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ФСБ возбудила уголовное дело против руководства компании Босова
ФСБ возбудила уголовное дело против руководства Арктической горной компании Дмитрия Босова из-за незаконной добычи и продажи угля с Таймыра. От планов этой компании зависит выполнение майского указа по росту грузопотока в Арктике
Дмитрий Босов (Фото: Александр Рюмин / ТАСС)

Дело на Таймыре

Красноярское управление ФСБ возбудило уголовное дело в отношении неустановленных лиц из числа руководства Арктической горной компании из-за незаконной добычи и последующей продажи угля на Таймыре. Об этом РБК рассказал источник, знакомый с ходом расследования, и собеседник в Минприроды.

Арктическая горная компания (АГК) — один из проектов группы «ВостокУголь» Дмитрия Босова и Александра Исаева, говорится на его сайте. Гендиректором компании является Вадим Бугаев. Представитель «ВостокУгля» отказался от комментариев.

По словам одного из собеседников РБК, в отношении неустановленных лиц из числа руководства АГК проводится расследование. «Дело было возбуждено по факту незаконной предпринимательской деятельности (ст. 171 Уголовного кодекса)», — отметил он, уточнив, что Босов проходит по этому делу в качестве свидетеля. «Нам известно, что дело возбуждено, но материалы к нам не поступали, как и какие-либо распоряжения приостановить действие их права на добычу», — добавил источник в Минприроды.

Информация об этом деле изначально появилась в телеграм-канале «Незыгарь», там же были опубликованы фотографии постановления о возбуждении уголовного дела 8 апреля, а затем и протокол допроса гендиректора АГК Вадима Бугаева, который состоялся 17 апреля.

Максимальное наказание по 171-й статье — штраф в размере от 100 тыс. до 500 тыс. руб. либо лишение свободы на срок до пяти лет.

АГК с 19 декабря 2014 года владела лицензией на геологоразведку на участке р. Малая Лемберова на Таймыре. В декабре 2016 года на этом участке компания открыла ​Малолемберовское месторождение, а в 2017 году получила первую эксплуатационную лицензию. Но еще в сентябре 2016 года прокурор ​Таймырского района Красноярского края провел проверку этого участка, по итогам которой ​Росприроднадзор обвинил АГК в самовольной — без проектной документации — добыче каменного угля марки антрацит и в апреле 2017 года потребовал возместить вред, причиненный недрам, на 2,1 млрд руб. АГК с этим не согласилась и подала в суд о признании незаконной внеплановой проверки Росприроднадзора. К спору АГК с Росприроднадзором третьим лицом также была привлечена ФСБ, следует из базы данных Арбитражного суда Москвы. В прошлом году суд отклонил иск компании и ее апелляционную жалобу.

Росприроднадзор снизил требования к АГК до 954 млн руб. Но в марте 2018 года Бугаев ​предлагал Росприроднадзору заключить мировое соглашение, снизив штраф еще в два раза — до 429,1 млн руб. Но об ответе ведомства неизвестно.

Арктические планы

В марте 2017 года совладелец «ВостокУгля» Босов заявил о планах добывать на Таймыре ежегодно до 30 млн т «арктического карбона» — угля марки антрацит. Тогда он оценил общий объем запасов таймырских месторождений в более 10 млрд т.

От реализации планов АГК по добыче таймырского угля зависит в том числе выполнение майского указа президента Владимира Путина. Он поставил цель — увеличить грузооборот по Северному морскому пути (СМП) с 17 млн до 80 млн т к 2024 году.

По подсчетам Минприроды, к 2024 году объем транспортировки грузов достигнет 82 млн т в год, что даже выше этой цели, но из них 18 млн т грузов остается под вопросом. Речь идет о таймырском угле: прогнозы по добыче пока базируются только на заявлении компании о наличии в этом регионе ресурсов полезных ископаемых, реальные запасы не подтверждены, считают в Минприроды. Реальным объемом добычи для «ВостокУгля» к 2024 году в ведомстве считают 1 млн т.

Малолемберовское месторождение, лицензия на которое принадлежит АГК, — пилотный проект «ВостокУгля» на Таймыре, его запасы, утвержденные в Госкомиссии по запасам (ГКЗ), составляют 2 млн т. Добыча угля на этом месторождении, как ожидается, начнется в 2019 году, говорится на сайте «ВостокУгля».

Авторы: Светлана Бурмистрова, Дмитрий Серков, Людмила Подобедова
Теги: Дмитрий Босов, ФСБ
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