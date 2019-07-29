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ЦБ ставит на плавность
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Газета
ЦБ ставит на плавность
Газета № 116 (3071) (2907) Финансы,
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ЦБ ставит на плавность
Ключевая ставка снижена в полном соответствии с ожиданиями рынка
Центробанк снизил ключевую ставку на 0,25 п.п., до 7,25%. Это второе подряд снижение в 2019 году и, судя по комментариям ЦБ, не последнее
Эльвира Набиуллина (Фото: Илья Питалев / РИА Новости)

Совет директоров ЦБ второй раз подряд снизил ключевую ставку — еще на 0,25 п.п., до 7,25%, говорится в сообщении регулятора. Это полностью соответствует ожиданиям экономистов: 39 из 40 опрошенных Bloomberg аналитиков прогнозировали такое решение, и только один ждал снижения ставки сразу на 0,5 п.п.

На июньском заседании ЦБ также снизил ставку на 0,25 п.п., до 7,5%, а его председатель Эльвира Набиуллина допустила еще два снижения до конца года. В начале июля она заявила, что очередное смягчение возможно уже на следующем заседании, причем как на 25 б.п., так и сразу на 50 б.п. Однако директор департамента денежно-кредитной политики ЦБ Алексей Заботкин позднее в интервью Bloomberg отметил, что для снижения на 50 б.п. нужны очень веские аргументы.

ЦБ не стал усиливать тревоги

ЦБ в пятницу мог рассматривать возможность снижения ставки на 0,5 п.п., полагает экономист «Ренессанс Капитала» по России и СНГ Софья Донец (до июля 2019 года — начальник отдела анализа бюджетной политики и денежно-кредитных показателей ЦБ), но предпочел помедлить со снижением на дополнительные 0,25 п.п. до сентября, чтобы не вносить нервозность на рынки в преддверии августа. «Традиционно это неспокойный период для российского рынка: с 1991 года рубль укреплялся в августе пять раз и дешевел 22 раза», — напоминает эксперт.

Очередное смягчение возможно уже на одном из ближайших заседаний, сообщил ЦБ. Нынешнее решение, а также падение доходностей ОФЗ с начала года создают условия для снижения ставок по кредитам и депозитам в будущем, отмечает регулятор. Некоторые крупные банки уже заявили о готовности снижать ставки по своим продуктам.

Крупные банки заявили о готовности снижать ставки вслед за решением ЦБ
Финансы

Рынок ожидал снижения ставки на 25 б.п. как данности, замечал аналитик «Газпромбанк — Управление активами» Дмитрий Турмышев. Рубль показал околонулевую динамику после решения ЦБ, констатировал главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович: такой маневр был полностью заложен в текущие цены активов.

Какие риски увидели ЦБ и аналитики

Экономическая активность слабая, она ограничивает инфляционные риски, указывает ЦБ в релизе. По оценке Минэкономразвития, во втором квартале 2019 года рост ВВП ускорился всего до 0,8% в годовом выражении с 0,5% в первом квартале. Наметившееся во втором квартале ускорение роста промышленности может оказаться неустойчивым, предупреждает регулятор, а оборот розницы продолжил снижаться из-за сокращения реальных доходов населения.

Из-за слабой динамики внутреннего и внешнего спроса вероятность дезинфляции (торможения роста цен) в краткосрочной перспективе преобладает над рисками ускорения инфляции, предупреждает ЦБ. Регулятор указывает на это впервые, пишет Софья Донец.

Инфляция в этом году снижалась неожиданно быстро как для рынка, так и для регулятора, констатировали экономисты Citi. ЦБ в конце декабря ожидал роста цен по итогам 2019 года на 5–5,5%, но к июню снизил прогноз до 4,2–4,7%. К 4% годовая инфляция вернется в начале 2020 года, полагает регулятор.

В реальности инфляция может снизиться быстрее. К 22 июля рост цен в годовом выражении составил около 4,6%, годовая базовая инфляция по итогам июня впервые с марта 2018 года снизилась также до 4,6%, отмечает ЦБ, а месячная потребительская с исключением сезонности замедлилась до 0,1% в июне после 0,3–0,4% в феврале—мае. К декабрю годовая инфляция может затормозить до 3,9–4%, а в первом квартале 2020 года — до 3,2–3,3%, прогнозирует главный экономист Российского фонда прямых инвестиций Дмитрий Полевой. В начале 2020 года годовые темпы роста потребительских цен опустятся ниже 4%, ближе к 3,5%, полагают и аналитики «ВТБ Капитала».

Центробанки Турции и Европы синхронно сообщили о смягчении политики
Финансы

Европа и США снизили вероятность оттока капитала

Базовый июньский прогноз ЦБ предполагал, что ставка ФРС США останется неизменной, а ставка Европейского центрального банка будет повышаться. Однако ЕЦБ в четверг предупредил о смягчении политики, а ФРС, уверены экономисты, снизит ставку на заседании 31 июля 2019 года. Резко снизил ключевую ставку в четверг и Банк Турции: с 24 до 19,75% годовых. Пересмотр ожидаемых траекторий процентных ставок в США и еврозоне снижает риски значительного оттока капитала из стран с формирующимися рынками, пишет ЦБ.

Однако инфляционные ожидания населения остаются повышенными и незаякоренными, указывает регулятор. В июне они выросли до 9,4 с 9,3% месяцем ранее. Сохраняются риски замедления роста мировой экономики, геополитические риски, риски на рынке нефти. Ускорить инфляцию в дальнейшем могут и вероятные решения правительства об использовании ликвидной части Фонда национального благосостояния, когда она достигнет 7% ВВП.

Чего ждет рынок

  • В последний раз инфляция перешла порог 4,6% и продолжила снижаться в марте 2017 года — и тогда ЦБ начал активно снижать процентную ставку, напоминает Донец из «Ренессанс Капитала»: он опускал ее восемь раз подряд за 2017–2018 годы, за исключением июля 2017 года.
  • В том, что регулятор вновь снизит ставку на 0,25 п.п. уже на опорном заседании в сентябре, уверены экономисты Citi, РФПИ, «ВТБ Капитала» и «Ренессанс Капитала». Если ФРС США не разочарует рынки грядущим решением, еще одно снижение ставки до конца года — базовый сценарий, отмечает главный экономист Нордеа Банка Татьяна Евдокимова.
  • Сдвинуть снижение на октябрь ЦБ может разве что для оценки влияния на инфляцию урожая или новостей по бюджетной политике, рассуждает Донец.
  • ЦБ на этот раз не упомянул свой прогнозный диапазон по инфляции на конец года, обращает внимание главный экономист «ВТБ Капитала» по России и СНГ Александр Исаков: судя по всему, регулятор считает, что он уже плохо согласуется с реальным положением вещей, и готов понизить его в сентябре. На следующем заседании прогноз будет снижен с 4,2–4,7% до 4–4,5%, поддерживает Донец. ЦБ также снизит прогноз роста ВВП на текущий год — поскольку сам указал, что темпы роста экономики с начала года складываются ниже его ожиданий, добавляет она: сейчас он ждет роста на 1–1,5%, то есть нижнюю планку может опустить ниже 1%.
  • Полевой из РФПИ считает решение ЦБ прекрасным: оно полностью согласуется с ожиданиями рынка, не несет рисков для рубля и при этом поддержит реальный сектор экономики через снижение стоимости заимствований, дестимулирование избыточных сбережений у корпораций и поддержку инвестиций. В то же время ЦБ, хоть и подтвердил планы по дальнейшему смягчению политики, оставил себе достаточно свободы действий для любого сценария развития событий в экономике, утверждает эксперт.

Автор: Татьяна Ломская.
Теги: ЦБ , ключевая ставка ЦБ , Инфляция
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