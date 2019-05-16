Путин попросил быть в диалоге с людьми о вывозе мусора в Архангельск

Путин попросил быть в диалоге с людьми о вывозе мусора в Архангельск

Президент Владимир Путин заявил, что вопрос строительства в Архангельской области мусорного полигона «Шиес» для отходов из Москвы должен решаться в диалоге с местными жителями. Об этом он заявил на медиафоруме Общероссийского народного фронта (ОНФ), передает корреспондент РБК.

«Даже промежуточные решения должны приниматься таким образом, чтобы людям не вредить. В любом случае это должно быть в диалоге с людьми. <...> Они (региональные власти. — РБК) не могут решать это келейно, не спрашивая мнения людей, которые там проживают», — сказал глава государства.

Он назвал вопрос строительства мусорного полигона очень чувствительным и очень важным, заметив, что «здесь не до смеха».

«С одной стороны, нам надо заниматься утилизацией. Но мусоросжигательные заводы многие не хотят, свалки не хотят. А что мы хотим? Зарастать мусором? Нет. Но опасения людей не лишены оснований. Нужно строжайшим образом следить за качеством исполнения [решений по строительству полигона твердых коммунальных отходов]», — добавил Путин.

Президент также пообещал обсудить проблему с мэром Москвы Сергеем Собяниным и губернатором Архангельской области Игорем Орловым.