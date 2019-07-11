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AT&T $38 (+12,59%) прогноз JP Morgan к 03.12.19
BRENT $76 (+18,21%) прогноз BNP Paribas к 30.09.19
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Экономика ,  
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Средний чек россиян при походе в магазин вырос до 556 руб.

В июне 2019 года средний чек россиянина за один поход в магазин составил 556 руб., увеличившись по сравнению с маем на 0,5% (3 руб.). По сравнению с июнем прошлого года он вырос на 2,4%. Об этом свидетельствуют данные исследования холдинга «Ромир», передает «РИА Новости».

В Москве в июне этот показатель составил 706 руб., он снизился на 1,8% по сравнению с 719 руб. в предыдущем месяце. В Санкт-Петербурге — 705 руб., поднявшись на 0,9% с майского значения в 699 руб.

В Сибири средний чек вырос на 2,6%, до 477 руб., на юге России — на 2,1%, до 580 руб., на Северо-Западе — на 1,1%, до 618 руб. По сравнению с маем этот показатель увеличился в Поволжье на 1%, до 508 руб., а на Урале — на 0,5%, до 577 руб., отмечает «Ромир».

В Дальневосточном и Центральном федеральных округах средний чек при походе в магазин снизился на 1,7%, до 628 руб. и на 1,1%, до 607 руб. соответственно, говорится в исследовании.

Общество
Россияне заявили о необходимости экономить на путешествиях и еде

В начале июля The Conference Board и Nielsen представили совместное исследование, согласно которому во втором квартале 2019 года доля россиян, вынужденных экономить, сократилась до 67% по сравнению с 69% в предыдущем квартале. Как отметили аналитики, индекс потребительского доверия увеличился впервые за прошедший год.

Теги: «Ромир», средний чек, траты
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