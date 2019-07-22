«Бухта Медуза» покинула Арктику

Минприроды изменило границы крупнейшего северного заповедника ради компании «Востокуголь»

Минприроды разрешило «Востокуглю» Дмитрия Босова и Александра Исаева добывать уголь в Арктике, изменив границы заповедной зоны. Это позволит загрузить Северный морской путь к 2024 году

Большой Арктический заповедник (Фото: zapovedsever.ru)

Какие изменения внесло Минприроды

Минприроды разрешило «Востокуглю» Дмитрия Босова и Александра Исаева добывать уголь в зоне Большого Арктического заповедника, сообщил РБК один из участников прошедшего в среду у вице-премьера Максима Акимова заседания проектного комитета Комплексного плана модернизации и расширения магистральной транспортной инфраструктуры до 2024 года. Представитель ведомства от комментариев отказался. Представитель «Востокугля» не ответил на запрос РБК.

ФГУ «Государственный природный заповедник «Большой Арктический» — самый большой по площади заповедник в Евразии, он занимает 4 169 222 га на землях Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского края.

По словам собеседника РБК, документ Минприроды о корректировке границ заповедника уже находится на регистрации в Минюсте. Другой участник заседания подтвердил РБК эту информацию, пояснив, что речь идет об исключении охранной зоны кластера «Бухта Медуза» из границ Большого Арктического заповедника. В этой зоне Арктическая горная компания (АГК), входящая в «Востокуголь», планирует добывать 19 млн т угля к 2024 году. Компания также намерена построить угольный терминал «Чайка» в порту Диксон для вывоза угля по Северному морскому пути (СМП). В прошлом году у АГК возник спор с Росприроднадзором, который обвинил ее в незаконной добыче угля. ФСБ на этом основании возбудила уголовное дело против руководства АГК.

Учитывая проблемы, с которыми столкнулась компания Босова, Минприроды поставило под сомнение ее планы по добыче угля при расчете грузовой базы СМП. Но от их реализации зависит в том числе выполнение майского указа Владимира Путина. Президент поставил цель — увеличить грузооборот по Северному морскому пути с 17 млн до 80 млн т к 2024 году.

Поскольку планы «Востокугля» не брались в расчет, Минприроды называло подтвержденными запасами месторождений и согласованными проектами строительства инфраструктуры только 59 млн т прогнозных грузов. А гендиректор консалтинговой компании «Гекон» Михаил Григорьев, который участвовал в подготовке прогноза Минприроды о грузообороте СМП к 2024 году, говорил РБК, что с учетом расследования в рамках уголовного дела против руководства АГК «все становится еще более туманно».

Какой прогноз грузовой базы СМП к 2024 году

Теперь Минвостокразвития учитывает около 19 млн т добычи АГК в своем прогнозе грузовой базы СМП к 2024 году, сообщил РБК участник совещания у Акимова. Всего ведомство насчитало 80,2 млн т грузов, из которых основу составляют проекты НОВАТЭКа — 19 млн т с «Ямал СПГ», около 22 млн т с «Арктик СПГ-2», «Газпромнефти» (7,1 млн т нефти с Новопортовского месторождения), «Норникеля» (1,4 млн т металлов). Помимо АГК уголь в Арктике также планирует добывать AEON Corporation Романа Троценко (4 млн т). В прогнозе учтены также нефть с Пайяхского месторождения «Нефтегазхолдинга» Эдуарда Худайнатова (5 млн т), металлы казахстанской Kaz Minerals, разрабатывающей Баимское месторождение (0,5 млн т), северный завоз (0,5 млн т различной продукции), транзит грузов по СМП (0,5 млн т), а также их экспорт (0,5 млн т). Однако решения о разработке Пайяхского месторождения пока нет: для реализации проекта нефтяники требуют предоставить налоговые льготы и создать транспортную и социальную инфраструктуру.

Глава «Роснефти» Игорь Сечин обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой предоставить нефтяным компаниям налоговые льготы на 2,6 трлн руб. Это необходимо, чтобы нефтяники смогли вложить в развитие Арктики от 5 трлн до 8,5 трлн руб., сообщила газета «Ведомости» со ссылкой на письмо Сечина от 26 июня.

Сечин просит главу государства поддержать законопроект о развитии Арктики, предусматривающий особый режим для инвесторов, предполагающий освобождение новых нефтегазовых месторождений от уплаты налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ). Льготы предназначены в том числе для проекта «Восток ойл», который должен объединить месторождения госкомпании (Лодочное, Тагульское и Ванкорское) с месторождением «Нефтегазхолдинга» Эдуарда Худайнатова (Пайяхское). В кластер также могут войти месторождения компании «Ермак Нефтегаз» — совместного предприятия «Роснефти» и BP.

Михаил Григорьев сообщил РБК, что по-прежнему считает основным сценарием развития грузовой базы СМП к 2024 году только 48,4 млн т. У АГК, по его словам, даже в случае успеха с добычей угля, могут возникнуть проблемы с флотом: для перевалки угля круглогодично через Мурманск нужно 11 судов дедвейтом 75 тыс. т, а такого количества в Арктике нет. Проект морского терминала «Нефтегазхолдинга» в бухте Север (в 40 км от Диксона) может дать дополнительно 15,2 млн т, но для него также потребуется строительство десяти афрамаксов (дедвейтом от 80 тыс. до 120 тыс. т) ледового класса Arc 7 в очень сжатые сроки. Речь идет о вывозе минерального сырья в рамках круглогодичной навигации. Именно эти объемы требуют ледокольной поддержки, добавил Григорьев.