«Дружбу» оценили в $15

«Транснефть» утвердила размер выплат за грязную нефть

«Транснефть» готова выплатить нефтяным компаниям в качестве компенсации за загрязнение трубопровода «Дружба» максимум $15 за баррель или более $500 млн в общей сложности. Нефтяники считают эти выплаты заниженными

Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Как «Транснефть» компенсирует ущерб от грязной нефти

Совет директоров «Транснефти» утвердил порядок выплат грузоотправителям из-за ситуации с загрязненной нефтью в трубопроводе «Дружба», говорится в сообщении компании.

Предельный размер выплат составит $15 за баррель некондиционной нефти, однако грузоотправители должны будут подтвердить свои убытки документально, чтобы получить компенсацию.

«$15 за баррель — максимальный размер компенсации. Мы будем работать с каждым грузоотправителем. Но пока никто не предъявлял официальных требований по компенсациям», — сказал РБК советник главы «Транснефти» Игорь Демин.

В середине апреля концерн «Белнефтехим» сообщил, что качество нефти, поступающей из России по трубопроводу «Дружба», резко ухудшилось. После этого ряд стран, включая Белоруссию, приостановили транзит и переработку российской нефти. Оператор белорусского участка нефтепровода «Гомельтранснефть Дружба» оценивал, что в трубу попало 5 млн т некачественного сырья. В одной тонне приблизительно 7 барр., таким образом, загрязненной нефти могло быть как минимум 35 млн барр. Исходя из этих расчетов, максимальная сумма выплат со стороны «Транснефти» может превысить $500 млн.

Первый вице-президент «Транснефти» Максим Гришанин в интервью «Российской газете» 22 июля сказал, что о «негативных последствиях» из-за грязной нефти в трубопроводе «Дружба» заявили «Роснефть», ЛУКОЙЛ, «Газпром нефть», «Башнефть» (дочка «Роснефти»), «Татнефть», «Сургутнефтегаз», казахская «КазТрансОйл» и другие компании.

Почему нефтяников не устраивает размер компенсации

Источник в крупной нефтяной компании, пострадавшей от грязной нефти, называет компенсацию, утвержденную «Транснефтью», существенно заниженной. $15 за баррель — это около 20% стоимости нефти в апреле, когда разразился скандал из-за загрязнения «Дружбы» (баррель нефти Brent стоил около $70). «Они говорят о необходимости подтверждающих документов для получения компенсации. Такими документами станут судебные решения, после того как начнут подаваться иски в международные суды. А в судебных решениях могут быть гораздо более существенные суммы, вне объявленных лимитов. В российских судах судиться с ними никто не будет», — отмечает собеседник РБК.

Источник в другой нефтяной компании сказал РБК, что она предъявит «Транснефти» все те суммы, которые предъявят ей в качестве ущерба покупатели нефти. Ранее вице-премьер Дмитрий Козак, курирующий в правительстве ТЭК, говорил, что «Транснефть» занимает «очень конструктивную позицию» и готова компенсировать «реальный ущерб», который был причинен.

Не только российские компании могут оспорить размер компенсаций: в Минске тоже ставят под сомнение оценку ущерба «Транснефтью». Зампред «Белнефтехима» Владимир Сизов в среду назвал решение российской компании утвердить максимальный размер компенсации за загрязнение нефти в «Дружбе» на уровне $15 за баррель односторонним. «По общему юридическому правилу, обязанное лицо не может в одностороннем порядке определять пределы своей ответственности перед теми, кому оно обязано», — цитирует его БелТА.

Ранее глава «Гомельтранснефть Дружба» Олег Борисенко говорил, что Минск предложил Москве в качестве компенсации либо прокачать до конца года весь запланированный объем нефти, либо повысить тариф на транспортировку сырья.

Предлагать всем единую компенсацию, называя ее максимальный размер, с коммерческой точки зрения не очень эффективно, поскольку каждая нефтяная компания пострадала по-своему, считает эксперт Reuters Глеб Городянкин. «Во-первых, объем загрязнения дихлорэтаном разнился от партии к партии, что подразумевает разную стоимость такой нефти на мировом рынке. Во-вторых, отличаются условия хранения нефти: кто-то понес дополнительные расходы на фрахт танкеров, кто-то на хранение нефти на НПЗ и нефтебазах», — отметил он.

По его словам, может получиться так, что какие-то грузоотправители объективно понесли ущерб, который составит более $15 за баррель: они вряд ли смогут согласиться с предложенной «Транснефтью» максимальной компенсацией. «Компромиссом могла бы стать процедура мирового соглашения с признанием транспортировщиком нефти вины за загрязнение нефти и объявлением о готовности к переговорам индивидуально с каждым пострадавшим вокруг какой-то обоснованной цифры компенсации. Но не единой для всех с указанием ее максимума», — считает эксперт.

Пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев отказался комментировать РБК максимальный размер компенсаций за грязную нефть, которые утвердила «Транснефть» на совете директоров. РБК направил запросы в пресс-службы и других нефтяных компаний, которые поставляют нефть по «Дружбе».

Полностью поставки по «Дружбе», прерванные из-за обнаружения нефти с повышенным содержанием хлорорганики, были возобновлены с 1 июля. Но еще в конце июня министр энергетики Александр Новак заявил, что «кризис уже преодолен»: Россия возобновила поставки качественной нефти, а загрязненная была закачана в хранилища.