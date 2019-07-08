Стали известны регионы России с самыми высокими и низкими зарплатами

Самые высокие зарплаты в России наблюдаются в Ямало-Ненецком, Ненецком и Чукотском автономных округах. Скромнее всех в финансовом плане живут жители Тывы, Алтая и Калмыкии. Об этом свидетельствуют результаты исследования агентства «РИА Новости».

Согласно исследованию, на четвертой и пятой позиции рейтинга расположились Магаданская область и Ханты-Мансийский автономный округ — Югра. Также в десятку вошли Сахалинская область, Москва, Московская область, Санкт-Петербург и Республика Татарстан. Далее следуют Нижегородская и Оренбургская области.

Исследование показало, что в 15 регионах доля бедных составляет менее 10%. В основном это регионы с высокими доходами. Эксперты отдельно отметили ряд субъектов России, где уровень бедности ниже, чем в более богатых регионах. В частности, Татарстан по уровню доходов в списке регионов занял 10-е место,а в доле бедных он показал второй результат вместе с Москвой и Санкт-Петербургом сразу за лидером рейтинга — ЯНАО.

Хуже дела обстоят в Якутии, Красноярском крае и на Камчатке. А за крайней чертой бедности, согласно исследованию, живут жители Тывы и Ингушетии.