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Грязная нефть в «Дружбе» ,  
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Фигурант дела о загрязнении «Дружбы» попросил убежища в Литве
Власти Литвы подтвердили задержание по запросу Интерпола Романа Ружечко, разыскиваемого в России по делу о загрязнении нефти в «Дружбе». По данным Reuters, задержанный попросил в Литве убежища
Фото: Simon Dawson / Bloomberg

Задержанный в Вильнюсе бывший гендиректор компании «СамараТрансНефть-терминал» (СТНТ) Роман Ружечко попросил политического убежища в Литве. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя Вильнюсского окружного суда.

Представитель суда также сообщил, что по запросу прокуратуры Ружечко задержан сроком на три месяца.

Накануне, 18 июля, ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщил, что Ружечко был задержан в Литве сотрудниками Интерпола. В мае 2019 года Самарский районный суд заочно арестовал Ружечко, который подозревается в совершении преступления по ч. 4 ст. 215.3 УК (самовольное подключение к нефтепроводам, нефтепродуктопроводам и газопроводам либо приведение их в негодность).

19 июля задержание Ружечко подтвердили литовские СМИ.

«Могу подтвердить, что в ходе осуществления розыска Интерпола лицо было задержано. Прокуратура воздерживается от более детальных комментариев», — заявила агентству BNS представитель по связям с общественностью Генпрокуратуры Литвы Эляна Мартинонене.

По версии следствия, именно через узел учета сырья Самара — Унеча, ранее принадлежавший СТНТ, загрязненная хлорорганикой нефть попала в трубопровод «Дружба», что привело к приостановке поставок сырья в Белоруссию, Польшу, на Украину и в ряд других стран.

Автор: Евгений Калюков
Теги: Литва
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