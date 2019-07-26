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Alphabet $1 385 (+10,56%) прогноз Barclays Capital к 26.07.20
3M $195 (+10,98%) прогноз CFRA к 02.05.20
Евро/Доллар $1,13 (+1,44%) прогноз Wells Fargo Securities к 30.09.19
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Финансы ,  
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Крупные банки заявили о готовности снижать ставки вслед за решением ЦБ
Несколько крупнейших банков заявили о планах снижать ставки по своим продуктам вслед за решением ЦБ, который в пятницу установил ключевую ставку на уровне 7,25%. Впрочем, к быстрому снижению ставок готовы не все
Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Некоторые крупные банки заявили о готовности снижать ставки по ипотеке, кредитам и вкладам вслед за решением Центробанка об изменении ключевой ставки. Об этом их представители сообщили РБК.

В пятницу совет директоров ЦБ во второй раз подряд снизил ключевую ставку — с 7,5 до 7,25%. Регулятор сообщил, что на краткосрочном горизонте дезинфляционные риски преобладают над проинфляционными, и допустил новое снижение ставки на одном из ближайших заседаний.

«Сегодня мы снизили ставки по депозитам на 0,15–0,25 п.п.», — сообщила пресс-служба «ФК Открытие». Ставки по ипотеке недавно уже были снижены, а корректировка ставок по кредитам в банке возможна, «но ее размер и сроки будут определены позднее».

«ВТБ готов к новому раунду снижения ставок по кредитам, в том числе по ипотеке. Изменение ценовых параметров по вкладам мы провели еще в начале этой недели», — заявили в банке.

Финансы
ЦБ второй раз подряд снизил ключевую ставку

Московский кредитный банк в ближайшее время планирует «обновить продуктовое предложение по вкладам и снизить ставки по ипотеке», сказал РБК директор департамента розничных продуктов банка Алексей Охорзин. Ставки по кредитам МКБ уже снизил в середине июля, отметил он.

  • Максимальная процентная ставка по вкладам во второй декаде июля составила 7,12% (учитываются десять банков с крупнейшим объемом привлеченных депозитов), сообщил в пятницу ЦБ.
  • Средневзвешенные ставки по кредитам в России до года в мае (последние доступные данные) составили 15,41%, по кредитам свыше года — 13,63%.
  • По итогам первых пяти месяцев 2019 года средние ставки по ипотеке, по данным «Дом.РФ», составили 10,3% (9,56% по итогам 2018 года). До 15 января 2020 года правительство должно принять меры по снижению процентной ставки по ипотеке до 8% годовых и отчитаться об этом, такое поручение чиновникам в марте дал президент Владимир Путин.
  • «Продолжение снижения ключевой ставки формирует условия для снижения средней ставки по выдаваемой ипотеке до уровня 9,7–9,8% уже в четвертом квартале 2019 года. В случае перехода к нейтральной денежно-кредитной политике в середине 2020 года в условиях достижения целевого уровня инфляции в 4% ставки по ипотеке впервые в истории рынка ипотечного кредитования могут снизится до уровня 9% и ниже», — сказал РБК представитель «Дом.РФ».

Райффайзенбанк после снижения ключевой ставки принял решение улучшить условия ипотечного кредитования, сообщил его представитель. О новых ставках банк объявит 29 июля. «Ставки по потребительским кредитам пока остаются без изменений», — заявил Райффайзенбанк.

Однако не все банки готовы к быстрой корректировке ставок. «Текущее снижение ключевой ставки на 0,25% и риторика о дальнейшем снижении ставки уже в ценах рынка. Учитывая это, а также традиционное снижение деловой активности в августе, мы не ожидаем серьезных движений по ставкам раньше октября», — заявил первый заместитель председателя правления Россельхозбанка Кирилл Левин.

В Росбанке в ответ на решение ЦБ «могут последовать тактические решения, но нельзя сделать однозначные выводы по изменению политики или стратегии по ставкам в целом», сказала начальник управления розничных сберегательных, инвестиционных и комиссионных продуктов Анна Тугай. Ставки розничных продуктов зависят от динамики ключевой ставки, но зачастую заранее учитывают ожидания, отметила она.

Сбербанк традиционно не стал комментировать изменения условий по продуктам до их официального вступления в силу. Другие крупнейшие банки на момент публикации не ответили на вопросы РБК.

Автор: Евгения Чернышова
При участии: Павел Казарновский, Антон Фейнберг
Теги: Банк России, Ставка ЦБ
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