегство инвесторов с развивающихся рынков

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Курс доллара превысил 67 руб.: на 14:15 мск он торговался по 67,02 руб. Торги в пятницу, 16 августа, закрылись на отметке 66,5 руб. Евро стоил 74,4 руб. (на торгах в пятницу закрылся на 73,74 руб.). В прошлый раз доллар стоил дороже 67 руб. 14 февраля 2019 года.

С начала августа идет бегство инвесторов от рисков по всем развивающимся рынкам, комментирует директор аналитического департамента «Локо-инвеста» Кирилл Тремасов: «Началось после того, как [президент США Дональд] Трамп объявил о возможном повышении тарифов на китайские товары с 1 сентября 2019 года. Позднее он перенес это повышение на декабрь, но это остановило падение только на один день». Добавили паники, по словам Тремасова, и события в Аргентине: действующий президент Маурисио Макри проиграл праймериз, после чего рухнул песо.

«Рубль с начала года — самая сильная валюта, до сих пор в плюсе. Поэтому из России сейчас можно комфортно выходить с прибылью», — объясняет логику инвесторов Тремасов.

На прошлой неделе к общему бегству от рисковых активов добавилась вероятная конвертация последних крупных дивидендных выплат, добавляет главный экономист ING по России и СНГ Дмитрий Долгин: «ЛУКОЙЛ и МТС должны были выплатить около 160 млрд руб., из которых до $0,7 млрд могло причитаться нерезидентам».

Рубль входит в число самых волатильных валют. По состоянию на 19 августа его месячная волатильность составляет порядка 10% — это шестое место среди всех валют мира. В лидерах — южноафриканский рэнд, турецкая лира, бразильский реал.