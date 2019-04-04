Сбербанк разрешил переводить деньги в СНГ по ФИО и номеру телефона

Сбербанк разрешил переводить деньги в СНГ по ФИО и номеру телефона

Стоимость данной услуги составит 1% от суммы перевода, для таких операций предусмотрен «льготный курс конверсии». При этом забрать средства можно наличными в пунктах Western Union

Фото: Андрей Гордеев / Ведомости / ТАСС

В мобильном приложении «Сбербанк Онлайн» стало возможно осуществлять денежные переводы в страны СНГ и ближнего зарубежья по ФИО и номеру телефона получателя, сообщается на сайте банка.

«Стоимость услуги составляет 1% от суммы перевода — вне зависимости от страны назначения. Для переводов в валюте предусмотрен привлекательный льготный курс конверсии», — говорится в сообщении.

Услугой можно воспользоваться в разделе «Переводы за рубеж» в приложении. Там необходимо выбрать страну получателя, его ФИО и номер телефона. «Перевод можно получить наличными в любом из пунктов обслуживания Western Union в стране назначения», — добавили в Сбербанке.

При переводе деньги поступают на счет в Western Union, быть клиентом Сбербанка для получения средств не обязательно, пояснили РБК в банке.

По словам вице-президента Сбербанка, главы дивизиона «Платежи и переводы» Игоря Мамонтова, спрос на переводы за пределы России растет.