Крупные банки заявили о готовности снижать ставки вслед за решением ЦБ

Некоторые крупные банки заявили о готовности снижать ставки по ипотеке, кредитам и вкладам вслед за решением Центробанка об изменении ключевой ставки. Об этом их представители сообщили РБК.
В пятницу совет директоров ЦБ во второй раз подряд снизил ключевую ставку — с 7,5 до 7,25%. Регулятор сообщил, что на краткосрочном горизонте дезинфляционные риски преобладают над проинфляционными, и допустил новое снижение ставки на одном из ближайших заседаний.
«Сегодня мы снизили ставки по депозитам на 0,15–0,25 п.п.», — сообщила пресс-служба «ФК Открытие». Ставки по ипотеке недавно уже были снижены, а корректировка ставок по кредитам в банке возможна, «но ее размер и сроки будут определены позднее».
«ВТБ готов к новому раунду снижения ставок по кредитам, в том числе по ипотеке. Изменение ценовых параметров по вкладам мы провели еще в начале этой недели», — заявили в банке.