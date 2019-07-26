Крупные банки заявили о готовности снижать ставки вслед за решением ЦБ

Несколько крупнейших банков заявили о планах снижать ставки по своим продуктам вслед за решением ЦБ, который в пятницу установил ключевую ставку на уровне 7,25%. Впрочем, к быстрому снижению ставок готовы не все

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Некоторые крупные банки заявили о готовности снижать ставки по ипотеке, кредитам и вкладам вслед за решением Центробанка об изменении ключевой ставки. Об этом их представители сообщили РБК.

В пятницу совет директоров ЦБ во второй раз подряд снизил ключевую ставку — с 7,5 до 7,25%. Регулятор сообщил, что на краткосрочном горизонте дезинфляционные риски преобладают над проинфляционными, и допустил новое снижение ставки на одном из ближайших заседаний.

«Сегодня мы снизили ставки по депозитам на 0,15–0,25 п.п.», — сообщила пресс-служба «ФК Открытие». Ставки по ипотеке недавно уже были снижены, а корректировка ставок по кредитам в банке возможна, «но ее размер и сроки будут определены позднее».

«ВТБ готов к новому раунду снижения ставок по кредитам, в том числе по ипотеке. Изменение ценовых параметров по вкладам мы провели еще в начале этой недели», — заявили в банке.