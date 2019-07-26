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Конкурента сбрасывают со щитов
Газета № 115 (3070) (2607) Бизнес,
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Конкурента сбрасывают со щитов
«Вера-Олимп» получила разрешение на покупку доли Russ Outdoor
Рекламная группа «Вера-Олимп» договаривается о покупке почти половины бизнеса своего конкурента — крупнейшего в стране оператора наружной рекламы Russ Outdoor. ФАС уже одобрила ходатайство на покупку лидера рынка
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Суть сделки

Рекламная группа «Вера-Олимп» направила в Федеральную антимонопольную службу ходатайство на покупку 48,57% Russ Outdoor, сообщили РБК три источника, близких и к покупателю, и к продавцу. В ФАС действительно поступило ходатайство на покупку долей и прав, позволяющих определять условия осуществления предпринимательской деятельности ООО «Русс Аутдор» и связанных с ним компаний, подтвердил представитель службы. Чуть позже он уточнил, что ходатайство уже одобрено.

Подтвердил факт подачи ходатайства и управляющий директор Russ Outdoor Жан-Эммануэль де Витт.

В ходатайстве заявитель просит разрешение на покупку 100% бизнеса Russ Outdoor, но в действительности претендует менее чем на половину, уточняет источник, знакомый с поданными в ФАС документами.

Свои пакеты, как утверждают собеседники РБК, продают три из пяти акционеров Russ Outdoor: американский инвестор, основатель телеканала СТС Питер Герви (21,85%), бывший управляющий директор Russ Outdoor Максим Ткачев и его партнеры (20,72%), а также член совета директоров Альфа-банка Андрей Косогов (6%).

Два других акционера — ВТБ (26,43%) и французская группа JCDecaux (25%) — не будут использовать право преимущественного выкупа выставленных на продажу пакетов. Продажа 48,57% Russ Outdoor была согласована ВТБ и JCDecaux еще в начале июля, рассказали три собеседника РБК, близких к сторонам сделки.

Максим Ткачев и представитель ВТБ отказались от комментариев, содиректор JCDecaux Жан-Франсуа Деко не ответил на запрос. Связаться с Питером Герви и Андреем Косоговым не удалось.

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Предмет сделки

Russ Outdoor — крупнейший в стране оператор наружной рекламы. На конец апреля, по результатам мониторинга исследовательской компании «Эспар-Аналитик» в 50 крупнейших городах страны, у компании было около 22,4 тыс. рекламных поверхностей общей площадью 256,7 тыс. кв. м.

Возможную выручку Russ Outdoor в этих городах за четыре месяца 2019 года, без учета небольших форматов, «Эспар-Аналитик» оценивает в 1,7 млрд руб. Аналогичный показатель ближайшего конкурента — группы Gallery — 1,2 млрд руб.

Последние финансовые результаты Russ Outdoor известны за 2017 год: тогда чистый убыток по МСФО составил 715,6 млн руб., операционная прибыль равнялась 699 млн руб., выручка — 9,9 млрд руб. ВТБ, один из акционеров компании, еще в 2015 году открыл ей кредитную линию на 10 млрд руб., основные выплаты по этому кредиту приходятся на июнь 2020 года.

Участник сделки

Покупателем выступает один из конкурентов Russ Outdoor — группа «Вера-Олимп», владельцами которой сейчас являются Леван и Роберт Мирзояны, а также Берхан Барахоев. В ФАС уточняют, что ходатайство поступило от ООО «Стинн», учредителем которого сейчас, по данным ЕГРЮЛ, выступает Григорий Садоян.

Ранее РБК писал о том, что «Стинн» в 2018 году выкупил у ВТБ права по кредитному договору, заключенному с ЗАО «Олимп», головной структурой «Вера-Олимп». Тем самым «Стинн» получил фактический контроль над «Вера-Олимп». Ранее гендиректором и совладельцем «Стинна» был Роберт Мирзоян, свидетельствует база СПАРК.

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На рекламном рынке Леван и Роберт Мирзояны ранее были известны как совладельцы «Фокус Медиа Групп», которая занималась размещением рекламы в Москве на уличных таксофонах. Партнером Мирзоянов в том проекте, как ранее рассказывал РБК, был нынешний президент тульского футбольного клуба «Арсенал» Гурам Аджоев. Он не только бывший спортивный директор столичного футбольного клуба «Динамо», но и один из тех, кто был среди учредителей Ночной хоккейной лиги, в которой играют Владимир Путин, Сергей Шойгу и тульский губернатор Алексей Дюмин.

Леван Мирзоян фигурировал в СМИ как один из фактических бенефициаров Тимер-банка (прежнее название — «БТА-Казань») в последние месяцы перед его санацией в 2014 году. Со ссылкой на материалы суда газета «Ведомости» писала, что тогда Мирзоян действовал в интересах бывшего президента Ингушетии Руслана Аушева.

В середине 2016 года Леван Мирзоян был членом совета директоров ПАО «М2М Прайвет Банк», который в конце того года лишился лицензии. Сейчас Агентство по страхованию вкладов от имени этой кредитной организации пытается признать должника — гражданина Левана Мирзояна — банкротом. Очередное слушание по этому делу назначено на 12 августа.

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Гендиректор «Вера-Олимп» Дмитрий Дюмин и Роберт Мирзоян не ответили на вопросы. Связаться с Леваном Мирзояном и Берханом Барахоевым не удалось.

Сумма сделки

Оценку бизнеса Russ Outdoor, которая устраивает покупателей, cобеседники РБК не называют. ВТБ в своей отчетности оценивал свои 26,43% Russ Outdoor по состоянию на 31 декабря 2018 года в 1,9 млрд руб., соответственно, всю компанию — в 7,2 млрд руб. Владельцы «Вера-Олимп» готовы купить 48,57% Russ Outdoor исходя из более высокой оценки компании, лишь уточняет источник, близкий к продавцам.

Последствия сделки

Весной этого года «Вера-Олимп» уже купила агентство «Лайса», действующего рекламного подрядчика РЖД, что сделало его вторым после Russ Outdoor игроком на российском рынке наружной рекламы. В финансировании этой сделки принимала участие семья сенатора Сулеймана Керимова.

Если «Вера-Олимп» станет совладельцем Russ Outdoor и объединит продажи сразу трех компаний, то новый лидер рынка получит «очень серьезные преимущество» в формировании качественного охвата кампаний в Москве и Петербурге, констатирует директор направления наружной рекламы группы АДВ Дмитрий Грибков.

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Об интересе владельцев «Вера-Олимп» к покупке Russ Outdoor стало известно еще в декабре 2018 года. Лидером рынка тогда интересовался и новый собственник группы Gallery Иван Таврин. Но с ним, рассказывают собеседники РБК, не сошлись в цене: владельцы 48,57% могли рассчитывать на 2 млрд руб.

Гендиректор Gallery Мария Комарова заявила РБК, что ее группа не видит для себя в готовящейся сделке никаких рисков: «Индустрия изменяется через цифровизацию и консолидируется, что хорошо для всех участников».

Возможные риски

Одобренное чиновниками ФАС ходатайство не гарантирует, что сделка будет закрыта. В истории Russ Outdoor уже были случаи, когда анонсированная покупки затем срывалась.

В 2015 году те же 48,57% Russ Outdoor у все тех же акционеров хотело купить агентство «Лайса», собственниками которого тогда были основатель PR-агентства Eventica Сергей Колушев, а также Ромео Геворкян, Баграт Газарян и Игорь Гончаров. «Лайса» получила разрешение ФАС, но так не смогла привлечь кредит в ФК «Открытие», и сделка развалилась.

В 2008 году американская News Corp. Руперта Мердока, тогдашний основной владелец Russ Outdoor (компания тогда называлась News Outdoor), хотела уступить свою долю французской JCDecaux. Но тогда стороны так и не договорились. Французы получили 25-процентную долю в Russ Outdoor только в 2012 году, после того как News Corp. продала компанию консорциуму российских инвесторов во главе с ВТБ.

Автор: Сергей Соболев.
Теги: наружная реклама , рекламный рынок
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