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«Пионер» к суду готов
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Газета
«Пионер» к суду готов
Газета № 116 (3071) (2907) Общество,
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«Пионер» к суду готов
Кинотеатр Романа Абрамовича и Александра Мамута подал жалобу на систему выдачи прокатных удостоверений
Кинотеатр «Пионер», единственный показавший в прошлом году запрещенную комедию «Смерть Сталина», намерен оспорить в Конституционном суде правила проката фильмов. Действующая система имеет признаки цензуры, считает заявитель
Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Кинотеатр «Пионер» направил жалобу в Конституционный суд о нарушении прав и свобод из-за действий Министерства культуры по отзыву прокатного удостоверения фильма «Смерть Сталина», сообщил РБК представитель адвокатского бюро «Бартолиус», представляющего интересы «Пионера».

Обращение ООО «Чентромобиле-Пионер», управляющего кинотеатром, гендиректора этого общества Мери Назари и Юлия Тая, представителя общества в суде, находится «на предварительном изучении», говорится на сайте Конституционного суда.

В Минкультуры не ответили на запрос РБК.

Суть жалобы

«Пионер» оспаривает конституционность норм действующего в сфере кинематографии законодательства, которые регулируют порядок выдачи и отзыва прокатного удостоверения на фильм. Они, как говорится в тексте жалобы, «устанавливают систему предварительной цензуры», запрещенной Конституцией, и нарушают права заявителя на распространение информации.

Кинотеатр также считает, что были затронуты его имущественные интересы. За показ фильма без прокатного удостоверения на «Пионер» были наложены штрафы на сумму 280 тыс. руб., также ему пришлось вернуть деньги за ранее проданные билеты.

Кроме того, суды всех инстанций отказались исследовать по существу вопрос об обоснованности запрета фильма, за показ которого наказали кинотеатр — тем самым, по мнению заявителя, было нарушено его право на судебную защиту. «Пионер» пытался оспорить нормы закона об экстремизме, так как они в интерпретации суда позволяют признать сатирическое высказывание на политическую тему экстремистским, уточнили в «Бартолиусе».

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За что оштрафовали «Пионер»

«Пионер», владельцами которого выступают Александр Мамут и Роман Абрамович, стал единственным в России кинотеатром, показавшим сатирическую комедию Армандо Ианнуччи «Смерть Сталина». Минкультуры за два дня до премьеры ленты отозвало у нее прокатное удостоверение. Картина должна была выйти в прокат 25 января 2018 года.

Официальная причина запрета — «выявление при публичной демонстрации фильма материалов, запрещенных законом» (пп. «д» п. 20 правил выдачи прокатных удостоверений, прописанных в постановлении правительства № 143 от 27 февраля 2016 года).

Фильм перед премьерой посмотрели на заседании общественного совета министерства деятели культуры и обнаружили признаки «экстремизма и искажения образов исторических личностей».

Кинотеатр «Пионер» показал комедию на трех сеансах без прокатного удостоверения, за что мировой суд Дорогомиловского района Москвы наказал его штрафом.

Генпрокуратура, которую деятели культуры попросили проверить фильм, никаких признаков экстремизма не нашла.

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О чем фильм «Смерть Сталина»

Сатирическая комедия режиссера Армандо Ианнуччи «Смерть Сталина» посвящена периоду в советской истории после смерти в 1953 году генсека ЦК КПСС Иосифа Сталина. По сюжету приближенные Сталина начинают борьбу за власть еще до официальных похорон вождя. Противников ленты не устроила вольная режиссерская трактовка образов советских партийных функционеров. Больше всего критики обрушилось на персонаж маршала Георгия Жукова, которого сыграл в фильме британский актер Джейсон Айзекс.

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Перспективы рассмотрения жалобы

Если Конституционный суд признает действующую систему цензуры кинофильмов неконституционной, это станет чрезвычайно важным решением не только для киноиндустрии, но и для СМИ, интернет-сайтов и других распространителей информации, надеется управляющий партнер адвокатского бюро «Бартолиус» Юлий Тай.

Действия Минкультуры противоречат ст. 29 Конституции (гарантирует свободу мысли, слова; запрещает цензуру), уверен член Совета по правам человека Илья Шаблинский. Тем не менее, как предполагает Шаблинский, Конституционный суд, вероятно, признает постановление, которое пытается обжаловать «Пионер», соответствующим Конституции. «Но в своих правовых позициях суд может указать, что подобные действия государственных органов фактически представляют собой акт цензуры и не могут быть допустимы», — считает Шаблинский.

Какие еще фильмы вызывали недовольство Минкультуры

В 2015 году прокатная компания «Централ Партнершип» за несколько дней до премьеры сама отозвала из российского проката фильм «Номер 44» шведского режиссера Дэниэля Эспиносы про расследование серии убийств детей в СССР. В министерстве это решение прокатчика поддержали и уточнили, что «прокат подобного рода фильмов в преддверии 70-летия Победы недопустим».

В 2016 году министерство отозвало прокатное удостоверение у фильма Международного центра Рерихов (МЦР) «Зов космической эволюции» из-за его пропагандистской идеологической направленности. В качестве одной из причин называлась демонстрация нацистской символики в целях пропаганды. В декабре 2017-го Верховный суд подтвердил незаконность отзыва удостоверения у картины.

Авторы: Мария Истомина, Михаил Юшков, Маргарита Грошева.
Теги: «Пионер» , «Смерть Сталина»
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