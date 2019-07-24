Полигон в Шиесе отдан жителям

Президент дал правительству и регионам поручения по разрешению мусорного конфликта в Архангельской области

Владимир Путин в очередной раз предложил московским и архангельским властям учесть мнение жителей при решении вопроса об открытии мусорного полигона в Шиесе. Оппозиция и экологи требуют полного отказа от проекта

Фото: Роман Пименов / ТАСС

Учесть мнение жителей

Президент России Владимир Путин поручил властям Москвы и Архангельской области учесть мнение жителей при решении вопроса о строительстве полигона твердых бытовых отходов в районе станции Шиес. Об этом сообщила во вторник, 23 июля, пресс-служба Кремля.

Мэр столицы Сергей Собянин и глава Архангельской области Игорь Орлов должны представить доклады по этому вопросу до 1 сентября. В этот же срок премьер-министру Дмитрию Медведеву поручено подготовить предложения по изменению законодательства, которые обеспечат охрану окружающей среды, учет мнения населения и соблюдения процедур общественного контроля при строительстве свалок.

Еще в мае Путин на медиафоруме ОНФ говорил, что вопрос строительства мусорных полигонов нужно решать не путем переговоров региональных администраций, а с учетом мнения жителей. «Москва не может мусором зарастать, это 10-миллионный город. Но и в других регионах не нужно создавать проблем. В любом случае это должно быть в диалоге с людьми, которые там [в Архангельской области] живут», — говорил он.

Поручение президента учесть мнение населения будет выполнено, заявил РБК губернатор Архангельской области Игорь Орлов. В Шиесе закончен первый этап работ, «который оценивал вообще возможность говорить об этом [проекте]», сейчас идут проектно-изыскательские работы, уточнил он. Далее пройдут общественные слушания, по итогам которых примется решение о возможности строительства объекта, рассказал глава региона.

Он также заявил, что «все возбуждение» вокруг темы мусорного полигона «основано на разговорах, а не на конкретном наборе документов, по которому принимается решение — строить или не строить». «Обсуждать можно то, что имеет облик, а не разговоры, не рассказы о том, что там будут горы мусора, а конкретный набор документов и правительственных решений», — заключил Орлов. Таких документов «в природе пока не существует», уверил он.

По проекту полигона в Шиесе будут проведены проектно-изыскательские работы, «в том числе по подготовке раздела мероприятий по охране окружающей среды», а предложения по проекту будут вынесены на общественные обсуждения, подтвердила РБК пресс-секретарь мэра Москвы Гульнара Пенькова.

«Экотехнопарк» с московским мусором В июле 2018 года стало известно, что архангельское управление Росимущества передает 56 га земли у железной дороги около Шиеса в аренду РЖД для промышленных целей до 2056 года. РЖД передали земли столичному ГБУ «Автомобильные дороги», а затем своей «дочке» ООО «Технопарк». Затем около станции начались вырубки. В августе замглавы правительства Архангельской области Евгений Фоменко заявил, что на Шиесе будет промзона, которая включит в себя производство стройматериалов, глубокую переработку древесины и переработку отсортированных твердых коммунальных отходов из Москвы. Минприроды объяснило, что в связи с реновацией объемы мусора в Москве выросли с 3,5 млн до 11 млн куб. м ТБО, в связи с чем столица стала искать новые места для захоронения мусора. В октябре архангельская правительственная комиссия признала инвестпроект «Экотехнопарк» приоритетным. Согласно презентации проекта, в его рамках обновят дороги, коммунальную и социальную инфраструктуру. Капитальные вложения Москвы оцениваются в 10,5 млрд руб., Архангельская область получит 500 рабочих мест со средней зарплатой 44 тыс. руб. Бюджет области выиграет 912 млн руб. за шесть лет. В течение 20 лет в Шиес планируют перевозить по 500 тыс. т переработанного мусора в брикетах, обернутых в пленку. В будущем полигон предлагается рекультивировать. Местные жители считают строительство незаконным и опасаются экологической катастрофы. Шиес расположен в возвышенной и заболоченной местности, откуда около 150 ручьев стекают в реку Вычегду, которая впадает в Северную Двину. С прошлого лета в области не прекращаются протестные митинги, некоторые сопровождались столкновениями с ОМОНом и чоповцами. Инициативная группа противников стройки неоднократно предлагала провести референдум о строительстве полигона, эту идею дважды отклоняли в архангельском облсобрании. Однако областной суд обязал региональную избирательную комиссию провести референдум. Верховный суд отменил это решение в конце июня. В мае 2019 года строительство полигона заморозили. «Мы считаем, что у власти один выход — отказаться от стройки, вывезти всю технику и рекультивировать территорию», — заявила РБК эколог НКО «Экологи Коми» Нина Ананина. По ее словам, об окончательном отказе от планов по организации свалки в области может говорить только вывоз с объекта всей техники и уход сотрудников ЧОП со своих постов.

Откажутся ли власти от полигона

Подавляющее большинство жителей региона против завоза московского мусора, заявил РБК депутат архангельской гордумы от КПРФ Александр Афанасьев: «Мы работаем над тем, что к нам московский мусор не пошел, и мы не собираемся ни останавливаться, ни поворачивать назад».

Скандал вокруг свалки, которую начали оборудовать в прошлом году без согласования с общественностью, серьезно ударил по репутации губернатора Орлова, отметил местный политолог Андрей Чураков. В марте в регионе проходили митинги, участники которых требовали отставки Орлова, — глава региона в ответ назвал демонстрантов «шелупонью», как сообщали местные СМИ.

О том, что губернатор покинет свой пост в рамках очередной ротации губернаторского корпуса, в июле рассказали три источника РБК, близких к администрации президента. Плановую замену губернаторов Кремль проводит дважды в год — осенью и весной. «Я думаю, что в октябре в плановом порядке ротация произойдет в Архангельской области, и после этой ротации вопрос по Шиесу будет закрыт окончательно, — прогнозирует Чураков. — В Архангельской области этот день будет объявлен праздником. Других вариантов, кроме закрытия Шиеса, я не вижу».

От остальных протестных акций случай Шиеса отличается тем, что это устойчивый протест, считает директор центра политологических исследований Финансового университета Павел Салин. «Протестующие мобилизованы постоянно на протяжении уже почти года. Поэтому сейчас властями рассматриваются разные варианты, но ставка будет сделана, скорее всего, на раскол и демобилизацию «умеренных» и на силовое подавление «непримиримых», — полагает он. Кремль действительно рассматривает вариант отставки Орлова, чтобы замкнуть весь негатив на нем и вывести из-под удара и федеральные, и столичные власти, сказал эксперт.

Возможным вариантом развития событий Салин считает смену проекта на мусоросжигающий завод по «европейским стандартам»: «Этот вариант рассматривают, чтобы нейтрализовать «умеренных» протестующих, которым адресовано обращение президента».