Сбербанк разрешил переводить деньги в СНГ по ФИО и номеру телефона

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018Pink
...
USD Бирж. 65,35 +0,11 EUR Бирж. 73,36 +0,07 Brent 69,52 +0,55% USD Нал. 65,81 64,98 EUR Нал. 73,90 73,00 USD ЦБ 65,33 +0,16 EUR ЦБ 73,42 +0,25 EUR/USD 1,1226 -0,0008 BTC/USD Бирж. 4 994,50 +14,50 IMOEX 2 530,42 -0,08% RTSI 1 219,72 -0,38% DJIA 26 218,13 +0,15% Nasdaq 7 895,55 +0,60%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Ford $10 (+8,34%) прогноз UBS к 16.01.20 Купить
BRENT $75 (+8,48%) прогноз Lloyds к 30.09.19
Delta Air Lines $70 (+22,74%) прогноз CFRA к 15.01.20 Купить
Discovery $43 (+53,19%) прогноз Deutsche Bank к 01.03.20 Купить
Роснефть ₽524 (+25,36%) прогноз Raiffeisen Research к 02.04.20 Купить
Ford $10 (+8,34%) прогноз UBS к 16.01.20 Купить
BRENT $75 (+8,48%) прогноз Lloyds к 30.09.19
Delta Air Lines $70 (+22,74%) прогноз CFRA к 15.01.20 Купить
Discovery $43 (+53,19%) прогноз Deutsche Bank к 01.03.20 Купить
Роснефть ₽524 (+25,36%) прогноз Raiffeisen Research к 02.04.20 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 5 апреля
USD ЦБ: 65,33 (+0,16) Quote, 12:36
Курс евро на 5 апреля
EUR ЦБ: 73,42 (+0,25) Quote, 12:36
МИД ответил сравнившему Сталина с Гитлером и ИГ главе НАТО Политика, 14:06 Очевидцы сообщили о прорыве аквариума на 1 млн литров в ТЦ в Москве Общество, 13:59 Business talk: как инвестору приумножить состояние в эпоху нестабильности РБК и Сбербанк Первый, 13:58 Европарламент утвердил поправки к Газовой директиве ЕС Бизнес, 13:53 Bitcoin и алгоритмы: от чего зависит цена криптовалюты Крипто, 13:51 «Отношения — это работа»: кому и зачем нужны друзья и родственники напрок Стиль, 13:45 Выпускники российских вузов назвали привлекательные компании для работы Общество, 13:41 Правительство выделит ₽5,3 млрд на повышение зарплат научным сотрудникам Общество, 13:41 Социологи сообщили о желании каждого пятого россиянина эмигрировать Общество, 13:40 Что сделали для планеты Ди Каприо, Эмма Уотсон и другие звезды Спецпроект РБК PINK, 13:39 ЦОДД предупредил о пробках из-за строительства розовой ветки метро Общество, 13:38 Раздача токенов Vostok и запуск Fetch.AI: главные события апреля Крипто, 13:33 Тело Булдакова доставили в Москву Общество, 13:22 Эксперты оценили шансы Зеленского и Порошенко на дебатах Политика, 13:22
Финансы ,  
0 
Сбербанк разрешил переводить деньги в СНГ по ФИО и номеру телефона
Стоимость данной услуги составит 1% от суммы перевода, для таких операций предусмотрен «льготный курс конверсии». При этом забрать средства можно наличными в пунктах Western Union
Фото: Андрей Гордеев / Ведомости / ТАСС

В мобильном приложении «Сбербанк Онлайн» стало возможно осуществлять денежные переводы в страны СНГ и ближнего зарубежья по ФИО и номеру телефона получателя, сообщается на сайте банка.

«Стоимость услуги составляет 1% от суммы перевода — вне зависимости от страны назначения. Для переводов в валюте предусмотрен привлекательный льготный курс конверсии», — говорится в сообщении.

Услугой можно воспользоваться в разделе «Переводы за рубеж» в приложении. Там необходимо выбрать страну получателя, его ФИО и номер телефона. «Перевод можно получить наличными в любом из пунктов обслуживания Western Union в стране назначения», — добавили в Сбербанке.

При переводе деньги поступают на счет в Western Union, быть клиентом Сбербанка для получения средств не обязательно, пояснили РБК в банке.

По словам вице-президента Сбербанка, главы дивизиона «Платежи и переводы» Игоря Мамонтова, спрос на переводы за пределы России растет.

Финансы
Сбербанк разрешит менять пин-код карты через смартфон

Ранее сообщалось, что Сбербанк планирует разрешить своим клиентам менять пин-код банковской карты через мобильное приложение. Ежемесячно карты перевыпускают 30 тыс. клиентов Сбербанка.

Зампред правления финансовой организации Светлана Кирсанова отметила, что это как минимум не очень удобно на фоне таких технологий, как Apple Pay. «Мы достаточно редко достаем карту из кошелька. И видим серьезным тренд на рост в этом смысле забывчивости пин-кода», — пояснила она.

Авторы: Константин Нагаев, Евгения Чернышова
Теги: Сбербанк, денежные переводы
Материалы по теме
Сбербанк разрешит менять пин-код карты через смартфон
Финансы
Сбербанк в июле запустит услугу по снятию наличных в кассах магазинов
Финансы
Сбербанк призвал рынок подготовиться к выходу Spotify в Россию
Технологии и медиа
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
Приложения
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter