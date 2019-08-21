Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Спецпроекты
Экономика инноваций
...
Скрыть баннеры
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 66,62 65,83 EUR Нал. 73,94 73,07 USD Бирж. 66,20 -0,37 EUR Бирж. 73,45 -0,42 USD ЦБ. 66,78 +0,18 EUR ЦБ. 73,98 +0,03 EUR/USD 1,11 +0,00 BTC/USD Бирж. 10175,00 -557,00 IMOEX 2675,99 +0,12% RTSI 1273,55 +0,71% Brent 60,31 +1,41% DJIA 25962,44 -0,66% Nasdaq 7948,56 -0,68%
Mastercard ставит на заграничные номера
Лента новостей
Под Красноярском при пожаре погибли три человека 11:45, Общество В Челябинской области по подозрению в убийстве жены задержали депутата 11:39, Общество СМИ сообщили о подготовке «Барселоны» к презентации Неймара 11:37, Спорт Аналитики назвали цены краткосрочной аренды на курортах Черного моря 11:31, Недвижимость Директора «Роснефти» рекомендовали выплатить дивиденды в 50% прибыли 11:31, Бизнес Как поддержать себя в сезон аллергии 11:30, РБК и Philips Полезное для бизнеса от Саши Митрошиной — блогера с 1,9 млн подписчиков 11:20, PRO ФАС предложила снять с авиакомпаний траты за простой самолетов 11:19, Общество Шойгу пообещал ответ России на развертывание ПРО в Восточной Европе 11:13, Политика «Пузырь IEO начал сдуваться»: финансирование стартапов снизилось на 88% 11:11, Крипто Прогноз на завтра: каким будет будущее в мире информационных технологий 11:08, РБК и Selectel WSJ узнала о способе обойти запрет на торговлю оружием в Facebook 11:04, Технологии и медиа В 65 регионах пересмотрят кадастровую оценку недвижимости: что это значит 11:03, Недвижимость Как организован лотерейный бизнес в России и кто выигрывает миллионы 11:00, Стиль Криштиану Роналду допустил завершение карьеры через год 10:55, Спорт Самолет S7 вынужденно сел в Сургуте из-за непогоды 10:53, Общество Цена нефти в рублях опустилась ниже заложенной в бюджет 10:38, Экономика В Ингушетии завели дела против 13 полицейских за отказ разгонять митинг 10:38, Общество Роскачество разработало рекомендации по выбору портвейна 10:35, Общество Как выглядит новый офис компании L’Oréal в Москве 10:34, Недвижимость  Выгодное замещение: для чего банкроты создают дочерние общества 10:26, PRO В России увеличилось число больных рассеянным склерозом 10:13, Общество Bitcoin подешевел на 6% за несколько часов 10:08, Крипто «Не хватает установок»: что будет с ценами на бензин осенью 09:57, Авто СМИ сообщили об интересе «Спартака» к футболисту «Ромы» 09:55, Спорт Как открыть зооприют, что нужно знать волонтерам и хозяевам животных 09:55, Pink Самолет экстренно сел в Оренбурге из-за плохого самочувствия ребенка 09:49, Общество Разнарядка на добро: как корпорации монетизируют благородство — Bloomberg 09:45, PRO
Газета
Mastercard ставит на заграничные номера
Газета № 121 (3076) (2108) Финансы,
0
Mastercard ставит на заграничные номера
В России стартует новый сервис денежных переводов
Mastercard может запустить в России денежные переводы по номеру телефона за рубеж. Аналогичный сервис для переводов внутри страны не может конкурировать с Системой быстрых платежей ЦБ
Фото: Stefan Wermuth / Reuters

Международная платежная система Mastercard планирует запустить в России сервис денежных переводов с карты на карту по номеру телефона за границу. Платежная система обсуждает это с банками, информация о планах запустить сервис размещена в стратегических документах Mastercard, рассказали РБК два источника на банковском рынке. О том, что Mastercard обсуждает разработку сервиса, осведомлен еще один собеседник на рынке.

У Mastercard есть сервис Mastercard Hub, в котором платежная система хранит все мобильные номера клиентов, привязанные к карточному счету, — именно он будет использован в создании нового платежного решения, пояснил один из источников.

«Мы продолжаем активно развивать сервисы денежных переводов и исследуем различные варианты, в том числе и возможность переводов по номеру телефона в другие страны», — ответили РБК в пресс-службе Mastercard. Заинтересованность в дальнейшем развитии сервисов денежных переводов с Mastercard выразил банк «Русский стандарт», сказал РБК его представитель. Остальные крупные банки не ответили на соответствующий вопрос РБК.

Конкуренция с СБП

«Международные платежные системы давно задумались о переводах по номеру телефона, однако их планам помешала запущенная в начале 2019 года Система быстрых платежей Банка России, которая также позволяет совершать переводы по номеру телефона и работает с гораздо большим числом банков. Поэтому сейчас платежные системы концентрируются на развитии этого проекта в трансграничном направлении», — пояснил один из собеседников РБК. Он добавил, что банки приступят к активному внедрению сервиса после завершения запуска СБП.

ЦБ оценил предложение о блокировке карт за подозрительные переводы
Финансы

Сервис будет доступен для держателей карт Mastercard, которые выпущены банками — участниками проекта, пояснил другой собеседник: чтобы совершить перевод, клиент должен будет зарегистрировать свою карту в Mastercard Hub через мобильное приложение банка, далее выбрать переводы по номеру телефона, ввести номер получателя, сумму перевода, указать, что перевод осуществляется за рубеж, и совершить транзакцию. Номер телефона является упрощенным идентификатором для пользователей: так как он привязан к карте, банк и платежная система видят все необходимые данные получателя средств, а именно — его карточный счет и Ф.И.О.

Аналоги на рынке

  • Mastercard весной прошлого года уже запустила аналогичный сервис переводов по номеру телефона или адресу электронной почты внутри страны. Чтобы совершить перевод, карта банка, подключенного к системе, должна быть хотя бы у одной из сторон процесса. Пока к сервису подключены только два банка: Райффайзенбанк и Сургутнефтегазбанк. Система быстрых платежей ЦБ, к которой банки должны подключиться в обязательном порядке в 2019–2020 годах, уже действует в 16 банках.
  • С таким же проектом на российский рынок в конце 2018 года вышла другая платежная система — Visa, сейчас в нем принимают участие четыре банка: ВТБ, «Русский стандарт», Тинькофф Банк и «Хоум Кредит». Источники РБК рассказывали, что Visa обсуждает с банками расширение сервиса на зарубежные переводы.
  • В настоящее время держатели карт Mastercard или Maestro могут переводить деньги по России и в 17 стран мира через социальные сети «Одноклассники» и «ВКонтакте».
  • Весной этого года два подобных сервиса запустил Сбербанк. Через приложение «Сбербанк Онлайн» можно отправлять переводы в страны СНГ и ближнего зарубежья по Ф.И.О. и номеру телефона получателя, однако деньги приходят в отделение Western Union в стране назначения. Еще один сервис мгновенных денежных переводов позволяет через приложение отправлять деньги на банковские счета в 14 европейских странах, зная номер счета получателя, его имя и фамилию, а также наименование банка.

По данным ЦБ, за 2018 год физические лица перевели из России около $47,8 млрд, в том числе через банки и платежные системы (Western Union, «Золотая корона» и т.п.). На системы денежных переводов пришлось $9,5 млрд, на $0,4 млрд больше, чем в 2017 году.

Конкуренция с «Золотой короной» и Western Union

Выход второго крупнейшего оператора платежных систем на рынок трансграничных переводов может полностью изменить ландшафт рынка и вытеснить с него «традиционных» операторов, таких как Western Union или «Золотая корона», считает старший менеджер департамента управления рисками Deloitte Сергей Гришунин. Ужесточение конкуренции может поспособствовать снижению тарифов на переводы, добавляет он.

Востребованность сервиса не будет высокой, так как этот сегмент достаточно плотно занят различными игроками, считает глава ассоциации «Финансовые инновации» Роман Прохоров. Сложность в том, что p2p-переводы (между владельцами карт) во многих странах мира не так популярны, не по всем направлениям их можно совершать из-за законодательных ограничений и комплаенс-политик банков, поэтому российские банки пока не могут гарантировать, что банк получателя примет такой перевод, говорит директор по сегментам и некредитным продуктам розничного бизнеса Альфа-банка Алексей Ермаков.

В Думе предложили запретить карты Visa и Mastercard для льгот на проезд
Финансы

На частоту использования нового сервиса будет влиять размер комиссий и возможные ограничения из-за валютного контроля, отмечает Гришунин. Ограничение аудитории держателями карт Mastercard является минусом сервиса, которого нет у тех же «Золотой короны» или Western Union, поэтому услуга не подходит трудовым мигрантам — скорее всего, ее будут использовать для переводов обучающимся детям и родственникам за рубеж, полагает Прохоров.

Такой сервис может использоваться для оплаты серого импорта из Китая и Средней Азии, предупреждает Гришунин. «Платежная система может избежать проблем, если установит адекватные и соответствующие законам лимиты на перевод и дополнительно инвестирует в механизмы реагирования на риски», — объясняет он. По российским законам трансграничные переводы между физическими лицами возможны на основаниях, не связанных с предпринимательской деятельностью, при этом сумма одного перевода не должна превышать $5 тыс., напомнил Гришунин.

Автор: Евгения Чернышова.
Теги: Mastercard , переводы
Материалы по теме
В Думе предложили запретить карты Visa и Mastercard для льгот на проезд Финансы
Банки обсудили с Masterсard новый сервис снятия наличных через QR-код Финансы
Яндекс. Директ
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Скрыть баннеры
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter