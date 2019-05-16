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American Express $140 (+16,96%) прогноз Morgan Stanley к 25.04.20 Купить
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Путин попросил быть в диалоге с людьми о вывозе мусора в Архангельск

Президент Владимир Путин заявил, что вопрос строительства в Архангельской области мусорного полигона «Шиес» для отходов из Москвы должен решаться в диалоге с местными жителями. Об этом он заявил на медиафоруме Общероссийского народного фронта (ОНФ), передает корреспондент РБК.

«Даже промежуточные решения должны приниматься таким образом, чтобы людям не вредить. В любом случае это должно быть в диалоге с людьми. <...> Они (региональные власти. — РБК) не могут решать это келейно, не спрашивая мнения людей, которые там проживают», — сказал глава государства.

Он назвал вопрос строительства мусорного полигона очень чувствительным и очень важным, заметив, что «здесь не до смеха».

«С одной стороны, нам надо заниматься утилизацией. Но мусоросжигательные заводы многие не хотят, свалки не хотят. А что мы хотим? Зарастать мусором? Нет. Но опасения людей не лишены оснований. Нужно строжайшим образом следить за качеством исполнения [решений по строительству полигона твердых коммунальных отходов]», — добавил Путин.

Президент также пообещал обсудить проблему с мэром Москвы Сергеем Собяниным и губернатором Архангельской области Игорем Орловым.

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Подготовка с строительству полигона на станции Шиес началась в июле прошлого года. Почти сразу же к делу подключились активисты, которые начали собирать подписи против создания свалки. Оператор проекта вывоза мусора из Москвы — компания «Технопарк» — в октябре 2018 года представила проект. Согласно планам компании, ежегодно из столицы в Архангельскую область в течение 20 лет будут вывозить около 500 тыс. т мусора, или около 6% от общего объема твердых коммунальных отходов. Стоимость проекта оценили в 10,5 млрд руб.

В декабре прошлого года в Архангельске прошли митинги против ввоза в регион московского мусора. По официальным данным властей, протесты собрали 7–8 тыс. человек. Организаторы говорили о 30 тыс. участников по всей области (помимо Архангельска, акции прошли в 21 населенном пункте).

15 мая в пресс-службе губернатора Игоря Орлова РБК заявили, что подготовка к строительству мусорного полигона «Шиес» приостановлена на неопределенный срок.

Теги: Владимир Путин, вывоз мусора, Архангельская область, Москва
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