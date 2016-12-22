Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов назвал фильм «Смерть Сталина» «провокационным» и «омерзительным». Эта кинолента недостойна называться художественным фильмом, заявил политик на полях Пленума ЦК КПРФ, передает корреспондент РБК.

«Я смотрел фрагмент из этого фильма... 100% провокация, направленная против нашего народа и нашей страны», — сказал Зюганов, добавив, что «категорически против таких поделок», поскольку они унижают людей.

«Я считаю, что вообще тащить такие фильмы на наш экран, когда против нас поднялась вся западная нацистская бендеровщина… не только недостойно, но и преступно», — заключил он.

Мировая премьера фильма режиссера Армандо Ианнуччи «Смерть Сталина» состоялась в 2017 году. В фильме в сатирической манере рассказывается о гонке за власть, которая началась после смерти Сталина. Премьера в России была назначена на 25 января.

Еще до показа фильм вызвал волну критики в России. В Госдуме его назвали «гадостью» и сказали, что в фильме содержатся признаки экстремизма. В КПРФ заявили, что кинолента является частью информационной войны против России, и потребовали его запретить. В партии также отметили, что показ фильма в одно время с 75-й годовщиной Сталинградской битвы «очерняет» память ветеранов Великой Отечественной войны.​ Правнук Иосифа Сталина Яков Джугашвили назвал авторов этого кино «нелюдями».

Минкультуры 23 января отозвало прокатное удостоверение «Смерти Сталина» из-за того, что в нем показаны материалы, которые «запрещены законодательством». Однако московский кинотеатр «Пионер» в назначенный день премьеры показал «Смерть Сталина» вопреки запрету. После этого туда пришла полиция. С 27 января «Пионер» обещал прекратить показ этого фильма.