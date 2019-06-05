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Visa начала обсуждать с банками переводы по номеру телефона за рубеж
Visa обсуждает с российскими банками запуск сервиса карточных переводов по номеру телефона за рубеж. Компания запустила его внутри страны в конце 2018 года, но он не смог конкурировать со схожими системами ЦБ и Сбербанка
Фото: Wallace Woon / EPA / ТАСС

Международная платежная система Visa обсуждает с российскими банками сервис денежных переводов за границу, которые будут осуществляться с карты на карту по номеру телефона. Об этом РБК рассказали пять источников на платежном рынке.

Аналогичный сервис внутри России платежная система запустила в конце 2018 года. Его участниками стали четыре банка: ВТБ, «Русский стандарт», Тинькофф Банк и «Хоум Кредит». Сервис позволяет совершать денежные переводы с карты на карту вне зависимости от платежной системы, но только внутри банков — участников сервиса. По словам одного из источников РБК, внутри страны этот сервис не смог конкурировать с запущенной в начале 2019 года Системой быстрых платежей, которая работает по похожей технологии, но с большим числом банков. Поэтому Visa задумалась над развитием своего сервиса на международном рынке.

«Visa обсуждает с российскими банками их присоединение к этому сервису», — пояснил один из источников. Платежная система предлагает международные с2с-переводы, которые будут работать так же, как и российский аналог, добавляет другой собеседник. По словам еще одного источника, деньги можно будет переводить только между картами Visa, выпущенными банками — участниками сервиса. Переводы можно будет делать в 17 стран, позже этот список планируется довести до 50. Тарифы, которые будут предложены пользователям, пока обсуждаются, знает четвертый источник.

ВТБ подтвердил информацию о переговорах с платежной системой об участии в этом проекте. «Мы всегда с интересом следим за появлением новых предложений, касающихся денежных переводов по номеру телефона, в том числе трансграничных. Но в настоящий момент комментировать что-либо преждевременно, так как вопрос требует детальной проработки», — сказал вице-президент, руководитель департамента эквайринга ВТБ Алексей Киричек.

Номер телефона — это лишь упрощенный идентификатор для пользователей. Он привязан к карте, поэтому банк и платежная система все равно будут видеть карточный счет и Ф.И.О. получателя средств, пояснил один из собеседников РБК.

«Мы работаем над различными направлениями сервиса переводов и поделимся информацией, когда время придет», — сообщила пресс-служба Visa.

По данным ЦБ, за 2018 год физические лица перевели через платежные системы (Western Union, «Золотая корона» и т.п.) около $9,5 млрд, на $0,4 млрд больше, чем в 2017 году.

Переводы в другие страны

Переводы с карты на карту у Visa уже запущены в большинстве стран мира, включая страны СНГ (Белоруссию, Казахстан, Украину), а также Европы и Азии. Деньги можно переводить через интернет-банк или мобильное приложение, но для перевода необходимо вводить номер карты получателя, а также его имя и фамилию. Размер комиссии и возможные ограничения по переводу денежных средств за рубеж устанавливаются банком, сообщается на сайте Visa.

Весной этого года два подобных сервиса запустил Сбербанк. Через приложение «Сбербанк Онлайн» можно отправлять переводы в страны СНГ и ближнего зарубежья по Ф.И.О. и номеру телефона получателя, однако деньги приходят в отделение Western Union в стране назначения. Еще один сервис мгновенных денежных переводов позволяет через приложение отправлять деньги на банковские счета в 14 европейских странах, зная номер счета получателя, его имя и фамилию, а также наименование банка.

Будет ли спрос на переводы

Российский сервис Visa, который был запущен в конце прошлого года, не смог конкурировать с системой переводов Сбербанка и СБП, поэтому платежной системе пришлось переключаться на трансграничный рынок, считает глава ассоциации «Финансовые инновации» Роман Прохоров. Сервис может быть востребован, так как в России в принципе наблюдается большой объем трансграничных переводов, добавляет председатель правления НП «Национальный платежный совет» Алма Обаева. Им смогут пользоваться трудовые мигранты, иностранные студенты, а также просто держатели карт Visa для ситуационных переводов, например для отправки денежного подарка на день рождения и т.п., добавляет эксперт.

«Visa задумалась о запуске переводов по упрощенному идентификатору, потому что раньше никто активно не использовал привязку номера к карте, а с появлением и распространением мобильных кошельков (Apple Pay, Samsung Pay и т.д. — РБК) это стало встречаться повсеместно», — говорит Прохоров. По словам Обаевой, за границей привязка номера телефона к банковской карте распространена не так широко, как в России.

Подобный сервис будет очень удобен физическим лицам, но его выгодность будет зависеть от комиссий, которые будут взиматься с клиентов за переводы, предупреждает старший менеджер департамента управления рисками компании «Делойт», СНГ Сергей Гришунин.

Какие риски у нового сервиса

Карточные переводы могут использоваться для оплаты серого импорта из Китая и Средней Азии, а также для вывода средств за рубеж и финансирования терроризма, говорит Гришунин, это препятствует внедрению сервиса банками, так как они боятся санкций ЦБ, которые могут быть введены за нарушение законов о борьбе с отмыванием денег или нарушением валютного контроля. Банки также не хотят дополнительно инвестировать в механизмы по реагированию на риски, считает эксперт. По его мнению, платежная система сможет избежать проблем, если установит лимиты и комиссии на переводы, а также создаст систему мониторинга для выявления «серийных» операций и установит «запретительный» тариф для клиентов с высоким уровнем риска. По словам Обаевой, у банков есть возможность дополнительно усиливать такие требования и вводить лимиты на переводы в зависимости от страны-получателя и частоты переводов.

«Карточные переводы за рубеж — это не новая история. Карта идентифицирована и у отправителя, и у получателя, поэтому всегда известно, кто делает перевод, и использовать такие транзакции для отмывания средств очень сложно», — указывает Прохоров. Можно открывать карты на подставных людей, но это практикуется редко, потому что переводы с карты на карту отслеживаются банками и платежными системами, через них нельзя перегнать большие суммы из-за установленных лимитов, пояснил эксперт. Кроме того, если такие переводы осуществляются регулярно и вызывают подозрения, их могут отслеживать госорганы.

Какие ограничения уже существуют

Трансграничные переводы между физическими лицами возможны по основаниям, не связанным с предпринимательской деятельностью. Кроме того, ФЗ «О валютном регулировании и валютном конторе» устанавливает лимит для переводов в сумме, не превышающей в эквиваленте $5 тыс., напоминает Сергей Гришунин.

Автор: Евгения Чернышова
Теги: Visa, Денежные переводы
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