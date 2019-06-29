Новак заявил о преодолении кризиса с загрязнением «Дружбы»

Кризис с загрязнением нефти в трубопроводе «Дружба» давно преодолен, заявил журналистам глава Минэнерго Александр Новак, передает ТАСС.

«Кризис у нас уже преодолен, в принципе мы поставляем давно уже качественную нефть», — сказал министр. В то же время работа с загрязненной нефтью в хранилищах продолжается, проблемой занимаются ученые и «Транснефть», у них уже есть конкретные предложения, добавил Новак.

В апреле 2019 года Белоруссия сообщила о резком ухудшении поступающей из России по «Дружбе» нефти. Оказалось, что в сырье попали хлороорганические соединения, которые могут стать причиной поломки оборудования. Из-за загрязнения прокачку нефти временно приостановили.

Нефть, соответствующая стандартам качества, начала поступать по «Дружбе» в начале мая. Из-за загрязнения Минск недополучил около 630 тыс. т нефти, говорил белорусский вице-премьер Игорь Ляшенко.