Медведев объявил о запуске системы учета доходов каждого бедного в России

Росстат с 2020 года запустит специальную информационную систему для учета благосостояния каждого нуждающегося россиянина, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев

Фото: Василий Федосенко / Reuters

Росстат с 2020 года начнет оценивать уровень благосостояния каждого россиянина с низкими доходами при помощи специальной информационной системы, объявил премьер-министр Дмитрий Медведев на совещании, посвященном достижению национальной цели по устойчивому росту реальных доходов населения.

«С 2020 года Росстат будет рассчитывать уровень благосостояния с помощью специальной информационной системы, которая позволяет учесть индивидуальные возможности, особенности ситуации каждого нуждающегося человека, включая его доходы, состояние его здоровья, условия проживания, состав семьи, уровень образования и целый ряд других факторов», — заявил глава российского правительства (цитата по сайту кабинета министров).

По его словам, система социальной поддержки граждан должна быть более адресной, ориентированной на нужды конкретного человека. «Важно учитывать как доходы, так и расходы людей, чтобы избежать ситуации, когда тот, кто имеет приличный заработок в серой зоне, получает еще и помощь государства, а человек, который не только тянет свою семью, но и помогает родственникам, остается как раз без такой поддержки», — подчеркнул Медведев.

Премьер напомнил, что со следующего года правительство будет софинансировать из федерального бюджета расходы регионов на программу социального контракта. С 2020–2022 года на эти цели будет направлено 21 млрд руб. На первом этапе софинансирование из федерального бюджета получат не все, а только 15–20 наиболее активных регионов.