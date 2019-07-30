Россияне не поспевают за минимумом

Росстат представил свежие данные об уровне бедности

Уровень бедности в России в первом квартале 2019 года вырос до 14,3% против 13,9% год назад, сообщил Росстат. Из-за снижения реальных доходов и роста цен на продукты за чертой бедности живут почти 21 млн россиян

Фото: David Mdzinarishvili / Reuters

Численность россиян с денежными доходами ниже прожиточного минимума (уровень бедности) в первом квартале 2019 года составила 20,9 млн человек, или 14,3% от всего населения, следует из данных Росстата.

В первом квартале 2018 года уровень бедности, согласно расчетам по обновленной методологии оценки денежных доходов населения, составлял 13,9%, или 20,4 млн человек. Таким образом, за год численность россиян, живущих за чертой бедности, увеличилась на 0,5 млн человек, а уровень бедности в январе—марте 2019 года вырос на 0,4 п.п. в годовом выражении.

При расчете уровня бедности в первом квартале 2019 года применялись установленная приказом Минтруда величина прожиточного минимума — 10 753 руб. — и уточненная Росстатом в марте методология оценки денежных доходов населения.

По итогам 2018 года за чертой бедности проживали 18,4 млн россиян, или 12,6% всего населения, следует из обновленной оценки Росстата. Согласно оценке по ранее использовавшейся методологии, уровень бедности в России составлял 18,9 млн человек, или 12,9% населения.

Для измерения бедности Росстат использует концепцию абсолютной бедности, когда доходы населения соотносятся с установленной чертой бедности — прожиточным минимумом. Уровень бедности (численность и доля населения с доходами ниже прожиточного минимума) определяется на основе выборочных обследований бюджетов домохозяйств. Они проводятся каждый квартал и охватывают 48,5 тыс. домохозяйств. В обновленной методологии Росстат в структуре доходов населения увеличил долю зарплат, снизив долю других доходов — от предпринимательства, собственности, а также ненаблюдаемых доходов.

Как Росстат объяснил рост числа бедных

Увеличение уровня бедности в Росстате объяснили «опережающим ростом показателя прожиточного минимума по сравнению с индексом потребительских цен». Величина прожиточного минимума увеличилось на 7,2% (с 10 038 руб. в первом квартале 2018 года до 10 753 руб. в первом квартале 2019-го), а годовая инфляция в первом квартале составила 5,2%. По оценке Росстата, при росте величины прожиточного минимума соразмерно уровню инфляции доля населения с доходами ниже прожиточного минимума осталась бы неизменной.

«Первый квартал каждого года является наиболее «слабым» по доходам и показывает самый высокий показатель бедности», — утверждают также в ведомстве. В Росстате рассчитывают, что снижение инфляции в 2019 году до прогнозного уровня приведет к «резкому уменьшению численности населения с доходами ниже прожиточного минимума».

Росстат пересчитал уровень бедности за 2018 год. В результате в первом квартале 2018 года доля малоимущего населения снизилась с 14,2 до 13,9%. Во втором, третьем и четвертом кварталах 2018 года — с 12,8, 12,9 и 10% до 12,5, 12,5 и 9,9% соответственно. До конца августа предполагается представить уточненные данные до 2014 года, отметили в Росстате.

Почему падают реальные доходы россиян

Динамика уровня бедности действительно в значительной мере зависит от порога прожиточного минимума, соглашается заместитель директора Центра трудовых исследований ВШЭ Ростислав Капелюшников. «Если порог повышен, то, естественно, в условиях отсутствия роста реальных доходов у населения процент тех, кого Росстат относит к бедным, должен увеличиться», — сказал РБК Капелюшников.

В первом квартале 2019 года реальные располагаемые денежные доходы населения сократились на 2,5%, во втором квартале темпы падения показателя значительно снизились: реальные доходы граждан сократились на 0,2%. По итогам января—июня текущего года реальные доходы россиян показали снижение на 1,3% в годовом выражении.

Слабая динамика реальных доходов связана с ускорением инфляционного давления в результате повышения НДС с 18 до 20%, отмечает главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова. Россияне, чья структура потребления прежде всего ориентирована на простые продукты (хлеб, картофель, крупы), пострадали в большей степени, считает она. «Когда идет усиление инфляционного давления, то в первую очередь страдают именно малообеспеченные слои населения», — указывает Орлова.