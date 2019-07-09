Аналитики назвали рост цен на продукты одним из итогов пяти лет эмбарго

Одним из результатов продэмбарго стал рост цен для потребителей, причем не только на попавшие под запрет продукты, пришли к выводу аналитики KPMG. При этом Минсельхоз оценивает в целом итоги пятилетних контрсанкций как позитивные

Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

Аналитики консалтинговой компании KPMG по просьбе РБК оценили текущие итоги продовольственного эмбарго, которому в августе этого года исполняется пять лет.

Продэмбарго должно было ускорить достижение показателей доктрины продовольственной безопасности, которая отражает, насколько население страны обеспечено отечественными продуктами (один из критериев оценки — удельный вес собственного продовольствия в общем объеме рынка).

Что важно знать про продэмбарго В августе 2014 года президент Владимир Путин подписал указ, которым ограничил ввоз в Россию широкого перечня продовольствия из стран ЕС и США в ответ на санкции. Под запрет тогда попали, в частности, поставки говядины, свинины, мяса птицы, рыбы, морепродуктов, молочных продуктов, сыра, овощей и фруктов. В 2015-м контрсанкции были расширены и распространились в том числе на Албанию, Лихтенштейн, Исландию и Черногорию, а с января 2016 года — на Украину. В этом году срок действия продэмбарго был продлен в очередной раз до конца 2020 года. За пять лет в условиях санкций «сельское хозяйство сделало невероятный рывок, который трудно себе и представить было», — оценивал результаты продэмбарго Путин на ежегодной пресс-конференции в конце декабря 2018 года.

Обеспечивает ли Россия себя собственными продуктами

Сейчас, ссылается KPMG на данные Росстата и Минсельхоза, Россия производит 99% необходимого ей зерна, 93% мяса и мясных продуктов и 95% сахара. По ним цели выполнены (плановые показатели доктрины — соответственно 95, 85 и 90%). По молоку, соли, овощам и фруктам показатели пока не достигнуты, хотя обеспеченность по ним за пять лет выросла. По картофелю ситуация противоположная: в 2013 году Россия была обеспечена собственным картофелем на 97%, а в 2017–2018 годах этот показатель упал до 94%. Заявленный в доктрине целевой показатель — 95%.