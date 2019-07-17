В Думе предложили запретить карты Visa и Mastercard для льгот на проезд

Комитет Государственной думы по финансовому рынку одобрил предложение ряда депутатов обязать банки выдавать карты, которые используются для получения льгот на проезд и еду, только национальных платежных инструментов. Это предложение содержится в поправках к закону о национальной платежной системе, которые профильный комитет рекомендовал принять во втором чтении.

В документе говорится, что кредитные организации обязаны предоставлять клиентам в этих целях только карты национальной платежной системы «Мир». При этом банки будут не вправе выдавать карты международных платежных систем Visa и MasterCard.

Глава думского комитета и один из авторов проекта Анатолий Аксаков пояснил, что речь идет о льготах на питание и на проезд для социально незащищенных групп граждан. «Я думаю, это могут быть льготы на проезд, льготы на продукты — льготы для социально незащищенных слоев населения», — сказал он (цитата по «РИА Новости»).

В апреле правительство приняло решение перечислять пособия безработным и матерям только на карты «Мир». Кроме того, в постановлении кабмина от 1 декабря 2018 года говорилось, что к 1 июля 2020 года на карты «Мир» должны быть переведены все пенсии и иные социальные выплаты военным пенсионерам, а также пенсионерам силовых и правоохранительных структур.