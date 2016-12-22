«Пионер» оштрафовали еще на 180 тыс. руб. за «Смерть Сталина»

Совокупный штраф кинотеатру «Пионер» за три сеанса комедии Армандо Ианнуччи «Смерть Сталина» составил 280 тыс. руб. Об этом РБК сообщил Юлий Тай, управляющий партнер адвокатского бюро «Бартолиус» (представляет интересы «Пионера»).

Ранее в четверг стало известно о том, что суд оштрафовал кинотеатр на 100 тыс. руб. после показа ленты «Смерть Сталина». Позднее суд назначил «Пионеру» еще два штрафа на 100 тыс. руб. и 80 тыс. руб. соответственно.

По словам Тая, в суде посчитали, что «Пионер» совершил три административных нарушения по ч. 1 ст. 14.58 КоАП, которая предусматривает штраф от 50 до 100 тыс. руб. Как стало известно 13 февраля, суд также оштрафовал «Пионер» на 80 тыс. руб. за показ без прокатного удостоверения фильма «Диван Сталина» с Жераром Депардье в главной роли.

Минкультуры отозвало прокатное удостоверение у картины «Смерть Сталина» 23 января. В министерстве посчитали, что в фильме присутствуют признаки «экстремизма и искажения образов исторических личностей». Общественный совет при Минкультуры также обратился с просьбой к генпрокурору Юрию Чайке проверить фильм на предмет экстремизма.

Владельцем кинотеатра «Пионер» является бизнесмен Александр Мамут. Это единственный кинотеатр в России, который показал «Смерть Сталина» после отзыва прокатного удостоверения.