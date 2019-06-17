Семья Керимова профинансировала покупку рекламного подрядчика РЖД

Семья Сулеймана Керимова принимала участие в финансировании покупки группой «Вера-Олимп» рекламного подрядчика РЖД, сообщили источники РБК. Теперь компания может приобрести лидера отрасли — Russ Outdoor

Сулейман Керимов (Фото: Дмитрий Духанин / «Коммерсантъ»)

Покупка рекламной компании «Лайса» группой «Вера-Олимп» осуществлялась с привлечением финансирования от семьи сенатора Сулеймана Керимова, рассказали три источника РБК, два близких к бывшим собственникам «Лайсы», один — к новым. Сделку курировал Саид Керимов, сын миллиардера, утверждает один из собеседников РБК.

Собственниками «Вера-Олимп» являются Леван и Роберт Мирзояны, а также Бекхан Барахоев, говорил ранее гендиректор группы Дмитрий Дюмин. Он же сообщал, что у группы есть интерес к покупке Russ Outdoor, лидера отрасли.

О том, что вместе с владельцами «Вера-Олимп» покупкой Russ Outdoor интересуется и Сулейман Керимов, источник на рекламном рынке рассказывал РБК еще в декабре 2018 года. Но тогда в кулуарах очередного заседания РСПП Керимов-старший опроверг в беседе с корреспондентом РБК свой интерес к Russ Outdoor.

Гендиректор «Вера-Олимп» Дмитрий Дюмин в пятницу, 14 июня, не подтвердил участие семьи Керимовых в покупке «Лайсы». Гендиректор «Лайсы» Армен Газарян отказался от комментариев. Помощник Сулеймана Керимова не ответил на звонки корреспондента РБК.