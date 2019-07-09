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Бизнес ,  
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Аналитики назвали рост цен на продукты одним из итогов пяти лет эмбарго
Одним из результатов продэмбарго стал рост цен для потребителей, причем не только на попавшие под запрет продукты, пришли к выводу аналитики KPMG. При этом Минсельхоз оценивает в целом итоги пятилетних контрсанкций как позитивные
Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

Аналитики консалтинговой компании KPMG по просьбе РБК оценили текущие итоги продовольственного эмбарго, которому в августе этого года исполняется пять лет.

Продэмбарго должно было ускорить достижение показателей доктрины продовольственной безопасности, которая отражает, насколько население страны обеспечено отечественными продуктами (один из критериев оценки — удельный вес собственного продовольствия в общем объеме рынка).

Что важно знать про продэмбарго

В августе 2014 года президент Владимир Путин подписал указ, которым ограничил ввоз в Россию широкого перечня продовольствия из стран ЕС и США в ответ на санкции. Под запрет тогда попали, в частности, поставки говядины, свинины, мяса птицы, рыбы, морепродуктов, молочных продуктов, сыра, овощей и фруктов. В 2015-м контрсанкции были расширены и распространились в том числе на Албанию, Лихтенштейн, Исландию и Черногорию, а с января 2016 года — на Украину. В этом году срок действия продэмбарго был продлен в очередной раз до конца 2020 года.

За пять лет в условиях санкций «сельское хозяйство сделало невероятный рывок, который трудно себе и представить было», — оценивал результаты продэмбарго Путин на ежегодной пресс-конференции в конце декабря 2018 года.

Обеспечивает ли Россия себя собственными продуктами

Сейчас, ссылается KPMG на данные Росстата и Минсельхоза, Россия производит 99% необходимого ей зерна, 93% мяса и мясных продуктов и 95% сахара. По ним цели выполнены (плановые показатели доктрины — соответственно 95, 85 и 90%). По молоку, соли, овощам и фруктам показатели пока не достигнуты, хотя обеспеченность по ним за пять лет выросла. По картофелю ситуация противоположная: в 2013 году Россия была обеспечена собственным картофелем на 97%, а в 2017–2018 годах этот показатель упал до 94%. Заявленный в доктрине целевой показатель — 95%.

Введение эмбарго совпало с девальвацией рубля, напоминают в KPMG. Благодаря этому российские продукты, которые до этого не всегда могли конкурировать с импортными по цене и качеству, оказались защищенными от импорта экономическим барьером. По многим категориям отечественные продукты в новых условиях стали более доступными и заняли свою нишу на полках.

В Минсельхозе подтверждают: за последние годы Россия достигла целей продовольственной политики практически по всем ключевым направлениям: зерну, растительному маслу, сахару, мясу и мясопродуктам. В министерстве признают отставание от заявленных в доктрине значений по молоку, картофелю и соли. По молоку есть рост производства, в 2019 году, по прогнозам Минсельхоза, он составит 1,6%, до 31,1 млн т. Если рост продолжится, показатели продбезопасности по молоку — 90% против нынешних 84% — в ближайшие семь-восемь лет будут выполнены, полагает представитель Минсельхоза.

Невыполнение показателей продбезопасности по картофелю в Минсельхозе называют незначительным — лишь 0,3 п.п. В 2019 году валовой сбор картофеля увеличится до 22,8 млн т, при сохранении объемов импорта на уровне прошлого года это позволит достичь целевых показателей доктрины, указывают в министерстве.

Как изменялись цены на продукты питания

Еще одним показателем продовольственной безопасности является доступность продуктов населению, и тут ситуация за пять лет ухудшилась, констатирует KPMG. Самую большую цену за обеспечение импортозамещения, возможно, заплатил потребитель, так как цены выросли не только на продукты, запрещенные к ввозу, но и на продукты, производимые в России, констатирует руководитель Центра компетенции в АПК российского офиса KPMG Виталий Шеремет.

Больше всего за пять лет с 2013 года в рознице подорожало сливочное масло (+79%), мороженая рыба (+68%) и белокочанная капуста (+62%). При этом выросла цена и на продукты, которых и до 2014 года в России производилось много: пшеничная мука подорожала на 25%, макароны — на 34%, подсолнечное масло — на 35%. Единственный значимый продукт, цены на который за пять лет практически не изменились, — картофель.

Российские производители во многом до сих пор зависят от иностранных поставщиков, объясняют в KPMG рост потребительских цен на продукты. Это касается как капитальных затрат — в виде закупок оборудования, так и операционных — в виде закупок кормов и посадочного материала. Помимо этого в структуре затрат сельхозпроизводителей присутствуют биржевые товары, доля импортных или биржевых товаров в структуре затрат может превышать 50%, напоминают в KPMG.

Тот факт, что негативным результатом санкций стало повышение цен на внутреннем рынке, признавал даже Владимир Путин: в конце 2018 года он указывал, что «только сейчас цены стабилизировались». В Минсельхозе вопрос потребительских цен не прокомментировали.

Другие выводы аналитиков KPMG об эффективности продэмбарго читайте в материале «РБК PRO».

Автор: Елена Сухорукова
Теги: контрсанкции, продэмбарго, сельское хозяйство, цены на продукты, Минсельзоз
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