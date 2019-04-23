ФСБ возбудила уголовное дело против руководства компании Босова

ФСБ возбудила уголовное дело против руководства Арктической горной компании Дмитрия Босова из-за незаконной добычи и продажи угля с Таймыра. От планов этой компании зависит выполнение майского указа по росту грузопотока в Арктике

Дмитрий Босов (Фото: Александр Рюмин / ТАСС)

Дело на Таймыре

Красноярское управление ФСБ возбудило уголовное дело в отношении неустановленных лиц из числа руководства Арктической горной компании из-за незаконной добычи и последующей продажи угля на Таймыре. Об этом РБК рассказал источник, знакомый с ходом расследования, и собеседник в Минприроды.

Арктическая горная компания (АГК) — один из проектов группы «ВостокУголь» Дмитрия Босова и Александра Исаева, говорится на его сайте. Гендиректором компании является Вадим Бугаев. Представитель «ВостокУгля» отказался от комментариев.

По словам одного из собеседников РБК, в отношении неустановленных лиц из числа руководства АГК проводится расследование. «Дело было возбуждено по факту незаконной предпринимательской деятельности (ст. 171 Уголовного кодекса)», — отметил он, уточнив, что Босов проходит по этому делу в качестве свидетеля. «Нам известно, что дело возбуждено, но материалы к нам не поступали, как и какие-либо распоряжения приостановить действие их права на добычу», — добавил источник в Минприроды.

Информация об этом деле изначально появилась в телеграм-канале «Незыгарь», там же были опубликованы фотографии постановления о возбуждении уголовного дела 8 апреля, а затем и протокол допроса гендиректора АГК Вадима Бугаева, который состоялся 17 апреля.