Чистое разорение

Продажи стирального порошка в торговых сетях снижаются

Продажи чистящих и моющих средств в России продолжают снижаться. При этом, как констатируют аналитики Nielsen, большую часть бытовой химии россияне покупают исключительно по промоакциям

Фото: Роман Пименов / Интерпресс / ТАСС

Продажи бытовой химии в России продолжают снижаться, свидетельствуют данные исследовательской компании Nielsen. За год, с июня 2018-го по май 2019-го, количество проданных в торговых сетях упаковок стирального порошка снизилось на 6%, кондиционеров для белья — на 11,8%, а средств для чистки ванной, мытья посуды и прочей «химии» — на 3,8%.

Сокращение спроса россиян на чистящие средства Nielsen фиксировала и раньше: за год, завершившийся первым кварталом 2017 года, продажи сократились в натуральном выражении на 2,5%. Российский рынок бытовой химии снижается начиная с третьего квартала 2016 года, указывал генеральный менеджер подразделения «Чистящие и моющие средства» компании Henkel в России Томаш Дуффек.

Снижение продаж стирального порошка подтверждает и российский офис исследовательской компании GfK, чья потребительская панель фиксирует покупки 20 тыс. домохозяйств. По данным GfK, продажи стиральных порошков на конец 2018 года снизились в натуральном выражении на 0,5%, а за год (с июня 2018-го по май 2019 года) — на 1,8%.

Порошки остаются основным средством для стирки, но частота их покупки снижается, объясняет консультант GfK Юлия Бокова. В продажах гелей и жидких капсул для стирки, по ее словам, динамика, наоборот, положительная.

Похожую ситуацию в GfK видят на рынке чистящих и моющих средств, где за год, по конец мая 2019-го, прирост рынка составил менее 1%, хотя на конец 2018 года он составлял 4,5%. Продажи универсальных моющих средств стабильны, а средства для мытья туалетов россияне покупают реже, отмечает Бокова.

Порошок уходит

Небольшое снижение продаж стиральных порошков в 2018 году и за первые месяцы 2019-го подтверждает производитель бытовой химии Henkel (бренды Persil, Losk, «Ласка», Bref). Это могут быть последствия экономического кризиса, считает Томаш Дуффек. По его словам, потребители стараются контролировать расходы, уменьшают количество стирального порошка на одну стирку, покупают его в более выгодных больших упаковках. Кроме того, увеличивается потребление гелей и капсул для стирки, добавляет Дуффек. По его словам, если в 2015 году на долю порошков приходилось 85% рынка, то сегодня эта доля «существенно ниже».

У «Нэфис груп» (бренды AOS, Bimax, Sorti, «Биолан»), которая называет себя одним из трех крупнейших производителей бытовой химии в России, продажи гелей для стирки в 2018 году тоже росли быстрее, чем стиральных порошков. Из отчета ее подразделения «Нэфис Косметикс» следует, что продажи стиральных порошков и других синтетических моющих средств выросли в 2018 году на 4,2%, а гелей для стирки — в два раза. В деньгах продажи стиральных порошков снизились на 5,2%, тогда как гелей — выросли на 61,3%.

В сети «Ашан» спрос на порошки, жидкие стиральные средства и средства для мытья посуды растет из-за промоакций, сообщили в пресс-службе российского офиса компании. В магазинах «Магнита», как уточняют в его пресс-службе, спрос на стиральный порошок в первом полугодии 2019 года был стабильным. У крупнейшей в Восточной Сибири сети «Командор» продажи средств для стирки выросли в первом полугодии 2019 года более чем на 5%, но спрос перераспределился со стиральных порошков на жидкие средства для стирки и капсулы, говорит директор ретейлера по маркетингу Максим Маминов.

Производитель стиральных порошков Ariel и Tide и чистящих средств Comet — компания Procter & Gamble — на запрос РБК не ответил.

Почему бытовая химия продается со скидками

Тренд на скидки в категории бытовой химии существует с 2013 года, и сейчас торговым сетям сложно от него резко отказаться, не потеряв часть продаж, констатируют аналитики Nielsen. По их данным, сейчас почти 80% стиральных порошков, 71% кондиционеров для белья и 52% чистящих средств в денежном выражении россияне покупают только по скидкам. Значительная доля продаж стиральных порошков и другой бытовой химии по скидкам объясняется тем, что в последние три года производители активно продвигали свой ассортимент, в результате покупатель перестал реагировать на бренд и смотрит только на цену, добавляет представитель «Ашана».

Торговые сети предлагают большие скидки, чтобы привлечь и удержать покупателей, для которых промоакции стали нормой, указывают в Nielsen. Более 55% товаров основных категорий в торговых сетях продается со скидкой. В частности, со скидками продается 56% шампуней, 53% дезодорантов и 51% зубной пасты.